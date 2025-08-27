Тур в Рыбинск: тест-драйв вездеходов, экскурсии по предприятиям и дегустация пива
Первыми увидеть новинки трёх передовых производств мототехники и узнать секреты пивоварения
Начало: Москва, станция метро «ВДНХ», 7:00
50 000 ₽ за человека
Выходные в Ярославской области с обедами по-купечески и фотосессией в ретроинтерьерах
Посетить красивейшее село России, обойти кустодиевские места Тутаева и попробовать локальные блюда
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», 7:00
9 мая в 07:00
12 июн в 07:00
24 900 ₽ за человека
5 древних городов на берегах могучей Волги: автобусный тур из Москвы
Увидеть затопленную колокольню и пейзажи с картин Кустодиева, изучить Углич, Рыбинск и Ярославль
Начало: Москва, станция метро «Свиблово», 7:15
2 ноя в 07:15
1 мая в 07:15
17 870 ₽ за человека
