3 дня
9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
Увидеть древнейшие памятники архитектуры, побывать на родине сыра и рассмотреть города с воды
Начало: Москва, где вам удобно, 9:00
18 окт в 08:00
25 окт в 08:00
100 000₽ за всё до 4 чел.
2 дня
Эх, разгуляй! Выходные во Владимире и Суздале: мастер-класс, экскурсии и древние святыни
Увидеть церковь Покрова на Нерли, поучиться играть на инструментах и осмотреть фрески Андрея Рублёва
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ярославский...
6 янв в 09:15
12 000₽ за человека
2 дня
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Пообедать в купеческом доме и старинной усадьбе, провести вечер на винодельне и выпить целебной воды
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 7:00
28 сен в 07:00
3 ноя в 07:00
14 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрек18 июня 2024Наш гид Александр оказался уникальным человеком - профессионал своего дела, всесторонне образованный, умный, тактичный, обходительный. То, как он устроил наше
- ССергей22 июня 2023Поездка прошла совсем неплохо, очень интересно, много новой информации и впечатлений. Исторические экскурсы разбавлены сплавом на байдарках. Спасибо Людмиле, сопровождающему гиду и Александру.
- ВВалерия15 мая 2023Это было чудесное путешествие, насыщенное интересной информацией и роскошными пейзажами, но неутомительное, ведь за увлекательными рассказами гида время в дороге
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На Рождество»
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Сколько стоит тур в Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 12 000 до 100 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Москве на 2024 год на рождество, 3 ⭐ отзыва, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь