Вы прогуляетесь по посёлку ГЭС-14 и попадёте в атмосферу советской эпохи с коммунальными квартирами, старым кинозалом и «Голубым огоньком».
Описание тура
Организационные детали
Поездка проходит в зимний период, часть программы на улице у костра — необходима тёплая одежда по погоде.
Питание. В стоимость включены 2 завтрака, 2 обеда, 1 фуршет и 1 дегустация. Ужин в первый вечер оплачивается дополнительно.
Транспорт. Туристический автобус повышенной комфортности (Higer, Youtong или аналогичный) с фиксированной рассадкой и индивидуальными зарядными устройствами. Выбираем платные трассы, чтобы обойти пробки. Возможно присоединиться к туру на собственном автомобиле — у отеля предусмотрена парковка.
Возраст участников. 7+.
Уровень сложности. Минимальный, доступный для любого уровня подготовки: короткие прогулки и перемещения на транспорте.
Программа тура по дням
Встреча, знакомство с достопримечательностями Рыбинска и посёлка ГЭС-14, праздничный фуршет с концертом
Встречаемся и отправляемся в путешествие в Рыбинск. Город на Волге завораживает речным пейзажем, купеческими особняками и красивой набережной, имеет богатую историю и славится именами знаменитых уроженцев: поэта-песенника Льва Ошанина, адмирала Фёдора Ушакова, братьев Шенк, внёсших вклад в создание Голливуда.
В 13:00 пообедаем. В меню — уха из судака, котлеты из щуки, а также дегустация кваса и пива с завода «Богемия».
Далее окунёмся в атмосферу советской эпохи. Посетим посёлок ГЭС-14 — ансамбль сталинской архитектуры конца 1930-х. Побываем в Доме культуры, прогуляемся по улицам, поговорим об истории строительства станции и обсудим легенды о местных жителях. В музее вы увидите кабинет партийного работника, коммунальную квартиру и столовую в стиле СССР. Всё можно трогать, рассматривать и фотографировать.
Заглянем в старый кинозал. Завершим экскурсию праздничным фуршетом с концертом в стиле «Голубого огонька» и дискотекой — весёлое начало нового года! В 18:30 — возвращение в гостиницу, отдых.
Квест в посёлке Красная горка, вечер у костра
В 10:30 — завтрак. В 12:30 выезжаем в посёлок Красная Горка. Местный сосновый лес и холмы станут площадкой для пионерского квеста: вас ждут увлекательные задания, поиски артефактов и весёлое посвящение. Командные игры, находки и радость победы подарят яркие эмоции. После — награждение, чаепитие в деревянном домике и мастер-класс по созданию снежинок.
Вечером соберёмся у костра под открытым небом, послушаем песни под гитару в исполнении барда и покатаемся на ватрушках с заснеженных склонов.
17:00 — возвращение в гостиницу, свободное время.
Продолжение знакомства с Рыбинском, интерактивная программа в музее, дегустация напитков, возвращение в Москву
После завтрака и освобождения номеров в 10:00 отправимся на пешеходную прогулку по центру Рыбинска и набережной. Здесь в 19 веке трудились бурлаки, и вы увидите единственный в мире памятник в их честь. Архитектура напомнит кадры из фильма «12 стульев». Осмотрим Спасо-Преображенский собор, хлебные биржи, торговые ряды и купеческие особняки.
В 11:00 посетим музей-заповедник Верхней Волги. В залах истории 19-20 веков вас встретит купчиха с хлебом и солью. В интерактивной программе вы попробуете торговать зерном, послушаете романсы и выпьете чай с баранками.
В 12:30 продолжим автобусной экскурсией по Рыбинску. Второй по величине в Ярославской области город удивит масштабами и архитектурой. Мы увидим железнодорожный вокзал, Польский костёл, Дом художников, самолёт-памятник и смотровую площадку. Гид расскажет о судьбах известных земляков: Родиона Путятина, семьи Мусина-Пушкина, Михалковых и других.
14:00 — обед с дегустацией напитков пивоваренного завода «Богемия». Построенный в 1878 году по проекту архитектора В. Ф. Геккера, он впечатляет обликом дворца с башенками, флюгерами и коваными элементами. Вы узнаете его историю и попробуете лучшие сорта пива и квас.
В 15:00 — посещение фирменного магазина и время для покупки сувениров. 16:00 — отправление в Москву.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 370 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (2 завтрака, 2 обеда, 1 фуршет, 1 дегустация)
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионная программа: пешеходная экскурсия по Рыбинску, Спасо-Преображенский собор, музей "Советской эпохи", концерт-дискотека "Новогодний огонёк", квест "Пионерская зорька", бардовские песни у костра и катание на ватрушках, мастер-класс по снежинке, автобусная экскурсия "От купца до промышленного гиганта", программа "Честно слово купеческое"
Что не входит в цену
- Ужин в первый вечер - 1500 ₽
- 1-местное размещение - 5000 ₽
- Детям до 17 лет предоставляется скидка - 600 ₽