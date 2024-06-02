1 чел.
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10%
Мини-группа
5 часов
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Погрузитесь в красоту Кольского полуострова на экскурсии к живописным водопадам с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50004 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50004 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
Популярное предложение
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты
Начало: На ул. Ленинградской
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
48504 365₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Открыть самые живописные водопады региона и полюбоваться видами на Мурманск и Кольский залив
Начало: На площади Пяти углов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 498₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
Полюбоваться северными водопадами, погулять по лесу и зарядиться энергией природы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 15 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
5 часов
Путешествие на водопады Кольского полуострова
Начало: Мурманск, место проживания гостей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Фотопрогулка
6 часов
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за человека
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30%
Мини-группа
4 часа
Стихия воды Кольского полуострова
Путешествие в мини-группе из Мурманска к самым красивым водопадам северных рек
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
45003 150₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
Панорамы Мурманска, птичий щебет или тишина заполярного редколесья - всего в получасе езды от города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений2 июня 2024Хорошая спокойная экскурсия на природе
- ААндрей1 июня 2024Спасибо большое за экскурсию! Очень интересный и красивый маршрут! Не хотелось уезжать, от красоты водопадов просто не оторваться!!! Поездка комфортная, забрали и привезли обратно в место нашего проживания.
- ЕЕлена1 июня 2024Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
- ВВалерия31 мая 2024Спасибо гиду Максиму за отличную экскурсию и познавательные рассказы о северном крае. Рекомендуем!
- ИИрина28 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность Виталию за супер экскурсию! Хоть шел дождь, мы получили невероятные эмоции от водопадов, общения и всего остального. Виталий очень вежливый, внимательный. В наличии были сапоги, дождевики, чай!!! Организация на высшем уровне! Очень советую эту команду))))
- ООльга28 мая 2024Ездили с мужем на экскурсию Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера 20 мая. Это просто супер. Нам очень понравился
- ЕЕкатерина27 мая 2024Интересно, красиво, не утомительно, новая информация о природе Кольского полуострова, о Мурманске и о севере в целом. Водопады потрясающие! Было предложено взять в аренду высокие резиновые сапоги, что было очень кстати(рыхлый снег, местами грязь) Рекомендую!
- ППавел21 мая 2024На экскурсии были 14 мая 24 года, нашим гидом был Максим, очень много всего знает и рассказывает, любит свою работу.
- ААлена20 мая 2024Сегодня с мужем были на экскурсии с гидом Виталием, мы остались очень довольны) это и правда путешествие в Мурманск с
- ЛЛюдмила17 мая 2024Вячеслав, большое спасибо за прекрасную поездку на водопады! День был насыщенный и познавательный, любовались красивыми пейзажами, первый раз ходили на снегоступах. Буду рекомендовать!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Водопад на реке Лавна»
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