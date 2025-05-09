Отправимся за обновлением в Подмосковье в хвойный лес.Пройдём на лыжах 22 км по тропам в компании единомышленников, любящих походы, природу и поесть на свежем воздухе после активной части. Ночуем в

тёплом шатре с печкой на 12 человек. Температура внутри может достигать +20 градусов, что обеспечит комфортный сон. Готовим походные вкусности на костре все вместе — помним, что мы одна команда, включаемся в общие процессы на маршруте. Для участия необходим подобный опыт, умение кататься на лыжах или хорошая физическая форма.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание, вы выбрали активный отдых на природе в зимнее время. Просим внимательно отнестись к одежде и обуви. Необходимо взять тёплый комплект с запасными носками, желательно непромокаемые и ветрозащитные куртку и штаны или комбинезон. Обязательно: шапка, перчатки, шарф, пенка-сидушка, термос, налобный фонарик, личная аптечка.

Для комфортной ночёвки вам понадобится тёплый спальный мешок, туристический коврик (пенка) и комплект тёплой одежды для сна (термобельё, шапочка + шерстяные носки/чуни).

Для похода вам также понадобятся туристические лыжи. Если у вас нет чего-либо из снаряжения, сообщите организатору. Можно взять в аренду.

Обратите внимание, каждый участник похода несёт общие продукты. Необходимо оставить для них место — примерно 15–20% в рюкзаке. Объём вашего рюкзака должен быть не менее 70 литров, чтобы туда поместился спальник, пенка-коврик, вещи для сна и запасные, при этом хватило места и на продукты.

Важно заранее сообщить об особенностях в питании. Инструктор составит комфортное меню, учитывая аллергии участников, вегетарианцев и прочие моменты.

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.