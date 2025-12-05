Мы сразу вольёмся в ритмы и ароматы Африки, где как раз разгар лета, — в
Описание тура
Организационные детали
Для въезда на территорию Южной Африки требуется действующий загранпаспорт сроком не менее 30 дней на момент выезда из страны.
Стоимость указана на 1 взрослого за полный пакет при подселении 1/2 DBL или TWIN к представителю того же пола, что и вы.
Если у вас 2 человека, которые хотят жить вместе, укажите, пожалуйста, это при бронировании.
Питание. Включены:
- завтраки в отелях
- 2-й день — приветственный ужин без напитков
- 3-й день — обед
- 9-й день — винные дегустации
Транспорт. Mercedes Sprinter.
Возраст участников. 16+.
Визы. Необходимо оформить и оплатить KAZA Visa (позволяет свободно перемещаться между Замбией и Зимбабве, а также совершить 1-дневную поездку в Ботсвану). В ЮАР гражданам России виза не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Начало путешествия
Заблаговременно собираемся в Домодедово и в 21:30 вылетаем в Аддис-Абебу.
Прибытие в Зимбабве, приветственный ужин с шоу барабанов
Приземлимся в Аддис-Абебе в 5:40. В 8:30 — следующий рейс в Виктория-Фоллс, прибытие в 12:10.
В аэропорту встречаемся с местным гидом, меняем валюту, приобретаем сим-карты и едем в наш лодж. Вечером сходим на ужин с африканским шоу барабанов.
Замбия, водопад Виктория
Приключения начинаются! В 9:00 мы переместимся в Замбию, к грандиозному водопаду Виктория. По реке Замбези доплывём до острова Ливингстона, осмотрим его, увидим памятник шотландскому миссионеру и исследователю Африки Дэвиду Ливингстону. А затем окажемся на краю обрыва — в купели дьявола со спокойной и тёплой водой (под присмотром инструкторов). Посетим лучшие смотровые с видом на водопад и на обратном пути в лодж, если повезёт, встретим жирафов.
Сафари по нацпарку «Чобе» в Ботсване
Вновь меняем страну — в 7:00 едем в Ботсвану, границу пересечём на лодке. Тут нас ожидает сафари по национальному парку «Чобе», где живут бегемоты, крокодилы, слоны, львы, марабу, бородавочники, а также многие другие представители фауны. Сначала будем передвигаться по реке, потом — по суше на джипах. Включён обед, возвращение в отель после 17:00.
Перелёт в ЮАР
После завтрака — перелёт в ЮАР. Следующие несколько дней мы будем жить в Кейптауне.
Двенадцать апостолов, мыс Доброй Надежды, пингвины
В 9:00 направимся к мысу Доброй Надежды. По пути сделаем фотостоп, осмотрим гряду Двенадцать апостолов, насладимся белоснежным побережьем. По прибытии обойдём самые живописные уголки, увидим слияние Атлантического и Индийского океанов, взберёмся на старый маяк. Для нас зарезервирован столик в кафе, обед за свой счёт. Потом посетим пляж Боулдерс-Бич, где понаблюдаем за пингвинами.
По возвращении в Кейптаун мы вручим вам памятные подарки, а затем — празднование Нового года (самостоятельно).
Свободный день
Сегодня самостоятельный отдых. Вы можете посетить музей-остров Роббен, место заключения Нельсона Манделы или подобрать дополнительную экскурсию (рекомендуем делать это заблаговременно).
Главное в Кейптауне
В 9:00 начинаем прогулку по исторической части Кейптауна. На нашем пути встретятся парламент, англиканский и протестантский соборы, рынок, Музей золота и алмазов, набережная Виктории и Альфреда. Мы побеседуем о прошлом и современности, культуре и архитектуре, с желающими поднимемся на Столовую гору (билет на фуникулёр оплачивается отдельно).
Винный вояж: старинные поместья и дегустации
В 8:00 отправимся по старейшим винодельням Стелленбоша и Франшхука. Посетим смотровые и 3 лучших поместья, где продегустируем напитки и насладимся видом стройных виноградников. Возвращение в Кейптаун в 16:00-17:00.
Мыс Игольный, Херманус
В 8:00 — выезд в самую южную точку Южной Африки, на мыс Игольный. В прошлом, когда здесь проходил популярный маршрут между Англией и Австралией, Новой Зеландией и Дальним Востоком, тут погибло немало кораблей. А ещё эти места невероятно красивы — мы вдоволь насладимся природой и посетим городок Херманус. Идеальное завершение новогодних каникул!
Возвращение в Россию
В 11:00 — трансфер в аэропорт на рейс в Москву с пересадкой в Аддис-Абебе (вылеты в 14:45 и в 23:15).
Завершение тура
В 7:50 мы приземлимся в Домодедово. На этом наши новогодние приключения окончены.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 обед, 1 ужин, винные дегустации
- Международные и внутренние авиаперелёты (с багажом)
- Трансферы от/до аэропортов ЮАР
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
- Страховой полис (распространяется на укусы насекомых и животных)
Что не входит в цену
- Обеды, ужины (кроме включённых в программу)
- KAZA Visa - $50
- Доплата за 1-местное размещение
- Фуникулёр на Столовую гору (по желанию) - $30