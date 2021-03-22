В Москве много старинных общественных русских бань ♨️, поможем вам выбрать самую подходящую для вас. Обзор таких бань как: Сандуны, Воронцовские, Варшавские, Усачёвские, Краснопресненские, Астраханские и другие

Лучшие бани Москвы

Жители Москвы известные любители городских бань, это легко прослеживается из истории. Во всех районах города были бани. В начале XIX века в Москве насчитывалось 70 государственных и 1500 частных бань.

На протяжении долгого времени общественные бани в России не делили на мужские и женские. Бани были общими. В 1743 года приняли указ, который запрещал женщинам и мужчинам посещать бани вместе, но ничего не изменилось. И только во времена царствования Екатерины Великой появились новые правила требовавшие, чтобы собственники общественных бань отстраивали отдельные комнаты и «пропускали в женские секции только мужчин, работавших в бане, а также врачей и художников».



ХорошоТАМ составили список лучших бань Москвы, которые можно посетить.

1. Сандуновские бани

Сандуновские бани, Москва Бассейн

Самая знаменитая баня в столице, Сандуны – намного больше, чем просто место, куда можно сходить попариться.

Народ стекается в популярный оздоровительно-развлекательный центр XVIII века больше для того, чтобы посмотреть на великолепный интерьер и шикарный архитектурный дизайн. Здесь сосредоточены шик и роскошь царских дворцов и отелей: у входа посетителей встречают мраморные колонны и красные ковровые дорожки, коридоры декорированы скульптурами и фризами, а арки и золотые картины делают Сандуны уникальным банным комплексом.

Сандуны включают два женских отделения и три мужских. Также тут большие зоны отдыха, традиционные русские парные и бассейны, а также закрытые номерные бани. Посетители могут воспользоваться услугами массажиста, парикмахера, косметолога или услугами ногтевого сервиса.

Среди самых известных гостей Джон Траволта, Наоми Кэмпбелл и Роман Абрамович.

Адрес Москва, ул. Неглинная, д. 14 строения 3-7 Телефон +7(495)782-18-08 Сайт https://msk.sanduny.ru/ru

Сандуны, Неглинная улица, д. 14 строения 3-7

2. Варшавские бани

Варшавские Бани Мужское отделение в Варшавских банях Женское отделение в Варшавских банях

Одна из старейших бань столицы, возведенная в 1938 году. Кстати, не так давно открылась после капитального ремонта. Баня располагается в четырехэтажном здании. На первом этаже находится ресторан, на втором – мужское отделение, на третьем – женское отделение, а на четвертом собраны все бани мира. Проводя капремонт самым важно было уберечь то, за чем приходят в общественные парные любители русской бани, и конечно же тот дух и порядок старых Варшавских бань, но при этом стояла задача модернизировать инфраструктуру и дизайн банного комплекса. Стоит упомянуть, что при строительстве старались использовать только природные материалы, такие как: камень, керамику, дерево. Проектом занимались первоклассные дизайнеры и архитекторы. Мужское и женское отделение поражают исполнением и хорошей отделкой.

«Бани мира», расположенные на 4-м этаже выполняют роль индивидуальных залов. Каждый из которых выполнен в определенном стиле: тунисском, русском, африканском и других. Отапливаются залы дровяными печами.

Варшавские бани предлагают гостям оздоровительные и SPA-программы от всевозможных видов пилинга и паротерапии до самых необычных обёртываний и пенного массажа. Для любителей банного веника, здесь найдется огромное количество вариантов: берёзовые, дубовые, эвкалиптовые, можжевеловые.

Адрес Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 34 Телефон +7(499)611-79-97 Сайт https://varshavskie-bani.ru/

Варшавские Бани, Варшавское шоссе, д. 34

3. Краснопресненские бани

Номер АРТ-ЛЮКС с русской парной, бассейном, хаммамом, русским бильярдом Бассейн в мужском отделении Краснопресненских бань

Краснопресненские бани одни из лучших в столице и менее туристические, чем популярные Сандуны. Баня построена в XIX веке. К глубочайшему сожалению, строение, которое можно увидеть сейчас, реконструкция прежнего здания в стиле ар-нуво из красного кирпича 1970-х годов. Банный комплекс имеет мужские и женские секции с бассейнами, массажные и косметологические кабинеты, СПА, финские и турецкие сауны, а также традиционные русские парные.

Помимо общественных отделений ─ тут есть уютные комнаты для компаний. Также кафе и ресторан с европейским и японским меню и даже караоке с бильярдом. Огромный плюс, за парковку, которая входит в стоимость билета.

