Тур на поезде из Москвы в Поволжье: 3 города, экскурсии, интерактивы, дегустации и мастер-классы
Отправиться в волжский вояж, попасть в закулисье театра и увидеть главные достопримечательности
Начало: Москва, Ярославский вокзал, 21:05 (отправление пое...
24 апр в 21:05
2 окт в 21:05
56 300 ₽ за человека
Выходные по-купечески: поездка в Торжок с мастер-классами, светским приёмом и чаем из самовара
Поучиться чеканить монеты и вышивать золотом, полепить из глины и освоить этикет 19 века
Начало: Москва, точное место встречи - по договорённости, ...
17 мая в 08:00
27 сен в 08:00
16 400 ₽ за человека
Семейный тур в Москву: прогулка с фонарщиком, детективная экскурсия и «Мосфильм»
Погулять по «Московскому Голливуду», разгадать тайну Хитровки и посетить зоопарк
Начало: Москва, 13:00
11 апр в 14:00
30 апр в 14:00
89 500 ₽ за всё до 3 чел.
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