Москва — столица России с населением чуть более 13 миллионов человек, а также одна из крупнейших европейских столиц.
Этот город известен многими вещами, в том числе экстравагантными станциями метро, знаменитой Красной площадью Кремлём. Москва также является экономическим и политическим центром России и вот уже более 600 лет является центром Русской Православной Церкви.
В этой статье мы расскажем о некоторых из лучших мест для посещения в Москве, а также о достопримечательностях и музеях, которые нельзя пропустить во время посещения.
Вот список из 15 лучших занятий в Москве, а также известные достопримечательности, музеи и другие достопримечательности.
1. Храм Василия Блаженного (официальное название Собор Покрова Пресвятой Богородицы)
Собор Василия Блаженного — не только одна из самых популярных достопримечательностей Москвы, но и символ нации России. Собор был построен в XVI веке по приказу Ивана Грозного и состоит из девяти отдельных приделов, каждый из которых имеет свою «луковицу».
Красиво украшенные внутренности собора можно посетить за плату. Неудивительно, что знаменитый Собор Василия Блаженного занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
2. Московский Кремль
Кремль является центром государственной власти страны и служит официальной резиденцией президента России, а также многих важных государственных учреждений.
Большинство частей укрепленной территории можно посетить купив билет. Кремль является не только центром политической России, но и местом, где сосредоточенны фантастически красивые дворцы и церкви.
Основными достопримечательностями Кремля являются монументальный Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Благовещенский собор.
3. Большой Театр
Большой театр не только самый шикарный балетный и оперный театр России, но и считается одним из лучших в мире. То же самое можно сказать и о расположенной здесь балетной академии, поскольку здесь учились многие знаменитые артисты балета.
Величественный Большой театр был возведён в 1825 году и с того времени является визитной карточкой столицы России. Грандиозность и великолепие здания и его невероятный неоклассический фасад действительно впечатляют.
Регулярные ремонтные и консервационные работы гарантируют, что театр по-прежнему остается местом мирового класса для живых выступлений и предлагает фантастическую акустику.
4. Мавзолей Ленина
Мавзолей бывшего советского лидера Владимира Ленина — одна из самых известных туристических достопримечательностей Москвы. Он расположен на Красной площади в непосредственной близости от Кремля и собора Василия Блаженного, так что вы можете захватить сразу несколько самых популярных достопримечательностей столицы.
Мавзолей Ленина был построен из красивого красного мрамора, создавая элегантную структуру, которая ежедневно принимает тысячи посетителей. Тело Владимира Ленина, несмотря на преклонный возраст, очень хорошо сохранилось и его можно увидеть при посещении мавзолея.
Имейте в виду, что мавзолей может быть закрыт в некоторые дни, поэтому рекомендуем проверять расписание, прежде чем планировать посещение места последнего упокоения Ленина.
5. Музей-заповедник Царицыно
Царицыно включает в себя великолепный дворец, созданный как резиденция для императрицы Екатерины II в 18 веке, и окружающий его красивый парк.
Также здесь находится музей, в котором представлены занимательные артефакты прошлого России, целью которых является информирование посетителей о жизни правящих царских семей.
Данная достопримечательность является прекрасным местом для поездок на полдня, так как сочетание красивого дворца, ухоженных садов площадью 405 га и интересного музея обещают отличный отдых и приятный контраст с оживленными улицами Москвы.
6. Коломенское
В рекомендациях к посещению ещё одна бывшая царская резиденция – Усадьба Коломенское. Она расположена прямо на берегу Москвы-реки в нескольких километрах к югу от центра города. Поместье огромное, включает в себя 390 га зелёных насаждений и исторической архитектуры.
Изюминкой усадьбы является Церковь Вознесения, которая внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она была построена в честь Ивана Грозного.
Помимо этой красивой белой церкви, есть ещё домик Петра I и красиво украшенные Спасские ворота, поверьте они заслуживают вашего внимания.
7. Государственная Третьяковская Галерея
Если вы хотите увидеть лучшую в мире коллекцию русского изобразительного искусства, рекомендуем вам отправиться в лучший художественный музей Москвы – Государственную Третьяковскую галерею. Музей был основан страстным коллекционером произведений искусства в 1856 году.
Главной его целью было создание одной из первых русских художественных коллекций своего времени. В настоящее время в галерее представлено около 130 000 произведений искусства всех эпох российской истории.
8. Государственный исторический музей
Этот музей основали в 1872 году и расположен он в потрясающем здании в неорусском стиле красного цвета, которое идеально вписалось в окружающий Кремль и собор Василия Блаженного.
Великолепная архитектура и внутреннее убранство так же привлекательны, как и представленные здесь выставки. Государственный исторический музей посвящен истории русской цивилизации и предлагает множество экспонатов, таких как монеты, книги и берестяные свитки.
Есть даже раскопанный баркас с Волги. По данным музея, общее количество экспонатов превышает четыре миллиона.
9. Музей космонавтики
Мемориальный музей космонавтики — это музей, посвященный космическим программам Советского Союза и Российской Республики после 1991 года. Он предлагает большую коллекцию экспонатов, связанных с гордой историей освоения космоса нашей страной.
Этот музей также затрагивает смежные темы, такие как космические технологии и астрономия. Одной из достопримечательностей музея является космическая капсула Юрия Гагарина, первого человека, побывавшего в космосе.
10. Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь является религиозной достопримечательностью города и ещё одним объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Москве. Красивый белый женский монастырь расположен на берегу Москвы-реки в парке, к юго-западу от центра Москвы.
Он известен своим украшенным фресками 5-купольным собором и богато украшенной высокой колокольней. Рядом находится красивое кладбище.
Кстати, неподалеку находятся стадион «Лужники» и окружающий его парк, поэтому вы можете совместить посещение монастыря и его окрестностей.
11. Измайловский рынок
Отличная альтернатива знаменитой торговой улице Арбат – Измайловский рынок. Здесь можно приобрести большое разнообразие сувениров местного производства, такие как памятные вещи советских времён, матрешки, шахматы и меховые изделия.
Рынок не только хорошее место для покупки сувениров, но и красив с архитектурной точки зрения. На его дизайн повлияли русские сказки, из-за чего Измайловский выглядит почти как русская версия диснеевского замка.
На этот рынок стоит прийти, если вы ищете аутентичные сувениры, так как вещи, которые продаются на Арбате, в основном не местного производства.
12. Московский метрополитен
Московское метро — это гораздо больше, чем просто система общественного транспорта, соединяющая почти все районы города. Это метро считается одним из самых красивых в мире, так как его станции невероятно прекрасны.
Многие из них очень красиво декорированы фресками, мраморными колоннами и богато украшенными люстрами. Если вы хотите насладиться невероятной красотой городского метро, вам следует отправиться на станции Таганская, Комсомольская, Новослободская и Киевская.
Это одни из самых впечатляющих образцов Московского метрополитена с фресками советских времен и фантастическими сводчатыми потолками.
13. ГУМ
Универмаг ГУМ является торговым центром номер один в городе и предлагает невероятный выбор магазинов. Он расположен прямо на Красной площади, напротив Мавзолея Ленина и Кремля.
ГУМ поражает своих посетителей фантастическим фасадом, неотделимым от Красной площади. Большинство магазинов, находящихся здесь, довольно роскошны и имеют дорогой ценник. Все громкие имена мира моды можно найти здесь.
14. Музей советских игровых автоматов
Музей советских игровых автоматов — уникальный музей, в котором представлена коллекция игровых автоматов, произведенных в Советском Союзе. Он был открыт в 2007 году и с тех пор развлекал многих посетителей своим неповторимым шармом.
Каждый посетитель получает 15 монет и может использовать их, чтобы опробовать машины. Музей также рассказывает о том, как эти машины производились в Советском Союзе. Несмотря на свой молодой возраст, музей уже был удостоен нескольких наград.
15. Сокол
Сокол — увлекательный район, здесь находится не только университет «Синергия», но и интересный Мемориальный парк, он посвящён павшим героям Первой мировой войны и многое расскажет для тех, кто интересуется своей историей.
Этот район вы найдёте на северо-западе города, он граничит с Берёзовой рощей и Петровским парком. Район Сокол можно охарактеризовать как более аутентичный, он больше напоминает типичный жилой район, чем оживленное туристическое место.
Москва, огромный город и каждый путешественник найдёт для себя здесь занятие. И если вы не знаете, с чего начать, то этот список предложений для вас.