Трансфер на вертолёте — это самый быстрый и необычный способ добраться из точки «А» в точку «Б». Полчаса — и вы уже любуетесь красотами Севера на самом краю Земли. По пути вас тоже ждут захватывающие виды — на тундру и бескрайнее Баренцево море.
Описание трансфер
Трансфер на вертолёте — это:
- Быстро. Всего 30 минут — и вы уже в Териберке!
- Красиво. Вы сможете насладиться потрясающими видами на Кольский полуостров, Баренцево море и тундру
- Необычно. Полёт на вертолёте станет настоящим приключением, которое запомнится на всю жизнь
Природа Севера уникальна, и только с высоты птичьего полёта можно увидеть всю красоту этих мест. Вы рассмотрите величественные сопки и бесконечные цепочки озёр. Это будет совершенно новый взгляд на Север!
Организационные детали
- Обратите внимание: трансфер не подразумевает экскурсионного сопровождения
- У нас есть все необходимые лицензии, свидетельства и разрешения для осуществления полётов и перевозки пассажиров
- Рекомендуем брать с собой детей, которые смогут сидеть пристёгнутыми весь полёт — примерно с 6 лет. Предупредите заранее, если с вами будет ребёнок
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно — 15 минут на такси от центра города
- С вами полетит один из опытных пилотов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Подгорной улице
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 704 туристов
Работаем с 2018 года. За это время мы провели тысячи программ и сделали счастливыми тысячи путешественников. Для нас важен не только комфорт, но и безопасность каждой поездки. Поездки по КольскомуЗадать вопрос
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