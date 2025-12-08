Встречаемся и отправляемся в путешествие в Рыбинск. Город на Волге завораживает речным пейзажем, купеческими особняками и красивой набережной, имеет богатую историю и славится именами знаменитых уроженцев: поэта-песенника Льва Ошанина, адмирала Фёдора Ушакова, братьев Шенк, внёсших вклад в создание Голливуда.

В 13:00 пообедаем. В меню — уха из судака, котлеты из щуки, а также дегустация кваса и пива с завода «Богемия».

Далее окунёмся в атмосферу советской эпохи. Посетим посёлок ГЭС-14 — ансамбль сталинской архитектуры конца 1930-х. Побываем в Доме культуры, прогуляемся по улицам, поговорим об истории строительства станции и обсудим легенды о местных жителях. В музее вы увидите кабинет партийного работника, коммунальную квартиру и столовую в стиле СССР. Всё можно трогать, рассматривать и фотографировать.

Заглянем в старый кинозал. Завершим экскурсию праздничным фуршетом с концертом в стиле «Голубого огонька» и дискотекой — весёлое начало нового года! В 18:30 — возвращение в гостиницу, отдых.