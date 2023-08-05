Исследуйте самую лучшую часть Москвы с нашим руководством о 15 лучших занятиях. От знаменитого Собора Василия Блаженного и Кремля до величественного Большого театра и других уникальных достопримечательностей. Узнайте, что делать в Москве, и получите максимальное удовольствие от вашего пребывания в столице России

Вид на Москву реку и город

Москва — столица России с населением чуть более 13 миллионов человек, а также одна из крупнейших европейских столиц.

Этот город известен многими вещами, в том числе экстравагантными станциями метро, ​знаменитой Красной площадью Кремлём. Москва также является экономическим и политическим центром России и вот уже более 600 лет является центром Русской Православной Церкви.

В этой статье мы расскажем о некоторых из лучших мест для посещения в Москве, а также о достопримечательностях и музеях, которые нельзя пропустить во время посещения.

Вот список из 15 лучших занятий в Москве, а также известные достопримечательности, музеи и другие достопримечательности.

1. Храм Василия Блаженного (официальное название Собор Покрова Пресвятой Богородицы)

Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы 5 1 отзыв 6000 ₽ за всё Не только полюбоваться нарядным собором, но и понять его смыслы Загадки Собора Василия Блаженного для детей и взрослых 4.9 13 отзывов 10000 ₽ за всё Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье 4.9 41 отзыв от 3500 ₽ за всё Погрузиться в историю храма-матрешки и услышать о памятниках в сердце столицы

Собор Василия Блаженного с новогодней иллюминацией

Собор Василия Блаженного — не только одна из самых популярных достопримечательностей Москвы, но и символ нации России. Собор был построен в XVI веке по приказу Ивана Грозного и состоит из девяти отдельных приделов, каждый из которых имеет свою «луковицу».

Красиво украшенные внутренности собора можно посетить за плату. Неудивительно, что знаменитый Собор Василия Блаженного занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

2. Московский Кремль

Московский Кремль с гидом-историком 4.7 41 отзыв 4000 ₽ за чел. Прикоснуться к сердцу страны, проследить путь крепости и посетить соборы Московский Кремль (с посещением собора) 52850 ₽ за всё На экскурсии вы узнаете все секреты ключевых достопримечательностей Москвы: Красной площади, Кремля и его соборов. Мы пройдём по самой древней и главн... Московский Кремль для детей: чудеса сказочной крепости 4.9 164 отзыва 5400 ₽ за всё В нескучной форме познакомить детей от 7 до 14 лет с главным символом столицы

Ночной вид Московского Кремля

Кремль является центром государственной власти страны и служит официальной резиденцией президента России, а также многих важных государственных учреждений.

Большинство частей укрепленной территории можно посетить купив билет. Кремль является не только центром политической России, но и местом, где сосредоточенны фантастически красивые дворцы и церкви.

3. Большой Театр

За кулисами Большого театра 5 2 отзыва 3000 ₽ за чел. Осмотреть интерьеры театра с мировым именем и прикоснуться к тайной жизни храма искусства Театральная площадь и Большой театр - достояние России 5 6 отзывов от 5000 ₽ за всё История, скандалы и блестящие премьеры - открыть вклад знаменитого театра в мировую культуру Уникальный мир Большого театра и его закулисье 4.8 137 отзывов от 3000 ₽ за чел. Как живет Большой Театр за кулисами? Наверное, многие задавались этим вопросом. Мы сможем приоткрыть для вас завесу тайны и показать Большой Театр вне...

Большой театр в Москве

Большой театр не только самый шикарный балетный и оперный театр России, но и считается одним из лучших в мире. То же самое можно сказать и о расположенной здесь балетной академии, поскольку здесь учились многие знаменитые артисты балета.

Величественный Большой театр был возведён в 1825 году и с того времени является визитной карточкой столицы России. Грандиозность и великолепие здания и его невероятный неоклассический фасад действительно впечатляют.

Регулярные ремонтные и консервационные работы гарантируют, что театр по-прежнему остается местом мирового класса для живых выступлений и предлагает фантастическую акустику.

