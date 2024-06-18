На Рождество – туры в Москве

Найдено 3 тура в категории «На Рождество» в Москве, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
На автобусе
На байдарках
Джиппинг
3 отзыва
3 дня
9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
Увидеть древнейшие памятники архитектуры, побывать на родине сыра и рассмотреть города с воды
Начало: Москва, где вам удобно, 9:00
18 окт в 08:00
25 окт в 08:00
100 000 за всё до 4 чел.
Эх, разгуляй! Выходные во Владимире и Суздале: мастер-класс, экскурсии и древние святыни
На автобусе
На микроавтобусе
2 дня
Эх, разгуляй! Выходные во Владимире и Суздале: мастер-класс, экскурсии и древние святыни
Увидеть церковь Покрова на Нерли, поучиться играть на инструментах и осмотреть фрески Андрея Рублёва
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ярославский...
6 янв в 09:15
12 000 за человека
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
На автобусе
2 дня
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Пообедать в купеческом доме и старинной усадьбе, провести вечер на винодельне и выпить целебной воды
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 7:00
28 сен в 07:00
3 ноя в 07:00
14 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирек
    18 июня 2024
    9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
    Наш гид Александр оказался уникальным человеком - профессионал своего дела, всесторонне образованный, умный, тактичный, обходительный. То, как он устроил наше
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    путешествие по Золотому кольцу - выше всяких похвал! Вся наша семья до сих пор находится под впечатлением от увиденного. Спасибо ему огромное. Всем рекомендую - не пожалеете!

  • С
    Сергей
    22 июня 2023
    9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
    Поездка прошла совсем неплохо, очень интересно, много новой информации и впечатлений. Исторические экскурсы разбавлены сплавом на байдарках. Спасибо Людмиле, сопровождающему гиду и Александру.
  • В
    Валерия
    15 мая 2023
    9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
    Это было чудесное путешествие, насыщенное интересной информацией и роскошными пейзажами, но неутомительное, ведь за увлекательными рассказами гида время в дороге
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    пролетало незаметно! Отдельно хочется отметить то, что в каждом городе организатор нашел для нас местных гидов, которые как никто знают свои города и позволяют еще больше проникнуться уникальной атмосферой каждого города! Буду и дальше открывать Россию с Александром и его командой!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
  2. Эх, разгуляй! Выходные во Владимире и Суздале: мастер-класс, экскурсии и древние святыни
  3. Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Третьяковская галерея
  2. Суздальский кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Ипатьевский монастырь
  6. Ростовский кремль
  7. Кремль
  8. Церковь Покрова на Нерли
  9. Плещеево Озеро
  10. Успенский Собор
Сколько стоит тур в Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 12 000 до 100 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Москве на 2024 год на рождество, 3 ⭐ отзыва, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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