Адрес Москва, Столярный пер., д. 7 стр. 1 Телефон +7(495)609-35-50 Сайт https://baninapresne.ru

Краснопресненские бани, Столярный пер. 7 стр. 1

4. Воронцовские бани

Воронцовские бани Турецкий хамам в Воронцовских банях

Первый кирпич Воронцовских бань заложен в 1938 году в Таганском районе недалеко от Новоспасского монастыря. Среди народа эти бани окрестили – «Воронцами». Банный комплекс подвергался реконструкции, но несмотря на это удалось сохранить атмосферу роскоши «стиля триумф». Все отделения (1 для женщин и 2 для мужчин), рассчитаны на 50 мест, включают бассейн.

Значимость Воронцов для жителей близлежащих домов повышается в летнее время, когда отключают горячую воду, ведь Воронцовские бани оснащены собственной котельной. А ярые столичные любители бань утверждают, что именно в Воронцах уцелел подлинный дух общественных бань, а также приемлемое соотношение между стоимостью услуг, уровнем сервиса и качеством пара.

Адрес Москва, Воронцовский пер., д. 5/7, стр. 1 Телефон +7(495)663-99-01 Сайт https://vorontsovskie-bani.ru

Воронцовские бани, Воронцовский переулок, д. 5/7 стр. 1

5. Усачевские бани

Вид с улицы "Усачевские бани", Москва Оздоровительный комплекс Усачевские Бани Одно из отделений банного комплекса

Усачевские бани доступны для людей с разным бюджетом. Банный комплекс нисколько не уступает в качестве оказываемых услуг и функциональности современным саунам. Большие и уютные парилки, просторный санузел, большой бассейн, отдельные кабинки – все это знаменитая Усачевская баня. Комплекс не блещет роскошью интерьера, но он уютный, удобный и имеет историю дореволюционных времен. Это место любили и купцы, и бедные жители столицы. Самобытность, конечно, со временем утеряна, но заведение знаменито своей демократичностью.

Здесь спокойно "уживаются" студенты, пенсионеры и бизнесмены. Гостеприимный персонал и тёплая атмосфера привлекают тех, кто хочет провести время с удовольствием. Стоимость услуг доступна для разных категорий граждан. Качество обслуживания и чистота в здании здесь на высоком уровне, что обеспечивает хорошую посещаемость в будние и выходные дни.



Усачевские бани располагают бесплатной парковкой, просторным холлом, гардеробной, большим бассейном с удобной лестницей и красивой парной с большими скамейками. Сопутствующие товары, в том числе веники, можно приобрести по доступной цене. Также на территории банного комплекса имеется салон красоты и кафе, где есть все необходимое для трапез. Но главное внимательный и приветливый персонал. Профессионализм каждого сотрудника обеспечивает слаженную работу комплекса.

Адрес Москва, ул. Усачева, д. 10, стр. 1 Телефон +7(926)949-34-36 Сайт https://www.usbani.ru

Усачевские бани Ӏ в Хамовниках, улица Усачева, д. 10, стр. 1

6. Селезневские бани

Селезнёвские бани, вид с улицы Бассейн на территории банного комплекса Селезневские бани

Селезнёвские бани открыли двери для гостей в середине 19 века, считаются одной из старейших и самых аутентичных бань столицы. Конечно это не важнейшая туристическая достопримечательностью, в ней нет роскоши Сандунов или советской эстетики Воронцов. Взамен «Селезневские» предлагают низкие цены и одни из лучших парных в городе, а также самый большой банный комплекс в Москве, и всё это уравновешивает менее гламурное убранство.

Адрес Москва, ул. Селезневская, д. 15 стр. 2 Телефон +7(499)978-84-91 Сайт http://seleznevskiebani.ru

Селезнёвские бани в Тверском районе, Селезневская улица, д. 15 стр. 2

7. Астраханские бани

Астраханские бани в Москве

Астраханские бани открылись в столице давно, и были одни из первооткрывателей и, якобы старше знаменитых Сандун, на 10 лет. В начале прошлого века это было любимое заведение знаменитых дипломатов, министров и художников, которые предпочитали париться в этом месте.

Посещать баню могут одновременно 50 гостей. Она оснащена гардеробной, печкой, парной, купелью и душевыми. В бане продают веники разного вида и другие принадлежности необходимые для посещения бани.

Комплекс астраханских бань обладает одним большим преимуществом, тут демократичные цены, стоит уточнить, что сервис от этого ничуть не страдает. Благодаря доступной стоимости предоставляемых услуг посетителей здесь много.

Ещё одно преимущество этих бань, здесь сохранены традиционность русской бани, в сравнении с современными саунами.

Астраханские бани не располагают шикарным внутренним декором, но уровень обслуживания достойный. За порядком в помещениях, строго следит персонал, они стараются создать домашнюю атмосферу, чтобы посетители чувствовали себя уютно.

