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Памятный читать дальше уменьшить знак «Во славу земли Русской», повествующий о героических защитниках города в разные годы, установлен в 2005 году в городском парке. На сопке, установлен памятник колянам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. И многое другое. В городе есть памятники, которые повествуют о героических защитниках города в дореволюционное время, погибших колянах в годы войны, о первом воеводе Колы, о личностях, в честь которых названы улицы города.Памятный 5 3 отзыва

Андрей Ваш гид в Мурманске Задать вопрос Групповая экскурсия 3500 ₽ за человека 5 3 отзыва 3 часа 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет: В городе есть памятники, которые повествуют о героических защитниках города в дореволюционное время, погибших колянах в годы войны, о первом воеводе Колы, о личностях, в честь которых названы улицы города. Памятный знак «Во славу земли Русской», повествующий о героических защитниках города в разные годы, установлен в 2005 году в городском парке. На сопке, установлен памятник колянам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. И многое другое.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Набережная

Водопад на реке Лавна

Кольский некрополь

Памятник погибшим в годы ВОВ

Мост через Кольский залив Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Питание Где начинаем и завершаем? Начало: Заберём с места жительства Завершение: Завезём на место жительства Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.