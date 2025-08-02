В городе есть памятники, которые повествуют о героических защитниках города в дореволюционное время, погибших колянах в годы войны, о первом воеводе Колы, о личностях, в честь которых названы улицы города.
Памятный
Памятный
Описание экскурсииЧто вас ждет: В городе есть памятники, которые повествуют о героических защитниках города в дореволюционное время, погибших колянах в годы войны, о первом воеводе Колы, о личностях, в честь которых названы улицы города. Памятный знак «Во славу земли Русской», повествующий о героических защитниках города в разные годы, установлен в 2005 году в городском парке. На сопке, установлен памятник колянам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. И многое другое.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная
- Водопад на реке Лавна
- Кольский некрополь
- Памятник погибшим в годы ВОВ
- Мост через Кольский залив
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём с места жительства
Завершение: Завезём на место жительства
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень милый городок Кола. Кстати, прекрасная дорога от Мурманска до Колы. Машина просто летит! Своеобразная северная природа. Край с богатыми недрами, флорой и фауной, историей. Отличный гид Алексей - любящий и знающий этот край, умеющий увлекательно рассказывать, прекрасный собеседник и внимательный человек! Четкая организация: от дома забрали и домой привезли. Рекомендую!
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М
Отличная экскурсия, мне повезло, т. к была одна у гида. Гид готов отвечать на вопросы)) Прогулка к водопаду по заснеженному лесу также оставила впечатлений.
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М
Отличная экскурсия, мне повезло, т. к была одна у гида. Гид готов отвечать на вопросы)) Прогулка к водопаду по заснеженному лесу также оставила впечатлений.
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