Экскурсии из Мурманска к водопаду на реке Лавна

Найдено 10 экскурсий в категории «Водопад на реке Лавна» в Мурманске, цены от 3 150 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
36 отзывов
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Погрузитесь в красоту Кольского полуострова на экскурсии к живописным водопадам с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50004 500 за человека
Кольский фьорд и великолепие водопадов
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
21 отзыв
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50004 500 за человека
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
80 отзывов
Популярное предложение
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты
Начало: На ул. Ленинградской
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
48504 365 за человека
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Открыть самые живописные водопады региона и полюбоваться видами на Мурманск и Кольский залив
Начало: На площади Пяти углов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 498 за человека
Водопады Мурманска круглый год
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000 за всё до 8 чел.
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
Полюбоваться северными водопадами, погулять по лесу и зарядиться энергией природы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 15 000 за всё до 5 чел.
Путешествие на водопады Кольского полуострова
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
18 отзывов
Путешествие на водопады Кольского полуострова
Начало: Мурманск, место проживания гостей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за человека
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
21 отзыв
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за человека
Стихия воды Кольского полуострова
🚗 На машине
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
Стихия воды Кольского полуострова
Путешествие в мини-группе из Мурманска к самым красивым водопадам северных рек
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
45003 150 за человека
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
Панорамы Мурманска, птичий щебет или тишина заполярного редколесья - всего в получасе езды от города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
    Хорошая спокойная экскурсия на природе
    Хорошая спокойная экскурсия на природеХорошая спокойная экскурсия на природеХорошая спокойная экскурсия на природеХорошая спокойная экскурсия на природе
  • А
    Андрей
    1 июня 2024
    Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
    Спасибо большое за экскурсию! Очень интересный и красивый маршрут! Не хотелось уезжать, от красоты водопадов просто не оторваться!!! Поездка комфортная, забрали и привезли обратно в место нашего проживания.
    Спасибо большое за экскурсию! Очень интересный и красивый маршрут! Не хотелось уезжать, от красоты водопадов простоСпасибо большое за экскурсию! Очень интересный и красивый маршрут! Не хотелось уезжать, от красоты водопадов простоСпасибо большое за экскурсию! Очень интересный и красивый маршрут! Не хотелось уезжать, от красоты водопадов просто
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Водопады Мурманска круглый год
    Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
    Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
  • В
    Валерия
    31 мая 2024
    Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
    Спасибо гиду Максиму за отличную экскурсию и познавательные рассказы о северном крае. Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
    Хотим выразить огромную благодарность Виталию за супер экскурсию! Хоть шел дождь, мы получили невероятные эмоции от водопадов, общения и всего остального. Виталий очень вежливый, внимательный. В наличии были сапоги, дождевики, чай!!! Организация на высшем уровне! Очень советую эту команду))))
    Хотим выразить огромную благодарность Виталию за супер экскурсию! Хоть шел дождь, мы получили невероятные эмоции отХотим выразить огромную благодарность Виталию за супер экскурсию! Хоть шел дождь, мы получили невероятные эмоции отХотим выразить огромную благодарность Виталию за супер экскурсию! Хоть шел дождь, мы получили невероятные эмоции отХотим выразить огромную благодарность Виталию за супер экскурсию! Хоть шел дождь, мы получили невероятные эмоции от
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
    Ездили с мужем на экскурсию Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера 20 мая. Это просто супер. Нам очень понравился
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    гид Александр, очень интересно рассказывал. Экскурсия очень интересная, очень красивые виды на водопады, природа, воздух. Нам повезло с погодой, было солнечно. Очень приятный бонус это горячий чай и пирог с рыбой (Все очень вкусно). Нам очень понравилось всем, советую эту экскурсию.

    Ездили с мужем на экскурсию Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера 20 мая. Это простоЕздили с мужем на экскурсию Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера 20 мая. Это простоЕздили с мужем на экскурсию Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера 20 мая. Это простоЕздили с мужем на экскурсию Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера 20 мая. Это простоЕздили с мужем на экскурсию Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера 20 мая. Это простоЕздили с мужем на экскурсию Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера 20 мая. Это простоЕздили с мужем на экскурсию Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера 20 мая. Это просто
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
    Интересно, красиво, не утомительно, новая информация о природе Кольского полуострова, о Мурманске и о севере в целом. Водопады потрясающие! Было предложено взять в аренду высокие резиновые сапоги, что было очень кстати(рыхлый снег, местами грязь) Рекомендую!
  • П
    Павел
    21 мая 2024
    Кольский фьорд и великолепие водопадов
    На экскурсии были 14 мая 24 года, нашим гидом был Максим, очень много всего знает и рассказывает, любит свою работу.
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    Всё организовано отлично, пейзажи и воздух супер, плюс небольшая физическая нагрузка. Предоставляется резиновая обувь от промокания и чайно-бутербродный пикничек. Маршрут очень интересный и красивый.

  • А
    Алена
    20 мая 2024
    Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
    Сегодня с мужем были на экскурсии с гидом Виталием, мы остались очень довольны) это и правда путешествие в Мурманск с
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    другой стороны) какие красивые реки и водопады с лучших ракурсов и интересной историей!) а ещё нам показали очень красивые виды на Мурманск (не от Алёши)) О нас заранее позаботились, за сутки выяснили в какой мы обуви (кроссовках) и размеры, а в день экскурсии привезли нам резиновые сапоги) Не представляю, как без них мы ходили бы😅 Виталий очень интересный рассказчик, кажется, знает ответы на все вопросы) по крайней мере мои😄 Рекомендую всем, особенно тем, кто ещё не успел полюбить Мурманск, после этой экскурсии влюбитесь👌🏼

  • Л
    Людмила
    17 мая 2024
    Водопады Мурманска круглый год
    Вячеслав, большое спасибо за прекрасную поездку на водопады! День был насыщенный и познавательный, любовались красивыми пейзажами, первый раз ходили на снегоступах. Буду рекомендовать!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Водопад на реке Лавна»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
  2. Кольский фьорд и великолепие водопадов
  3. Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
  4. Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
  5. Водопады Мурманска круглый год
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
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