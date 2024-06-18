В декабре – туры в Москве

Найдено 3 тура в категории «В декабре» в Москве, цены от 13 970 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
На автобусе
На байдарках
Джиппинг
3 отзыва
3 дня
9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
Увидеть древнейшие памятники архитектуры, побывать на родине сыра и рассмотреть города с воды
Начало: Москва, где вам удобно, 9:00
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
100 000 за всё до 4 чел.
Тур в Рыбинск: тест-драйв вездеходов, экскурсии по предприятиям и дегустация пива
На автобусе
Джиппинг
На микроавтобусе
2 дня
Тур в Рыбинск: тест-драйв вездеходов, экскурсии по предприятиям и дегустация пива
Первыми увидеть новинки трёх передовых производств мототехники и узнать секреты пивоварения
Начало: Москва, станция метро «ВДНХ», 7:00
14 ноя в 07:00
12 дек в 07:00
50 000 за человека
Выходные по-купечески: поездка в Торжок с мастер-классами, светским приёмом и чаем из самовара
На автобусе
2 дня
Выходные по-купечески: поездка в Торжок с мастер-классами, светским приёмом и чаем из самовара
Поучиться чеканить монеты и вышивать золотом, полепить из глины и освоить этикет 19 века
Начало: Москва, точное место встречи - по договорённости, ...
7 дек в 08:00
22 фев в 08:00
13 970 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирек
    18 июня 2024
    9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
    Наш гид Александр оказался уникальным человеком - профессионал своего дела, всесторонне образованный, умный, тактичный, обходительный. То, как он устроил наше
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    путешествие по Золотому кольцу - выше всяких похвал! Вся наша семья до сих пор находится под впечатлением от увиденного. Спасибо ему огромное. Всем рекомендую - не пожалеете!

  • С
    Сергей
    22 июня 2023
    9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
    Поездка прошла совсем неплохо, очень интересно, много новой информации и впечатлений. Исторические экскурсы разбавлены сплавом на байдарках. Спасибо Людмиле, сопровождающему гиду и Александру.
  • В
    Валерия
    15 мая 2023
    9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
    Это было чудесное путешествие, насыщенное интересной информацией и роскошными пейзажами, но неутомительное, ведь за увлекательными рассказами гида время в дороге
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    пролетало незаметно! Отдельно хочется отметить то, что в каждом городе организатор нашел для нас местных гидов, которые как никто знают свои города и позволяют еще больше проникнуться уникальной атмосферой каждого города! Буду и дальше открывать Россию с Александром и его командой!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «В декабре»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
  2. Тур в Рыбинск: тест-драйв вездеходов, экскурсии по предприятиям и дегустация пива
  3. Выходные по-купечески: поездка в Торжок с мастер-классами, светским приёмом и чаем из самовара
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Третьяковская галерея
  2. Кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Усадьба Кусково
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Церковь Покрова на Нерли
  8. Суздальский кремль
  9. Успенский Собор
  10. Лосиная ферма
Сколько стоит тур в Москве в октябре 2024
Сейчас в Москве в категории "В декабре" можно забронировать 3 тура от 13 970 до 100 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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