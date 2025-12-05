Меняем тусклое зимнее небо на яркое и жаркое солнце, а пуховики — на купальники и шорты.Мы сразу вольёмся в ритмы и ароматы Африки, где как раз разгар лета, — в

Зимбабве нас встретят музыкой барабанов и сытным мясным ужином. В Замбии окажемся в мириаде брызг водопада Виктория и подберёмся к пропасти, погрузившись в купель дьявола. В Ботсване с лодок и джипов понаблюдаем за слонами, бегемотами, бородавочниками нацпарка «Чобе». Задержимся в ЮАР: погуляем по Кейптауну, попробуем вина старейших шато, побываем на краю света — мысах Доброй Надежды и Игольном. Здесь же отпразднуем Новый год — с фейерверками на пляжах, украшенными пальмами вместо ёлок и барбекю брааи вместо оливье. Жить будем с большим комфортом: в лодже с традиционными бунгало и современном отеле, оба с бассейном, — акуна матата!

Описание тура

Организационные детали

Для въезда на территорию Южной Африки требуется действующий загранпаспорт сроком не менее 30 дней на момент выезда из страны.

Стоимость указана на 1 взрослого за полный пакет при подселении 1/2 DBL или TWIN к представителю того же пола, что и вы.

Если у вас 2 человека, которые хотят жить вместе, укажите, пожалуйста, это при бронировании.