Адрес Москва, Астраханский переулок, д. 5 стр. 3 Телефон +7(495)680-43-29 Сайт http://www.astr-bani.ru/

Астраханские Бани, Астраханский переулок, д. 5 стр. 3

8. Ржевские бани

Ржевские бани, Москва Ржевские бани: вид изнутри

«Ржевские бани» столицы действительно уникальны. Были основаны в 1888 году. Общественные бани, работающие и до сей поры в таком формате, были распространены в большей части среди простого народа, а во времена Великой Отечественной войны здесь мылись солдаты.

«Ржевские бани» получили название благодаря расположенной неподалеку станции Ржев, которая теперь называется Рижской.

По истечении времени интерьер изменился, но атмосфера и дух русской баньки остались прежними. Были проведены работы по восстановлению фасадов и внутренней отделки. Однако исходная архитектура была полностью отреставрирована. Интерьер банного комплекса навеян воспоминаниями о советских временах, а старый сводчатый потолок поддерживает концентрацию мягкого пара. Зал ожидания – удобно оборудованное купе, предназначенное для 6 человек, где можно оставить одежду и не переживать о сохранности. Эта услуга платная. После этого направляйтесь на купальные процедуры в большие залы бани.

В «Ржевских банях» помимо парилки работает салон красоты, массажные кабинеты, а на первом этаже здания кафе. Для желающих уединиться есть отдельные номера. Поклонники сухого пара могут насладиться финской сауной с бассейном. Также есть магазин, где можно приобрести аксессуары для банных процедур.

Адрес Москва, Банный проезд, д. 3 Телефон +7(495)681-10-74 Сайт https://rzhevskie-bani.ru

Ржевские бани, Банный проезд, д. 3

9. Царицынские бани

Царицынские бани, Москва Мужской разряд Женский разряд

Наши традиции со временем исчезают, а потом и вовсе забываются, другие же, наоборот, поддерживаются и становятся популярными. Поэтому посещение бани по сей день актуально в любом уголке нашей страны. Царицынские бани в Москве это прекрасная возможность в полной мере ощутить пользу банных процедур.

Баня делится на:

мужской разряд;

женский разряд;

пронумерованные кабины.

Особенности работы Царицынских бань

Работа заведения направлена не только на привлечение клиентов, но и на безопасность. В банях установлены современные печи работающие таким образом, что при сжигании уменьшается скопление газов.

Вредные вещества сразу выходят из помещения в дымоход. Это достигается благодаря непрерывной продувке печей до и после подачи пара. Благодаря современным технологическим приборам, в помещении постоянно контролируется концентрация газов. Эти показатели можно видны на мониторах.

Помещение делится на зоны. Есть удобства как для женщин так и для мужчин, посещающих Царицынские бани. Многочисленные отзывы говорят об удобстве такого разделения. Женская зона оформлена в белом цвете с большим количеством зеркал. За столиками с мягкими диванами дамы наслаждаются чаем после банных процедур.

Мужское отделение выполнено в сдержанных коричневых тонах. Тут также есть зона отдыха с удобными диванами и столиками. В общей зоне расположен индивидуальный хаммам и льдогенератор.

Помимо женского и мужского разряда, в бане посетителям предлагаются отдельные кабины. Здесь могут расположиться до 6 человек. Можно уединиться в приятной обстановке и насладиться купальными процедурами в закрытых комнатах – как в женских, так и в мужских зонах.

Так же в комплексе «царицынские бани» осуществляется ряд SPA-процедур направленных на процессы по омоложению организма:

пилинг;

массаж;

удаление волос;

комплексный уход за кожей;

обертывания и маски для тела и лица.

Профессиональные банщики выполнят сложное парение с помощью веников и ароматических масел. Оздоровить тело и расслабиться благодаря целебным свойствам дерева, поможет кедровая бочка.

В комплексе «Царицынские бани» имеется ресторан с широким выбором пива и закусок к нему. Также повара готовят блюда традиционной русской и европейской кухни.

Адрес Москва, ул. Луганская, д. 10 Телефон +7(495)799-99-18 Сайт https://tsar-bani.ru

Царицынские бани, Луганская улица, д. 10

10. Сходненские бани

Сходненские бани, Москва Раздевалка в Люксе 1 Люкс 7

Комплекс «Сходненские бани», включает в себя несколько видов парных: общее отделение, две отдельные комнаты с русской парной и финской сауной.

Этот комплекс с русской парной. Включает в себя два отделения: мужское и женское, каждое из которых может вместить до 100 человек. Здесь можно воспользоваться услугами парильщика – в каждой отделении по два человека. А также заказать массаж всего тела или отдельной зоны. Отделение оборудовано бассейном, холлом, телевизором.

«Сходненские бани» предлагают гостям два типа отдельных номеров:

Зал с русской парной. Вмещает до 8 человек. Оборудован небольшим бассейном, комнатой отдыха и массажным кабинетом.

Комната с финской сауной. Вмещает до 10 человек. Тут бильярдный стол и телевизор и, конечно же, бассейн.

Адрес Москва, ул. Фабрициуса, д. 41 Телефон +7(495)948-00-50