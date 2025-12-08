Мои заказы

На новогодние праздники в Рыбинск из Москвы: знакомство с городом, интерактивы и фуршет с дискотекой

Поучаствовать в пионерском квесте, окунуться в атмосферу СССР, продегустировать пиво и квас
Мы окажемся в сердце зимнего Рыбинска, где прошлое оживает на глазах.

Вы прогуляетесь по посёлку ГЭС-14 и попадёте в атмосферу советской эпохи с коммунальными квартирами, старым кинозалом и «Голубым огоньком».

Во время
читать дальше

пионерского квеста в Красной горке вас ждут увлекательные задания, поиски артефактов, весёлое посвящение и командные игры. А вечер проведём у костра с песнями под гитару и прокатимся на ватрушках с заснеженных склонов. Исследуем и сам город: увидим древние соборы, набережную и купеческие особняки.

Посетим музей-заповедник, где вы поучаствуете в интерактивной программе, а также пивоваренный завод 19 века — дегустация лучших сортов пива и кваса станет приятным финальным аккордом путешествия.

На новогодние праздники в Рыбинск из Москвы: знакомство с городом, интерактивы и фуршет с дискотекой
На новогодние праздники в Рыбинск из Москвы: знакомство с городом, интерактивы и фуршет с дискотекой
На новогодние праздники в Рыбинск из Москвы: знакомство с городом, интерактивы и фуршет с дискотекой

Описание тура

Организационные детали

Поездка проходит в зимний период, часть программы на улице у костра — необходима тёплая одежда по погоде.

Питание. В стоимость включены 2 завтрака, 2 обеда, 1 фуршет и 1 дегустация. Ужин в первый вечер оплачивается дополнительно.

Транспорт. Туристический автобус повышенной комфортности (Higer, Youtong или аналогичный) с фиксированной рассадкой и индивидуальными зарядными устройствами. Выбираем платные трассы, чтобы обойти пробки. Возможно присоединиться к туру на собственном автомобиле — у отеля предусмотрена парковка.

Возраст участников. 7+.

Уровень сложности. Минимальный, доступный для любого уровня подготовки: короткие прогулки и перемещения на транспорте.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, знакомство с достопримечательностями Рыбинска и посёлка ГЭС-14, праздничный фуршет с концертом

Встречаемся и отправляемся в путешествие в Рыбинск. Город на Волге завораживает речным пейзажем, купеческими особняками и красивой набережной, имеет богатую историю и славится именами знаменитых уроженцев: поэта-песенника Льва Ошанина, адмирала Фёдора Ушакова, братьев Шенк, внёсших вклад в создание Голливуда.

В 13:00 пообедаем. В меню — уха из судака, котлеты из щуки, а также дегустация кваса и пива с завода «Богемия».

Далее окунёмся в атмосферу советской эпохи. Посетим посёлок ГЭС-14 — ансамбль сталинской архитектуры конца 1930-х. Побываем в Доме культуры, прогуляемся по улицам, поговорим об истории строительства станции и обсудим легенды о местных жителях. В музее вы увидите кабинет партийного работника, коммунальную квартиру и столовую в стиле СССР. Всё можно трогать, рассматривать и фотографировать.

Заглянем в старый кинозал. Завершим экскурсию праздничным фуршетом с концертом в стиле «Голубого огонька» и дискотекой — весёлое начало нового года! В 18:30 — возвращение в гостиницу, отдых.

Встреча, знакомство с достопримечательностями Рыбинска и посёлка ГЭС-14, праздничный фуршет с концертомВстреча, знакомство с достопримечательностями Рыбинска и посёлка ГЭС-14, праздничный фуршет с концертомВстреча, знакомство с достопримечательностями Рыбинска и посёлка ГЭС-14, праздничный фуршет с концертом
2 день

Квест в посёлке Красная горка, вечер у костра

В 10:30 — завтрак. В 12:30 выезжаем в посёлок Красная Горка. Местный сосновый лес и холмы станут площадкой для пионерского квеста: вас ждут увлекательные задания, поиски артефактов и весёлое посвящение. Командные игры, находки и радость победы подарят яркие эмоции. После — награждение, чаепитие в деревянном домике и мастер-класс по созданию снежинок.

Вечером соберёмся у костра под открытым небом, послушаем песни под гитару в исполнении барда и покатаемся на ватрушках с заснеженных склонов.

17:00 — возвращение в гостиницу, свободное время.

