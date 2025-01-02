Отведать обед из печи, послушать гармонь, поплавать в бассейне и попариться в сауне
В стоимость тура включены питание по системе «шведский стол», ежедневные посещения аквацентра с бассейном и финской сауной, русское застолье с блюдами из печи под аккомпанемент гармони.
Также вы исследуете места с богатой историей, с которыми были тесно связаны жизни поэтов Михаила Лермонтова и Александра Блока и учёного Дмитрия Менделеева.
янв
янв
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|21 950 ₽
|Детский билет (младше 14 лет)
|21 750 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Проживание. Остановимся в парк-отеле «Огниково». Размещение двухместное в номерах-студиях, одноместное — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены 2 завтрака, 3 обеда и 2 ужина по системе «шведский стол».
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Усадьба Лермонтова и русское застолье
Встретимся в Москве и отправимся в усадьбу Середниково. Здесь проводил каникулы и встретил первую любовь юный Михаил Лермонтов, рос Пётр Столыпин, бывали в гостях Фёдор Шаляпин и Сергей Рахманинов. На территории имения снимали сериалы «Бедная Настя», «Закрытая школа», фильм «Адмиралъ» и другие картины.
Затем заглянем в музей «Еда Руси» неподалёку. Узнаем традиции русского застолья, послушаем старинные песни под аккомпанемент гармони, отведаем ароматные блюда из печи.
Пообедав, разместимся в уединённом отеле. Гостиница расположена посреди леса с липами и соснами, поблизости есть два живописных озера. После останется свободное время.
Свободный день в отеле
Сегодня — день отдыха в отеле. Тут оборудованы крытые и открытые спортивные площадки и зона барбекю, зимой обустроены ледяные горки и каток, летом — пляж. За доплату можно воспользоваться любыми услугами гостиницы: покататься на лодке, катамаране, лошади. В стоимость тура входит посещение крытого аквацентра с бассейном, водной горкой и финской сауной.
Усадьбы Блока и Менделеева
До обеда будет свободное время в отеле. После освободим номера и поедем в усадьбу Шахматово. Тут жил и писал стихи Александр Блок. В начале 20 века дом был сожжён, но спустя 80 лет восстановлен.
Затем посетим имение Боблово. Здесь жил тесть Блока Дмитрий Менделеев. Большинство построек тех времён были уничтожены, а в единственном сохранившемся до наших дней здании открыт музей, посвящённый великому русскому учёному. В завершение поездки заглянем в церковь архангела Михаила в деревне Тараканово, где венчались Александр Блок и Любовь Менделеева.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Посещение аквацентра 1 раз в день без ограничений по времени
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
- Радиогид с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Доплата за одноместное размещение - 6420 руб