янв
Программа тура по дням
Прибытие. Вечерняя автобусная экскурсия
17:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Вечерняя автобусная экскурсия «Огни Москвы».
Москва – одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который говорят, что «Москва никогда не спит».
Во время экскурсии Вы увидите «сталинские высотки», особенно величественные в вечерней подсветке, ГУМ, украшенный более 30 тысячами лампочек, Большой театр, Новый Арбат, величественные небоскребы Москва Сити, проедете по Садовому кольцу.
Возвращение в гостиницу не позднее 22:00.
Экскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галерея
Завтрак в гостинице.
10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Экскурсия по Замоскворечью.
На комфортабельном автобусе вы проедете по уютным улочка старой Москвы, посетите Замоскворечье – настоящий музей-заповедник под открытым небом.
Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите многие другие занимательные факты из истории столицы.
Посещение Третьяковской галереи, основанную в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющую одну из самых значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.
Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин и приобщитесь к величию русской культуры.
Окончание в центре городе не позднее 15:00.
Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»
Завтрак в гостинице.
Отъезд от гостиницы на автобусе.
10:00 Обзорная экскурсия по городу – «Москва праздничная».
Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города.
Во время обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.
Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Вы увидите Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и знаменитые Царь-пушку и Царь-колокол.
Окончание в центре городе не позднее 16:00.
Загородная экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
09:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Загородная экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру.
Сергиев Посад – цитадель русского православия, удивительным образом сохранившая дух древности.
Бег времени здесь совсем не ощущается – как встарь, не иссякая, тянется поток паломников в Троице-Сергиеву Лавру поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского.
Возвращение в гостиницу не позднее 16:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местный номер
|Основное место ребенок до 14 лет
|Третий в номере
|Доп. место ребенок
|1-местный номер
|Аэростар 4*
|20 800
|18 600
|17 600
|15 300
|30 100
|Космос 3*
|23 000
|20 800
|19 200
|17 000
|31 700
|Сафмар Сущевский 4*
|21 600
|19 400
|17 600
|15 300
|29 700
|Сафмар Лесная 4*
|23 650
|21 350
|17 500
|15 400
|33 700
При выборе 2-местного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Сафмар Сущевский
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе.
Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол».
Сафмар Лесная
Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.
В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».
Аэростар
Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.
В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».
Космос
Гостиница «Cosmos» расположена на северо-востоке Москвы, рядом с ВДНХ и одноименной станцией метро. Гостей, остановившихся здесь, ждет непревзойденное качество обслуживания, комфортабельные номера, множество разнообразных услуг.
Номерной фонд представлен номерами разных категорий вместимости: «Стандарт», «Люкс», «Бизнес», апартаменты и другие. В каждом из них есть удобные спальные места, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, фен, гардероб, мини-холодильник. Гостям предоставляются ванные принадлежности, халат и тапочки.
На территории работает несколько заведений: кафе, ресторан европейской кухни и пивной ресторан. Имеется услуга заказа блюд в номер.
В отеле можно провести любое мероприятия, от деловых встреч и банкетов до свадеб. На выбор есть разнообразные залы, вместимостью от 26 до 996 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура - шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.
Может ли измениться программа?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.