Рождественский карнавал в Москве

В рождественском туре по Москве на вечерней экскурсии вы увидите сталинские высотки, особенно величественные в вечерней подсветке, ГУМ, украшенный более 30 тысячами лампочек, Большой театр, Новый Арбат, величественные небоскребы Москва
читать дальше

Сити, проедете по Садовому кольцу.

После прогулки по Замоскворечью вы увидите подлинники знакомых с детства картин и приобщитесь к величию русской культуры в Третьяковой галерее.

Также вы посетите Сергиев Посад – цитадель русского православия, удивительным образом сохранившую дух древности.

5
3 отзыва
Рождественский карнавал в Москве
Рождественский карнавал в Москве
Рождественский карнавал в Москве
Ближайшие даты:
3
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Вечерняя автобусная экскурсия

17:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Вечерняя автобусная экскурсия «Огни Москвы».

Москва – одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который говорят, что «Москва никогда не спит».

Во время экскурсии Вы увидите «сталинские высотки», особенно величественные в вечерней подсветке, ГУМ, украшенный более 30 тысячами лампочек, Большой театр, Новый Арбат, величественные небоскребы Москва Сити, проедете по Садовому кольцу.

Возвращение в гостиницу не позднее 22:00.

Прибытие. Вечерняя автобусная экскурсияПрибытие. Вечерняя автобусная экскурсияПрибытие. Вечерняя автобусная экскурсияПрибытие. Вечерняя автобусная экскурсия
2 день

Экскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галерея

Завтрак в гостинице.

10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Экскурсия по Замоскворечью.

На комфортабельном автобусе вы проедете по уютным улочка старой Москвы, посетите Замоскворечье – настоящий музей-заповедник под открытым небом.

Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите многие другие занимательные факты из истории столицы.

Посещение Третьяковской галереи, основанную в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющую одну из самых значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.

Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин и приобщитесь к величию русской культуры.

Окончание в центре городе не позднее 15:00.

Экскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галереяЭкскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галереяЭкскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галереяЭкскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галерея
3 день

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»

Завтрак в гостинице.

Отъезд от гостиницы на автобусе.

10:00 Обзорная экскурсия по городу – «Москва праздничная».

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города.

Во время обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Вы увидите Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и знаменитые Царь-пушку и Царь-колокол.

Окончание в центре городе не позднее 16:00.

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»
4 день

Загородная экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

09:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Загородная экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру.

Сергиев Посад – цитадель русского православия, удивительным образом сохранившая дух древности.

Бег времени здесь совсем не ощущается – как встарь, не иссякая, тянется поток паломников в Троице-Сергиеву Лавру поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского.

Возвращение в гостиницу не позднее 16:00.

Загородная экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру. ОтъездЗагородная экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру. ОтъездЗагородная экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру. ОтъездЗагородная экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местный номерОсновное место ребенок до 14 летТретий в номереДоп. место ребенок1-местный номер
Аэростар 4* 20 800 18 600 17 600 15 300 30 100
Космос 3* 23 000 20 800 19 200 17 000 31 700
Сафмар Сущевский 4* 21 600 19 400 17 600 15 300 29 700
Сафмар Лесная 4* 23 650 21 350 17 500 15 400 33 700

При выборе 2-местного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Сафмар Сущевский

3 ночи

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе.

Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол».

Сафмар СущевскийСафмар СущевскийСафмар СущевскийСафмар СущевскийСафмар СущевскийСафмар Сущевский

Сафмар Лесная

3 ночи

Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.

В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».

Сафмар ЛеснаяСафмар ЛеснаяСафмар ЛеснаяСафмар ЛеснаяСафмар ЛеснаяСафмар Лесная

Аэростар

3 ночи

Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.

В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».

АэростарАэростарАэростарАэростарАэростарАэростар

Космос

3 ночи

Гостиница «Cosmos» расположена на северо-востоке Москвы, рядом с ВДНХ и одноименной станцией метро. Гостей, остановившихся здесь, ждет непревзойденное качество обслуживания, комфортабельные номера, множество разнообразных услуг.

Номерной фонд представлен номерами разных категорий вместимости: «Стандарт», «Люкс», «Бизнес», апартаменты и другие. В каждом из них есть удобные спальные места, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, фен, гардероб, мини-холодильник. Гостям предоставляются ванные принадлежности, халат и тапочки.

На территории работает несколько заведений: кафе, ресторан европейской кухни и пивной ресторан. Имеется услуга заказа блюд в номер.

В отеле можно провести любое мероприятия, от деловых встреч и банкетов до свадеб. На выбор есть разнообразные залы, вместимостью от 26 до 996 человек.

КосмосКосмосКосмосКосмосКосмосКосмос

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура - шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
Место начала и завершения?
Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.

Может ли измениться программа?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
9 ноя 2024
Спасибо организаторам за отзывчивость! На все мои тупые вопросы всегда был адекватный ответ)👍. Оперативно был решен вопрос о прибытии в Санкт-Петербург чуть раньше, чем начинался тур. Подобрали хороший вариант размещения
читать дальше

в гостинице, за это отдельное спасибо!
За коротких 4 дня я влюбилась в Питер 💕. Экскурсии были очень интересными, правда не вся информация была усвоена, потому что больше работали глаза, хотелось в первый раз больше увидеть этот величественный город. И в следующий раз свои познавательные поездки я буду планировать с "Большой Страной"!

Д
7 ноя 2024
Все доступно и понятно. Всегда рады ответить на все вопросы.
А
5 ноя 2024
Отдельная благодарность экскурсоводу Любови! Она настолько увлеченно и интересно рассказывала, что смогла увлечь как детей, так и взрослых. Просто супер! В Питер - с Любовью ❤️.

Похожие туры из Москвы

Путешествие из Петербурга в Москву
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Путешествие из Петербурга в Москву
Начало: Санкт-Петербург
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 39 989 за человека
Покажите нам Москву, москвичи
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Покажите нам Москву, москвичи
Начало: Москва
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
от 22 500 за человека
Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
На автобусе
3 отзыва
8 дней
Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
Начало: Москва
30 мая в 10:00
6 июн в 10:00
от 36 700 за человека