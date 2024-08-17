Эта квест-экскурсия — для детей и взрослых, которые интересуются спортивной жизнью, любят загадки и не боятся летать. На прогулке мы «взлетим» на самый высокий берег Москвы-реки, откуда нам откроются красивые виды.
Вы разгадаете загадки и ребусы, узнаете, где воспитывают будущих олимпийских чемпионов, и научитесь правильно отжиматься.
Вы разгадаете загадки и ребусы, узнаете, где воспитывают будущих олимпийских чемпионов, и научитесь правильно отжиматься.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание квеста
- «Лужники». Вы увидите большую спортивную арену Олимпийского комплекса, где в 1980 году прощались со знаменитым Олимпийским мишкой
- Музей истории и спорта. Научитесь подтягиваться и отжиматься, а те, кто уже умеют, посоревнуются с экскурсоводом
- Лужнецкая набережная. Разгадаете ребусы, откроете волшебные конвертики и выясните тайны Москвы-реки
- Канатная дорога. Поговорим о лыжах и обсудим, какие они бывают, а также с какими «брёвнышками» связаны правый берег реки и трамплин. Откроем блокнот со словами, на которых говорят только горнолыжники
- Смотровая площадка Воробьёвых гор. Вы взглянете на окрестности с высоты птичьего полёта, поймёте, откуда пошли названия «Лужники» и «Воробьёвы горы», поищете лужи и воробьёв. А также познакомитесь со «сталинскими сёстрами».
На квесте будут загадки, ребусы, сладкие призы за правильные ответы и в конце — сувенир ручной работы.
Организационные детали
- Экскурсия подходит для всех, с животными тоже можно
- Дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу, в том числе гиду, — 270 ₽ за взрослого и ребёнка от 14 лет, 220 ₽ за ребёнка от 7 до 14 лет
- Могу провести экскурсию для школьных групп. Подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Воробьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Добрый день! Меня зовут Елена, и я жду вас у себя на экскурсиях:) Люблю придумывать квесты и загадки, рассказывать интересные истории и вовлекать в них людей. Я родилась и живу в Москве, в городе «сорока сороков». Очень люблю рисовать, и каждому путешественнику оставляю не только ценную информацию о городе, но и частичку своего творчества. Не сомневайтесь — приходите!Задать вопрос
Похожие экскурсии из Москвы
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Воробьёвы горы - знаменитые холмы Москвы
Прогуляться по заповеднику, насладиться живописными панорамами и узнать секреты старинного района
Начало: В районе станции метро «Воробьевы горы»
4 окт в 13:30
5 окт в 10:30
5 500₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Лубянки
Мрачная история известной площади
Начало: Метро Лубянка
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
На Воробьёвы горы по эскалаторной галерее
Подняться по галерее, узнать, как строили первый храм Христа Спасителя, и полюбоваться видами
Начало: У метро «Воробьевы Горы»
Сегодня в 09:30
20 авг в 08:30
4 000₽ за всё до 12 чел.