4. Мавзолей Ленина

Тайны Кремлевского Некрополя: мавзолей В.И. Ленина 5 7 отзывов 700 ₽ за чел. Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Экскурсия проводится в группе до 25 человек. Окончание экскурсии у Воскресенски... Мавзолей Ленина 6000 ₽ за всё Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина 4.9 170 отзывов 700 ₽ за чел. Посетить захоронение у стен Кремля, увидеть вождя и узнать, какие истории хранит это место

Мавзолей Ленина на Красной площади

Мавзолей бывшего советского лидера Владимира Ленина — одна из самых известных туристических достопримечательностей Москвы. Он расположен на Красной площади в непосредственной близости от Кремля и собора Василия Блаженного, так что вы можете захватить сразу несколько самых популярных достопримечательностей столицы.

Мавзолей Ленина был построен из красивого красного мрамора, создавая элегантную структуру, которая ежедневно принимает тысячи посетителей. Тело Владимира Ленина, несмотря на преклонный возраст, очень хорошо сохранилось и его можно увидеть при посещении мавзолея.

Имейте в виду, что мавзолей может быть закрыт в некоторые дни, поэтому рекомендуем проверять расписание, прежде чем планировать посещение места последнего упокоения Ленина.

5. Музей-заповедник Царицыно

Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику 3.7 3 отзыва 990 ₽ за чел. А вы знаете, почему Царицыно занимает особое место среди московских усадеб? Наш аудиогид составит вам приятную компанию на прогулке и расскажет о секр... Автоэкскурсия из Москвы в музей-заповедник Менделеева и Блока 12500 ₽ за всё За один день вы посетите сразу 3 музея-заповедника: усадьбу Шахматово, Тараканово и Боблово и узнаете историю жизни легендарных людей нашего отечества... Усадьба Царицыно и её тайны 5 33 отзыва 1500 ₽ за чел. Пройти тропой царских особ, полюбоваться претенциозным дворцом и погрузиться в Екатерининскую эпоху

Вид на Большой дворец в музее-заповеднике Царицыно

Царицыно включает в себя великолепный дворец, созданный как резиденция для императрицы Екатерины II в 18 веке, и окружающий его красивый парк.

Также здесь находится музей, в котором представлены занимательные артефакты прошлого России, целью которых является информирование посетителей о жизни правящих царских семей.

Данная достопримечательность является прекрасным местом для поездок на полдня, так как сочетание красивого дворца, ухоженных садов площадью 405 га и интересного музея обещают отличный отдых и приятный контраст с оживленными улицами Москвы.

6. Коломенское

Царское Коломенское 4.7 12 отзывов 700 ₽ за чел. Подивиться красоте церквей, услышать об истории парка, о забавах царей и народных гуляниях Мистическое Коломенское 4.7 172 отзыва от 700 ₽ за чел. А вы знали, что первые люди в Москве появились в Коломенском 7000 лет назад? Здесь встречались войска после битвы на Куликовом поле. Здесь была резиде... Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы 1100 ₽ за чел. Приглашаем вас в дворцовое село Коломенское, где расположен архитектурный шедевр под охраной ЮНЕСКО — торжественный храм Вознесения. Липовая аллея, вы...

Церковь Вознесения в Коломенском

В рекомендациях к посещению ещё одна бывшая царская резиденция – Усадьба Коломенское. Она расположена прямо на берегу Москвы-реки в нескольких километрах к югу от центра города. Поместье огромное, включает в себя 390 га зелёных насаждений и исторической архитектуры.

Изюминкой усадьбы является Церковь Вознесения, которая внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она была построена в честь Ивана Грозного.

Помимо этой красивой белой церкви, есть ещё домик Петра I и красиво украшенные Спасские ворота, поверьте они заслуживают вашего внимания.

7. Государственная Третьяковская Галерея

Третьяковская галерея снаружи и внутри 11500 ₽ за всё Полюбоваться полотнами, узнать историю музея и понять, в чем самобытность русской школы живописи Третьяковская галерея и Замоскворечье: Жемчужины Москвы 1690 ₽ за чел. Мы приглашаем вас посетить тихий уголок Москвы, который по старинке продолжает жить в прошлом веке, не подчиняясь новым реалиям и законам. Вы познаком... Третьяковская галерея: загадки великих шедевров 4.8 35 отзывов 6500 ₽ за всё Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов

Государственная Третьяковская галерея — художественная галерея в Москве

Если вы хотите увидеть лучшую в мире коллекцию русского изобразительного искусства, рекомендуем вам отправиться в лучший художественный музей Москвы – Государственную Третьяковскую галерею. Музей был основан страстным коллекционером произведений искусства в 1856 году.

