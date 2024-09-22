читать дальше

гид-экскурсовод Ольга и не менее квалифицированные рассказчики на местах. Мы проживали в новом и очень уютном коттедже Спа-отеля «Волга» с видом на реку, остались очень довольны! Питание тоже продумано и организовано хорошо (голодными остаться невозможно!) Особенно впечатлили вечер-пикник под шуйскую гармонь с Тамарой, круиз от Волги до Плёса по Волге и сам Плёс! Из пожеланий на будущее хотелось бы отметить не очень уместный заезд на обед в Суздаль (это время можно было бы посвятить прогулке по Кинешме). Плёс и Кинешма нуждаются в более глубоком знакомстве, так что будет повод вернуться!