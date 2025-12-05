Мои заказы

Новогодний комфорт-тур по Африке: 4 страны, сафари, винные дегустации (перелёты включены)

Послушать барабаны, понаблюдать за дикими животными с суши и воды и оказаться на краю света
Меняем тусклое зимнее небо на яркое и жаркое солнце, а пуховики — на купальники и шорты.

Мы сразу вольёмся в ритмы и ароматы Африки, где как раз разгар лета, — в
Зимбабве нас встретят музыкой барабанов и сытным мясным ужином.

В Замбии окажемся в мириаде брызг водопада Виктория и подберёмся к пропасти, погрузившись в купель дьявола. В Ботсване с лодок и джипов понаблюдаем за слонами, бегемотами, бородавочниками нацпарка «Чобе».

Задержимся в ЮАР: погуляем по Кейптауну, попробуем вина старейших шато, побываем на краю света — мысах Доброй Надежды и Игольном.

Здесь же отпразднуем Новый год — с фейерверками на пляжах, украшенными пальмами вместо ёлок и барбекю брааи вместо оливье.

Жить будем с большим комфортом: в лодже с традиционными бунгало и современном отеле, оба с бассейном, — акуна матата!

Описание тура

Организационные детали

Для въезда на территорию Южной Африки требуется действующий загранпаспорт сроком не менее 30 дней на момент выезда из страны.

Стоимость указана на 1 взрослого за полный пакет при подселении 1/2 DBL или TWIN к представителю того же пола, что и вы.
Если у вас 2 человека, которые хотят жить вместе, укажите, пожалуйста, это при бронировании.

Питание. Включены:

  • завтраки в отелях
  • 2-й день — приветственный ужин без напитков
  • 3-й день — обед
  • 9-й день — винные дегустации

Транспорт. Mercedes Sprinter.

Возраст участников. 16+.

Визы. Необходимо оформить и оплатить KAZA Visa (позволяет свободно перемещаться между Замбией и Зимбабве, а также совершить 1-дневную поездку в Ботсвану). В ЮАР гражданам России виза не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Заблаговременно собираемся в Домодедово и в 21:30 вылетаем в Аддис-Абебу.

2 день

Прибытие в Зимбабве, приветственный ужин с шоу барабанов

Приземлимся в Аддис-Абебе в 5:40. В 8:30 — следующий рейс в Виктория-Фоллс, прибытие в 12:10.

В аэропорту встречаемся с местным гидом, меняем валюту, приобретаем сим-карты и едем в наш лодж. Вечером сходим на ужин с африканским шоу барабанов.

Прибытие в Зимбабве, приветственный ужин с шоу барабановПрибытие в Зимбабве, приветственный ужин с шоу барабановПрибытие в Зимбабве, приветственный ужин с шоу барабановПрибытие в Зимбабве, приветственный ужин с шоу барабанов
3 день

Замбия, водопад Виктория

Приключения начинаются! В 9:00 мы переместимся в Замбию, к грандиозному водопаду Виктория. По реке Замбези доплывём до острова Ливингстона, осмотрим его, увидим памятник шотландскому миссионеру и исследователю Африки Дэвиду Ливингстону. А затем окажемся на краю обрыва — в купели дьявола со спокойной и тёплой водой (под присмотром инструкторов). Посетим лучшие смотровые с видом на водопад и на обратном пути в лодж, если повезёт, встретим жирафов.

Замбия, водопад ВикторияЗамбия, водопад ВикторияЗамбия, водопад ВикторияЗамбия, водопад Виктория
4 день

Сафари по нацпарку «Чобе» в Ботсване

Вновь меняем страну — в 7:00 едем в Ботсвану, границу пересечём на лодке. Тут нас ожидает сафари по национальному парку «Чобе», где живут бегемоты, крокодилы, слоны, львы, марабу, бородавочники, а также многие другие представители фауны. Сначала будем передвигаться по реке, потом — по суше на джипах. Включён обед, возвращение в отель после 17:00.

Сафари по нацпарку «Чобе» в БотсванеСафари по нацпарку «Чобе» в БотсванеСафари по нацпарку «Чобе» в БотсванеСафари по нацпарку «Чобе» в Ботсване
5 день

Перелёт в ЮАР

После завтрака — перелёт в ЮАР. Следующие несколько дней мы будем жить в Кейптауне.

