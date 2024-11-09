2 день

Экскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галерея

Завтрак в гостинице.

10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Экскурсия по Замоскворечью.

На комфортабельном автобусе вы проедете по уютным улочка старой Москвы, посетите Замоскворечье – настоящий музей-заповедник под открытым небом.

Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите многие другие занимательные факты из истории столицы.

Посещение Третьяковской галереи, основанную в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющую одну из самых значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.

Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин и приобщитесь к величию русской культуры.

Окончание в центре городе не позднее 15:00.