Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Авторский тур в Москве

Отведать обед из печи, послушать гармонь, поплавать в бассейне и попариться в сауне

Приглашаем провести выходные в уютном отеле посреди леса рядом с двумя живописными озёрами.

В стоимость тура включены питание по системе «шведский стол», ежедневные посещения аквацентра с бассейном и финской сауной, русское застолье с блюдами из печи под аккомпанемент гармони.

Также вы исследуете места с богатой историей, с которыми были тесно связаны жизни поэтов Михаила Лермонтова и Александра Блока и учёного Дмитрия Менделеева.
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Ближайшие даты:
2
янв
4
янв

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет21 950 ₽
Детский билет (младше 14 лет)21 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.

Проживание. Остановимся в парк-отеле «Огниково». Размещение двухместное в номерах-студиях, одноместное — за доплату.

Питание. В стоимость тура включены 2 завтрака, 3 обеда и 2 ужина по системе «шведский стол».

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Усадьба Лермонтова и русское застолье

Встретимся в Москве и отправимся в усадьбу Середниково. Здесь проводил каникулы и встретил первую любовь юный Михаил Лермонтов, рос Пётр Столыпин, бывали в гостях Фёдор Шаляпин и Сергей Рахманинов. На территории имения снимали сериалы «Бедная Настя», «Закрытая школа», фильм «Адмиралъ» и другие картины.

Затем заглянем в музей «Еда Руси» неподалёку. Узнаем традиции русского застолья, послушаем старинные песни под аккомпанемент гармони, отведаем ароматные блюда из печи.

Пообедав, разместимся в уединённом отеле. Гостиница расположена посреди леса с липами и соснами, поблизости есть два живописных озера. После останется свободное время.

Усадьба Лермонтова и русское застольеУсадьба Лермонтова и русское застольеУсадьба Лермонтова и русское застольеУсадьба Лермонтова и русское застолье
2 день

Свободный день в отеле

Сегодня — день отдыха в отеле. Тут оборудованы крытые и открытые спортивные площадки и зона барбекю, зимой обустроены ледяные горки и каток, летом — пляж. За доплату можно воспользоваться любыми услугами гостиницы: покататься на лодке, катамаране, лошади. В стоимость тура входит посещение крытого аквацентра с бассейном, водной горкой и финской сауной.

Свободный день в отелеСвободный день в отелеСвободный день в отелеСвободный день в отеле
3 день

Усадьбы Блока и Менделеева

До обеда будет свободное время в отеле. После освободим номера и поедем в усадьбу Шахматово. Тут жил и писал стихи Александр Блок. В начале 20 века дом был сожжён, но спустя 80 лет восстановлен.

Затем посетим имение Боблово. Здесь жил тесть Блока Дмитрий Менделеев. Большинство построек тех времён были уничтожены, а в единственном сохранившемся до наших дней здании открыт музей, посвящённый великому русскому учёному. В завершение поездки заглянем в церковь архангела Михаила в деревне Тараканово, где венчались Александр Блок и Любовь Менделеева.

Усадьбы Блока и МенделееваУсадьбы Блока и МенделееваУсадьбы Блока и МенделееваУсадьбы Блока и Менделеева

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Посещение аквацентра 1 раз в день без ограничений по времени
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты по программе
  • Радиогид с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Доплата за одноместное размещение - 6420 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Речной вокзал», 08:00
Завершение: Москва, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Москвы

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыШахматовоПерезагрузкаГастрономическиеSPAС обедом

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