Встретимся в Москве и отправимся в город Юрьев-Польский, построенный в 12-м веке Юрием Долгоруким для охраны границ государства. Здесь сохранилось множество архитектурных жемчужин, например, величественный Георгиевский собор, которому уже больше 780 лет, и Михайло-Архангельский монастырь с редчайшими древними святынями.

После обеда посетим сыроварню и устроим дегустацию нескольких сортов сыра под бокал вина. Затем побываем на рыбной ферме и попробуем редкого мраморного сома, считающегося деликатесом.

Подкрепившись, приедем в Иваново. Узнаем, почему его называют «городом невест» и «русским Манчестером», увидим редкие архитектурные памятники — Щудровскую палатку, роскошные особняки промышленников и дома-метафоры.