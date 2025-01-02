Встретимся в Москве и отправимся в усадьбу Середниково. Здесь проводил каникулы и встретил первую любовь юный Михаил Лермонтов, рос Пётр Столыпин, бывали в гостях Фёдор Шаляпин и Сергей Рахманинов. На территории имения снимали сериалы «Бедная Настя», «Закрытая школа», фильм «Адмиралъ» и другие картины.

Затем заглянем в музей «Еда Руси» неподалёку. Узнаем традиции русского застолья, послушаем старинные песни под аккомпанемент гармони, отведаем ароматные блюда из печи.

Пообедав, разместимся в уединённом отеле. Гостиница расположена посреди леса с липами и соснами, поблизости есть два живописных озера. После останется свободное время.