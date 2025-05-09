Снежные выходные в лесу: лыжный поход с ночёвкой в шатре с печкой

Провести 2 дня на свежем воздухе и в тишине, пройти по тропам среди сосен и перезагрузиться
Отправимся за обновлением в Подмосковье в хвойный лес.

Пройдём на лыжах 22 км по тропам в компании единомышленников, любящих походы, природу и поесть на свежем воздухе после активной части. Ночуем в
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тёплом шатре с печкой на 12 человек. Температура внутри может достигать +20 градусов, что обеспечит комфортный сон.

Готовим походные вкусности на костре все вместе — помним, что мы одна команда, включаемся в общие процессы на маршруте. Для участия необходим подобный опыт, умение кататься на лыжах или хорошая физическая форма.

Снежные выходные в лесу: лыжный поход с ночёвкой в шатре с печкой
Снежные выходные в лесу: лыжный поход с ночёвкой в шатре с печкой
Снежные выходные в лесу: лыжный поход с ночёвкой в шатре с печкой

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание, вы выбрали активный отдых на природе в зимнее время. Просим внимательно отнестись к одежде и обуви. Необходимо взять тёплый комплект с запасными носками, желательно непромокаемые и ветрозащитные куртку и штаны или комбинезон. Обязательно: шапка, перчатки, шарф, пенка-сидушка, термос, налобный фонарик, личная аптечка.

Для комфортной ночёвки вам понадобится тёплый спальный мешок, туристический коврик (пенка) и комплект тёплой одежды для сна (термобельё, шапочка + шерстяные носки/чуни).

Для похода вам также понадобятся туристические лыжи. Если у вас нет чего-либо из снаряжения, сообщите организатору. Можно взять в аренду.

Обратите внимание, каждый участник похода несёт общие продукты. Необходимо оставить для них место — примерно 15–20% в рюкзаке. Объём вашего рюкзака должен быть не менее 70 литров, чтобы туда поместился спальник, пенка-коврик, вещи для сна и запасные, при этом хватило места и на продукты.

Важно заранее сообщить об особенностях в питании. Инструктор составит комфортное меню, учитывая аллергии участников, вегетарианцев и прочие моменты.

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Проживание. Ночуем в специальном тёплом туристическом шатре все вместе. Установим его на приглянувшейся поляне в лесу, протопим с помощью печи. Для этого запасёмся дровами. Если погода сильно испортится, назначим дежурства у печи, которую будем поддерживать всю ночь. Температура в шатре доходит до +18, +20. Спальник на минусовую температуру, пенку-коврик вам необходимо взять свои.

Питание. Трёхразовое, походное. Готовим вместе на костре/горелке. Обеды проходят в формате пикника. Об особенностях в питании важно заранее сообщить инструктору.

Транспорт. Все передвижения на лыжах.

Дети. Рекомендуем не брать детей младше 14 лет, а также без опыта зимних ночёвок в лесу и катания на лыжах.

Уровень сложности. Это поход ны лыжах с облегчёнными рюкзаками (свои и общегрупповые вещи только на 2 дня). Подойдёт активным людям с подобным опытом, умением ходить на лыжах и в хорошей физической форме. Всего пройдём 22 км. Через каждые 40-50 минут делаем остановки. Также важно быть готовыми к ночёвке в походных условиях.

Программа тура по дням

1 день

На лыжах по лесным тропам

До места старта удобнее всего доехать на электричке с Ярославского вокзала. Поезд отправляется в 8:05. Встречаемся на ж/д станции Калистово в 9:02.

После инструктажа и распределения продуктов выходим на маршрут. Сегодня в комфортном темпе пройдём 12 км по лесным тропинкам. Впереди идёт инструктор. Через каждые 40-50 минут делаем остановки.

К обеду уже будем на месте ночёвки — выберем красивую лесную поляну. Распределим роли: одни займутся сбором дров и готовкой, другие установят лагерь. Хорошо натопим шатёр, чтобы в нём было комфортно находиться без верхней одежды. Соберёмся вместе за ужином, пообщаемся.

Если позволит погода, сможем обойтись без ночных дежурств у печки. Решение принимает инструктор.

На лыжах по лесным тропамНа лыжах по лесным тропамНа лыжах по лесным тропамНа лыжах по лесным тропамНа лыжах по лесным тропамНа лыжах по лесным тропамНа лыжах по лесным тропамНа лыжах по лесным тропамНа лыжах по лесным тропам
2 день

Продолжение похода

Вместе приготовим завтрак, наполним термосы чаем, соберём лагерь и продолжим поход. Сегодня пройдём ещё 9-10 км среди сказочного зимнего леса. Путь лежит через центр сохранения редких видов животных. Есть вероятность увидеть оленей.

Уже к обеду дойдём до станции Путилово — финиша маршрута. Здесь устроим обед-пикник, поделимся впечатлениями и в 16:25 запрыгнем в электричку. В Москве будем в 17:50.

Продолжение походаПродолжение походаПродолжение походаПродолжение походаПродолжение походаПродолжение походаПродолжение походаПродолжение похода

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Общегрупповое снаряжение (шатёр с печкой для ночлега, котлы и всё необходимое для похода)
  • Питание на маршруте
  • Работа инструктора-проводника
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Проезд до Калистово и обратно в Москву от Путилово
  • Прокат лыж
  • Личное снаряжение (пенка-коврик, спальник на минусовую температуру, рюкзак)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д станция Калистово, Московская область, 9:10
Завершение: Ж/д станция Путилово, электричка в Москву в 16:25
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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