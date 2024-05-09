Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу
Мы посетим древние святыни Юрьева-Польского, редкие памятники Иванова и родину поэта Константина Бальмонта.
Научимся отличать холуйские миниатюры от палехских и даже сами вооружимся кистями, чтобы украсить брошь. Продегустируем сыры, запивая вином, и отведаем деликатесную рыбу на сомовьей ферме.
А обедать будем в русской деревне, пробуя традиционные наливки и слушая народные частушки в сопровождении гармони.
мая
июн
июл
авг
сен
ноя
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Проживание. Остановимся в отеле «Шеддок» 4*. Размещение двухместное в номерах категории «стандарт». Повышение уровня номера до «комфорта» и одноместное размещение — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены 1 завтрак, 2 обеда и 2 дегустации на сырной и рыбной ферме. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Юрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная ферма
Встретимся в Москве и отправимся в город Юрьев-Польский, построенный в 12-м веке Юрием Долгоруким для охраны границ государства. Здесь сохранилось множество архитектурных жемчужин, например, величественный Георгиевский собор, которому уже больше 780 лет, и Михайло-Архангельский монастырь с редчайшими древними святынями.
После обеда посетим сыроварню и устроим дегустацию нескольких сортов сыра под бокал вина. Затем побываем на рыбной ферме и попробуем редкого мраморного сома, считающегося деликатесом.
Подкрепившись, приедем в Иваново. Узнаем, почему его называют «городом невест» и «русским Манчестером», увидим редкие архитектурные памятники — Щудровскую палатку, роскошные особняки промышленников и дома-метафоры.
Холуй, Палех и Шуя
После завтрака освободим номера и поедем в село Холуй — живописный край на берегу реки, запечатлённый в работах художников-миниатюристов. Побываем в музее лаковой миниатюры, узнаем историю холуйской росписи и пройдём мастер-класс, собственноручно расписав брошь.
Затем отправимся в Палех. Исследуем историю местной росписи и работу мастеров декоративно-прикладного искусства, рассмотрим фрески Крестовоздвиженского собора, устроим шопинг на выставке народных сувениров. Обедать будем в русской деревне, где послушаем задорные частушки и народные песни под аккомпанемент гармони, продегустируем наливки.
После поедем на родину Бальмонта — в Шую. Познакомимся с историей этого средневекового городка, осмотрим грандиозный Воскресенский собор и купеческие особняки, разгадаем тайну местного герба и зайдём в роскошную усадьбу фабриканта Павлова. В завершение путешествия посетим фирменный магазин от завода, производящего крепкие спиртные напитки по старинным рецептам на основе трав и ягод.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 завтрак, 2 обеда и 2 дегустации
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Ужин
- Доплата за двухместное размещение в номере категории «комфорт» - 1000 руб
- Доплата за одноместное размещение - 2300 руб