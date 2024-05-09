Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Авторский тур в Москве

Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу

Приглашаем проникнуться русской культурой, архитектурой и кухней.

Мы посетим древние святыни Юрьева-Польского, редкие памятники Иванова и родину поэта Константина Бальмонта.

Научимся отличать холуйские миниатюры от палехских и даже сами вооружимся кистями, чтобы украсить брошь. Продегустируем сыры, запивая вином, и отведаем деликатесную рыбу на сомовьей ферме.

А обедать будем в русской деревне, пробуя традиционные наливки и слушая народные частушки в сопровождении гармони.
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Ближайшие даты:
9
мая
15
июн
13
июл
10
авг
7
сен
3
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.

Проживание. Остановимся в отеле «Шеддок» 4*. Размещение двухместное в номерах категории «стандарт». Повышение уровня номера до «комфорта» и одноместное размещение — за доплату.

Питание. В стоимость тура включены 1 завтрак, 2 обеда и 2 дегустации на сырной и рыбной ферме. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Юрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная ферма

Встретимся в Москве и отправимся в город Юрьев-Польский, построенный в 12-м веке Юрием Долгоруким для охраны границ государства. Здесь сохранилось множество архитектурных жемчужин, например, величественный Георгиевский собор, которому уже больше 780 лет, и Михайло-Архангельский монастырь с редчайшими древними святынями.

После обеда посетим сыроварню и устроим дегустацию нескольких сортов сыра под бокал вина. Затем побываем на рыбной ферме и попробуем редкого мраморного сома, считающегося деликатесом.

Подкрепившись, приедем в Иваново. Узнаем, почему его называют «городом невест» и «русским Манчестером», увидим редкие архитектурные памятники — Щудровскую палатку, роскошные особняки промышленников и дома-метафоры.

Юрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная фермаЮрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная фермаЮрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная фермаЮрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная фермаЮрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная фермаЮрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная фермаЮрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная фермаЮрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная фермаЮрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная фермаЮрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная ферма
2 день

Холуй, Палех и Шуя

После завтрака освободим номера и поедем в село Холуй — живописный край на берегу реки, запечатлённый в работах художников-миниатюристов. Побываем в музее лаковой миниатюры, узнаем историю холуйской росписи и пройдём мастер-класс, собственноручно расписав брошь.

Затем отправимся в Палех. Исследуем историю местной росписи и работу мастеров декоративно-прикладного искусства, рассмотрим фрески Крестовоздвиженского собора, устроим шопинг на выставке народных сувениров. Обедать будем в русской деревне, где послушаем задорные частушки и народные песни под аккомпанемент гармони, продегустируем наливки.

После поедем на родину Бальмонта — в Шую. Познакомимся с историей этого средневекового городка, осмотрим грандиозный Воскресенский собор и купеческие особняки, разгадаем тайну местного герба и зайдём в роскошную усадьбу фабриканта Павлова. В завершение путешествия посетим фирменный магазин от завода, производящего крепкие спиртные напитки по старинным рецептам на основе трав и ягод.

Холуй, Палех и ШуяХолуй, Палех и ШуяХолуй, Палех и ШуяХолуй, Палех и ШуяХолуй, Палех и ШуяХолуй, Палех и ШуяХолуй, Палех и ШуяХолуй, Палех и ШуяХолуй, Палех и Шуя

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак, 2 обеда и 2 дегустации
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Ужин
  • Доплата за двухместное размещение в номере категории «комфорт» - 1000 руб
  • Доплата за одноместное размещение - 2300 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, 07:15, станция метро «Новогиреево»
Завершение: Москва, поздний вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Москвы

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