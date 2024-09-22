2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 7:...
9 мая в 07:45
31 мая в 07:45
16 370₽ за человека
2 дня
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустацией сыров
Пообедать в купеческом доме и старинной усадьбе, съездить на сыроварню и выпить целебной воды
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 7:15
3 ноя в 07:15
2 янв в 07:15
14 900₽ за человека
2 дня
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 7:15
2 ноя в 07:15
2 янв в 07:15
13 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюбовь22 сентября 2024Очень понравилось. Все продумано до мелочей. Спасибо гиду Ольге,много интересной информации. Спасибо всей команде.
- ИИнна1 сентября 2024Тур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, очень приятный и ответственный основной
- ЕЕлена21 августа 2024Были в поездке 17-18 августа. Благодарны за всю организацию поездки. Наш ГИД - Васильева Ольга Рафаиловна - мало того, что увлеченный
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «В июле»
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