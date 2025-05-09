Пройдём на лыжах 22 км по тропам в компании единомышленников, любящих походы, природу и поесть на свежем воздухе после активной части. Ночуем в
Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание, вы выбрали активный отдых на природе в зимнее время. Просим внимательно отнестись к одежде и обуви. Необходимо взять тёплый комплект с запасными носками, желательно непромокаемые и ветрозащитные куртку и штаны или комбинезон. Обязательно: шапка, перчатки, шарф, пенка-сидушка, термос, налобный фонарик, личная аптечка.
Для комфортной ночёвки вам понадобится тёплый спальный мешок, туристический коврик (пенка) и комплект тёплой одежды для сна (термобельё, шапочка + шерстяные носки/чуни).
Для похода вам также понадобятся туристические лыжи. Если у вас нет чего-либо из снаряжения, сообщите организатору. Можно взять в аренду.
Обратите внимание, каждый участник похода несёт общие продукты. Необходимо оставить для них место — примерно 15–20% в рюкзаке. Объём вашего рюкзака должен быть не менее 70 литров, чтобы туда поместился спальник, пенка-коврик, вещи для сна и запасные, при этом хватило места и на продукты.
Важно заранее сообщить об особенностях в питании. Инструктор составит комфортное меню, учитывая аллергии участников, вегетарианцев и прочие моменты.
Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.
Проживание. Ночуем в специальном тёплом туристическом шатре все вместе. Установим его на приглянувшейся поляне в лесу, протопим с помощью печи. Для этого запасёмся дровами. Если погода сильно испортится, назначим дежурства у печи, которую будем поддерживать всю ночь. Температура в шатре доходит до +18, +20. Спальник на минусовую температуру, пенку-коврик вам необходимо взять свои.
Питание. Трёхразовое, походное. Готовим вместе на костре/горелке. Обеды проходят в формате пикника. Об особенностях в питании важно заранее сообщить инструктору.
Транспорт. Все передвижения на лыжах.
Дети. Рекомендуем не брать детей младше 14 лет, а также без опыта зимних ночёвок в лесу и катания на лыжах.
Уровень сложности. Это поход ны лыжах с облегчёнными рюкзаками (свои и общегрупповые вещи только на 2 дня). Подойдёт активным людям с подобным опытом, умением ходить на лыжах и в хорошей физической форме. Всего пройдём 22 км. Через каждые 40-50 минут делаем остановки. Также важно быть готовыми к ночёвке в походных условиях.
Программа тура по дням
На лыжах по лесным тропам
До места старта удобнее всего доехать на электричке с Ярославского вокзала. Поезд отправляется в 8:05. Встречаемся на ж/д станции Калистово в 9:02.
После инструктажа и распределения продуктов выходим на маршрут. Сегодня в комфортном темпе пройдём 12 км по лесным тропинкам. Впереди идёт инструктор. Через каждые 40-50 минут делаем остановки.
К обеду уже будем на месте ночёвки — выберем красивую лесную поляну. Распределим роли: одни займутся сбором дров и готовкой, другие установят лагерь. Хорошо натопим шатёр, чтобы в нём было комфортно находиться без верхней одежды. Соберёмся вместе за ужином, пообщаемся.
Если позволит погода, сможем обойтись без ночных дежурств у печки. Решение принимает инструктор.
Продолжение похода
Вместе приготовим завтрак, наполним термосы чаем, соберём лагерь и продолжим поход. Сегодня пройдём ещё 9-10 км среди сказочного зимнего леса. Путь лежит через центр сохранения редких видов животных. Есть вероятность увидеть оленей.
Уже к обеду дойдём до станции Путилово — финиша маршрута. Здесь устроим обед-пикник, поделимся впечатлениями и в 16:25 запрыгнем в электричку. В Москве будем в 17:50.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Общегрупповое снаряжение (шатёр с печкой для ночлега, котлы и всё необходимое для похода)
- Питание на маршруте
- Работа инструктора-проводника
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Проезд до Калистово и обратно в Москву от Путилово
- Прокат лыж
- Личное снаряжение (пенка-коврик, спальник на минусовую температуру, рюкзак)