Главной его целью было создание одной из первых русских художественных коллекций своего времени. В настоящее время в галерее представлено около 130 000 произведений искусства всех эпох российской истории.

8. Государственный исторический музей

Групповая экскурсия в Оружейную палату 3.3 3 отзыва 2160 ₽ за чел. Увидеть легендарную шапку Мономаха, доспехи и костюмы и узнать больше про эти атрибуты из прошлого Билет в Оружейную палату 4.3 417 отзывов от 1300 ₽ за чел. Оружейная палата — один из обязательных объектов для посещения во время путешествия в Москву. Здесь вы сможете познакомиться с историей России и увиде... Экскурсия в Оружейную палату 4.7 287 отзывов 1700 ₽ за чел. Посетите один из главных музеев России, где находится уникальная коллекция русских царей. Здесь представлены дары зарубежных посольств и военные трофе...

© Светлана Иванова Экспонаты Государственного исторического музея

Этот музей основали в 1872 году и расположен он в потрясающем здании в неорусском стиле красного цвета, которое идеально вписалось в окружающий Кремль и собор Василия Блаженного.

Великолепная архитектура и внутреннее убранство так же привлекательны, как и представленные здесь выставки. Государственный исторический музей посвящен истории русской цивилизации и предлагает множество экспонатов, таких как монеты, книги и берестяные свитки.

Есть даже раскопанный баркас с Волги. По данным музея, общее количество экспонатов превышает четыре миллиона.

9. Музей космонавтики

Музей космонавтики с экскурсией 1400 ₽ за чел. Приглашаем вас в увлекательное путешествие по миру космонавтики. Для этого не нужно отправляться в космос, можно просто прогуляться по залам Музея кос... Космическая экскурсия по Музею космонавтики и Аллее Героев Космоса 5 2 отзыва 6500 ₽ за всё Прогуливаясь по Музею космонавтики и Аллее Героев космоса, вы узнаете все самое интересное и захватывающее о космонавтах, ракетах и гениальных людях, ... Билет в Музей космонавтики на ВДНХ 4.8 13 отзывов 350 ₽ за чел. Прикоснуться к истории освоения космоса и новым открытиям - без ожидания и очередей

© Светлана Иванова Музейные экспонаты

Мемориальный музей космонавтики — это музей, посвященный космическим программам Советского Союза и Российской Республики после 1991 года. Он предлагает большую коллекцию экспонатов, связанных с гордой историей освоения космоса нашей страной.

Этот музей также затрагивает смежные темы, такие как космические технологии и астрономия. Одной из достопримечательностей музея является космическая капсула Юрия Гагарина, первого человека, побывавшего в космосе.

10. Новодевичий монастырь

Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь 4.5 523 отзыва от 990 ₽ за чел. Новодевичий монастырь — один из старейших монастырей в России. То, как хорошо он сохранился, поразит ваше воображение. Громадный комплекс, целых 12 ба... Экскурсия по живописному Новодевичьему монастырю 5 3 отзыва 15000 ₽ за всё Глубокое погружение в историю одного из красивейших монастырей Москвы с гидом-экспертом Групповая экскурсия в Новодевичий монастырь 1250 ₽ за чел. Побывать в легендарной обители с гидом, который погрузит в её особенности и историю

Новодевичий монастырь

Новодевичий монастырь является религиозной достопримечательностью города и ещё одним объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Москве. Красивый белый женский монастырь расположен на берегу Москвы-реки в парке, к юго-западу от центра Москвы.

Он известен своим украшенным фресками 5-купольным собором и богато украшенной высокой колокольней. Рядом находится красивое кладбище.

Кстати, неподалеку находятся стадион «Лужники» и окружающий его парк, поэтому вы можете совместить посещение монастыря и его окрестностей.

11. Измайловский рынок

Измайловский кремль - сказка и быль 4.9 26 отзывов 5500 ₽ за всё Увидеть намного больше, чем яркий новодел, перенестись в 17 век и ощутить дух творчества Москва и область: стили русской росписи, усадьба «Архангельское» и Измайловский кремль 11500 ₽ за чел. Познакомиться с гжельской и жостовской техниками и погулять по старинной усадьбе Усадьба Измайлово - любимое место русских царей 5 3 отзыва 4000 ₽ за всё Чтобы побывать в прошлом, вовсе не обязательно уезжать из Москвы! Приглашаю вас на экскурсию по Измайловскому острову, где мы увидим усадебный архитек...