Квест в посёлке Красная горка, вечер у костраКвест в посёлке Красная горка, вечер у костраКвест в посёлке Красная горка, вечер у костраКвест в посёлке Красная горка, вечер у костра
3 день

Продолжение знакомства с Рыбинском, интерактивная программа в музее, дегустация напитков, возвращение в Москву

После завтрака и освобождения номеров в 10:00 отправимся на пешеходную прогулку по центру Рыбинска и набережной. Здесь в 19 веке трудились бурлаки, и вы увидите единственный в мире памятник в их честь. Архитектура напомнит кадры из фильма «12 стульев». Осмотрим Спасо-Преображенский собор, хлебные биржи, торговые ряды и купеческие особняки.

В 11:00 посетим музей-заповедник Верхней Волги. В залах истории 19-20 веков вас встретит купчиха с хлебом и солью. В интерактивной программе вы попробуете торговать зерном, послушаете романсы и выпьете чай с баранками.

В 12:30 продолжим автобусной экскурсией по Рыбинску. Второй по величине в Ярославской области город удивит масштабами и архитектурой. Мы увидим железнодорожный вокзал, Польский костёл, Дом художников, самолёт-памятник и смотровую площадку. Гид расскажет о судьбах известных земляков: Родиона Путятина, семьи Мусина-Пушкина, Михалковых и других.

14:00 — обед с дегустацией напитков пивоваренного завода «Богемия». Построенный в 1878 году по проекту архитектора В. Ф. Геккера, он впечатляет обликом дворца с башенками, флюгерами и коваными элементами. Вы узнаете его историю и попробуете лучшие сорта пива и квас.

В 15:00 — посещение фирменного магазина и время для покупки сувениров. 16:00 — отправление в Москву.

Продолжение знакомства с Рыбинском, интерактивная программа в музее, дегустация напитков, возвращение в МосквуПродолжение знакомства с Рыбинском, интерактивная программа в музее, дегустация напитков, возвращение в МосквуПродолжение знакомства с Рыбинском, интерактивная программа в музее, дегустация напитков, возвращение в МосквуПродолжение знакомства с Рыбинском, интерактивная программа в музее, дегустация напитков, возвращение в МосквуПродолжение знакомства с Рыбинском, интерактивная программа в музее, дегустация напитков, возвращение в Москву

Выберите удобную дату из расписания

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет28 370 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (2 завтрака, 2 обеда, 1 фуршет, 1 дегустация)
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионная программа: пешеходная экскурсия по Рыбинску, Спасо-Преображенский собор, музей "Советской эпохи", концерт-дискотека "Новогодний огонёк", квест "Пионерская зорька", бардовские песни у костра и катание на ватрушках, мастер-класс по снежинке, автобусная экскурсия "От купца до промышленного гиганта", программа "Честно слово купеческое"
Что не входит в цену
  • Ужин в первый вечер - 1500 ₽
  • 1-местное размещение - 5000 ₽
  • Детям до 17 лет предоставляется скидка - 600 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Речной вокзал», Флотская ул., 1, 6:30
Завершение: Станция метро «Речной вокзал», Флотская ул., 1, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 13 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Виктория, я представитель лицензионного оператора по внутреннему туризму. Предлагаю вам комфортное знакомство с красотами и историей нашей страны в увлекательном интерактивном формате. Наши путешественники принимают участие в
читать дальше

театрализованных экскурсиях, знакомятся с местными мастерами и экспертами, посещают заповедные уголки нашей страны, получают эстетическое и гастрономическое удовольствие. Мы хотим, чтобы наши программы дали вам максимум впечатлений, но при этом чтобы вы вернулись домой отдохнувшими. У нас есть сборные и индивидуальные туры, а ещё мы встречаем организованные группы взрослых и детей. До встречи в путешествии!

Тур входит в следующие категории Москвы

Похожие туры из Москвы

Индивидуальный квест по Старой Москве
Пешая
2 дня
6 отзывов
Индивидуальный квест по Старой Москве
В игровой форме познакомиться со столицей, найти места киносъёмок и дома с историей
Начало: Станция метро «Курская», время по договорённости
Завтра в 12:00
9 дек в 12:00
11 999 ₽ за всё до 10 чел.
Новогодний сюжет в Москве
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Новогодний сюжет в Москве
Начало: Москва
31 дек в 10:00
от 29 250 ₽ за человека
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
Начало: Москва
15 мая в 10:00
22 мая в 10:00
от 49 590 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы