Рыбинск – туры в Москве

Найдено 3 тура в категории «Рыбинск» в Москве, цены от 17 870 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Тур в Рыбинск: тест-драйв вездеходов, экскурсии по предприятиям и дегустация пива
На автобусе
Джиппинг
На микроавтобусе
2 дня
Тур в Рыбинск: тест-драйв вездеходов, экскурсии по предприятиям и дегустация пива
Первыми увидеть новинки трёх передовых производств мототехники и узнать секреты пивоварения
Начало: Москва, станция метро «ВДНХ», 7:00
50 000 ₽ за человека
Выходные в Ярославской области с обедами по-купечески и фотосессией в ретроинтерьерах
На автобусе
3 дня
Выходные в Ярославской области с обедами по-купечески и фотосессией в ретроинтерьерах
Посетить красивейшее село России, обойти кустодиевские места Тутаева и попробовать локальные блюда
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», 7:00
9 мая в 07:00
12 июн в 07:00
24 900 ₽ за человека
5 древних городов на берегах могучей Волги: автобусный тур из Москвы
На автобусе
На микроавтобусе
2 дня
5 древних городов на берегах могучей Волги: автобусный тур из Москвы
Увидеть затопленную колокольню и пейзажи с картин Кустодиева, изучить Углич, Рыбинск и Ярославль
Начало: Москва, станция метро «Свиблово», 7:15
2 ноя в 07:15
1 мая в 07:15
17 870 ₽ за человека