Торговые ряды Измайловского рынка

Отличная альтернатива знаменитой торговой улице Арбат – Измайловский рынок. Здесь можно приобрести большое разнообразие сувениров местного производства, такие как памятные вещи советских времён, матрешки, шахматы и меховые изделия.

Рынок не только хорошее место для покупки сувениров, но и красив с архитектурной точки зрения. На его дизайн повлияли русские сказки, из-за чего Измайловский выглядит почти как русская версия диснеевского замка.

На этот рынок стоит прийти, если вы ищете аутентичные сувениры, так как вещи, которые продаются на Арбате, в основном не местного производства.

12. Московский метрополитен

История возникновения и строительства Московского метрополитена 5 2 отзыва от 9000 ₽ за всё Ежедневно спускаясь в Московское метро, мы большей частью ничего не знаем о его истории, не догадываемся о том, что послужило предпосылкой для его стр... Станция «Сталинская»: секреты синей линии 5 6 отзывов 9000 ₽ за всё Погрузиться в историю метрополитена Москвы, изучить интерьеры станций и разгадать пугающие загадки Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи 5 2 отзыва от 9000 ₽ за всё Московский метрополитен — это настоящая сокровищница, бережно хранящая в своих недрах истинные драгоценности. Это невероятный подземный клад, на поиск...

Станция метро Киевская в Москве

Московское метро — это гораздо больше, чем просто система общественного транспорта, соединяющая почти все районы города. Это метро считается одним из самых красивых в мире, так как его станции невероятно прекрасны.

Многие из них очень красиво декорированы фресками, мраморными колоннами и богато украшенными люстрами. Если вы хотите насладиться невероятной красотой городского метро, ​вам следует отправиться на станции Таганская, Комсомольская, Новослободская и Киевская.

Это одни из самых впечатляющих образцов Московского метрополитена с фресками советских времен и фантастическими сводчатыми потолками.

13. ГУМ

© Светлана Иванова Новогодний ГУМ

Универмаг ГУМ является торговым центром номер один в городе и предлагает невероятный выбор магазинов. Он расположен прямо на Красной площади, напротив Мавзолея Ленина и Кремля.

ГУМ поражает своих посетителей фантастическим фасадом, неотделимым от Красной площади. Большинство магазинов, находящихся здесь, довольно роскошны и имеют дорогой ценник. Все громкие имена мира моды можно найти здесь.

14. Музей советских игровых автоматов

Назад в СССР: советские музеи под Клином 12950 ₽ за всё Погрузиться в атмосферу эпохи в путешествии по необычным местам Подмосковья Прогулка по Москве «По следам советских достижений» 3900 ₽ за всё Поговорить о советских успехах в разных сферах жизни и оценить артефакты того времени Москва и советские архитектурные утопии 4.9 12 отзывов от 3240 ₽ за всё Раскрыть все этапы развития советской архитектуры столицы и увидеть ее самые яркие примеры

Музей советских игровых автоматов — уникальный музей, в котором представлена ​коллекция игровых автоматов, произведенных в Советском Союзе. Он был открыт в 2007 году и с тех пор развлекал многих посетителей своим неповторимым шармом.

Каждый посетитель получает 15 монет и может использовать их, чтобы опробовать машины. Музей также рассказывает о том, как эти машины производились в Советском Союзе. Несмотря на свой молодой возраст, музей уже был удостоен нескольких наград.

15. Сокол

Сокол: посёлок художников 5 1 отзыв 6000 ₽ за всё Рай на земле, город-сад, музей под открытым небом между чистым полем и Серебряным бором — все это поселок художников «Сокол» или, как называли его мес... Петля времени: групповая прогулка по посёлку художников «Сокол» 5 2 отзыва 1000 ₽ за чел. Исследовать любопытный советский эксперимент: дачные дома в окружении сталинских высоток Сокол: поселок художников 6000 ₽ за всё

Andreykor , Public domain, via Wikimedia Commons Центральная аллея мемориально-паркового комплекса героев Первой мировой войны

Сокол — увлекательный район, здесь находится не только университет «Синергия», но и интересный Мемориальный парк, он посвящён павшим героям Первой мировой войны и многое расскажет для тех, кто интересуется своей историей.

Этот район вы найдёте на северо-западе города, он граничит с Берёзовой рощей и Петровским парком. Район Сокол можно охарактеризовать как более аутентичный, он больше напоминает типичный жилой район, чем оживленное туристическое место.