6 день

Двенадцать апостолов, мыс Доброй Надежды, пингвины

В 9:00 направимся к мысу Доброй Надежды. По пути сделаем фотостоп, осмотрим гряду Двенадцать апостолов, насладимся белоснежным побережьем. По прибытии обойдём самые живописные уголки, увидим слияние Атлантического и Индийского океанов, взберёмся на старый маяк. Для нас зарезервирован столик в кафе, обед за свой счёт. Потом посетим пляж Боулдерс-Бич, где понаблюдаем за пингвинами.

По возвращении в Кейптаун мы вручим вам памятные подарки, а затем — празднование Нового года (самостоятельно).

Двенадцать апостолов, мыс Доброй Надежды, пингвиныДвенадцать апостолов, мыс Доброй Надежды, пингвиныДвенадцать апостолов, мыс Доброй Надежды, пингвиныДвенадцать апостолов, мыс Доброй Надежды, пингвины
7 день

Свободный день

Сегодня самостоятельный отдых. Вы можете посетить музей-остров Роббен, место заключения Нельсона Манделы или подобрать дополнительную экскурсию (рекомендуем делать это заблаговременно).

8 день

Главное в Кейптауне

В 9:00 начинаем прогулку по исторической части Кейптауна. На нашем пути встретятся парламент, англиканский и протестантский соборы, рынок, Музей золота и алмазов, набережная Виктории и Альфреда. Мы побеседуем о прошлом и современности, культуре и архитектуре, с желающими поднимемся на Столовую гору (билет на фуникулёр оплачивается отдельно).

Главное в КейптаунеГлавное в КейптаунеГлавное в КейптаунеГлавное в Кейптауне
9 день

Винный вояж: старинные поместья и дегустации

В 8:00 отправимся по старейшим винодельням Стелленбоша и Франшхука. Посетим смотровые и 3 лучших поместья, где продегустируем напитки и насладимся видом стройных виноградников. Возвращение в Кейптаун в 16:00-17:00.

Винный вояж: старинные поместья и дегустацииВинный вояж: старинные поместья и дегустацииВинный вояж: старинные поместья и дегустацииВинный вояж: старинные поместья и дегустации
10 день

Мыс Игольный, Херманус

В 8:00 — выезд в самую южную точку Южной Африки, на мыс Игольный. В прошлом, когда здесь проходил популярный маршрут между Англией и Австралией, Новой Зеландией и Дальним Востоком, тут погибло немало кораблей. А ещё эти места невероятно красивы — мы вдоволь насладимся природой и посетим городок Херманус. Идеальное завершение новогодних каникул!

Мыс Игольный, ХерманусМыс Игольный, ХерманусМыс Игольный, ХерманусМыс Игольный, Херманус
11 день

Возвращение в Россию

В 11:00 — трансфер в аэропорт на рейс в Москву с пересадкой в Аддис-Абебе (вылеты в 14:45 и в 23:15).

12 день

Завершение тура

В 7:50 мы приземлимся в Домодедово. На этом наши новогодние приключения окончены.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед, 1 ужин, винные дегустации
  • Международные и внутренние авиаперелёты (с багажом)
  • Трансферы от/до аэропортов ЮАР
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Страховой полис (распространяется на укусы насекомых и животных)
Что не входит в цену
  • Обеды, ужины (кроме включённых в программу)
  • KAZA Visa - $50
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Фуникулёр на Столовую гору (по желанию) - $30
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Домодедово, 18:00
Завершение: Аэропорт Домодедово, 7:15
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — Организатор в Москве
Наша компания специализируется на путешествиях по экзотическим странам Азии, Африки и островам и состоит из экспертов с 20-летним опытом в туризме. Они хорошо знают и любят эти места, так как
сами бывали тут многократно. Мы делаем уникальные групповые и индивидуальные туры с нетривиальными локациями, где вы проникнетесь местной атмосферой и познакомитесь с необыкновенными людьми. Мы занимаемся тем, что знаем и любим всем сердцем, и хотим поделиться этим с вами!

