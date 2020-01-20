6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Териберка — северный удел

Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли

Игорь
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Игорь – ваш гид
Круглый год я счастлив открывать людям наш Крайний Север, вместе вновь восхищаться берегом и скалами Териберки.

Зима здесь поразит вас ледяным безмолвием и силой стихии.

Лето — это ягоды, грибы, карликовые березки, водопад и мох.

Вы осознаете величие тундры, понаблюдаете за жизнью северного поселка, откроете местные легенды и ощутите единение с природой!
От 11700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел

Что вас ожидает

Комфортное путешествие к Крайнему Северу
Из Мурманска до Териберки ехать около двух часов, но скучно не будет: за окном останутся сопки, скалы, нагорья и другие чудеса бескрайней тундры. Я расскажу о флоре и фауне сурового края, поделюсь легендами народа саамов и покажу их необычные святыни, каменные валуны «сейды». Финальную часть пути мы преодолеем пешком (за 40 минут), на снегоходах или квадроциклах (за 15 минут).

А дальше таинственный и притягательный океан. Вы увидите оточенные могучими волнами камни на пляже, который прозвали «Яйцами динозавра»; зимой полюбуетесь миром, где правят лед и снег; летом прикоснетесь ко мху на скалах и поищите ягоды. В этих местах, где дальше только Северный полюс за океаном, вы сольетесь с природой и отдохнете душой.

Териберка старая, новая, вечная
Мы исследуем обе части поселка. В старой Териберке вы побываете на песчаном пляже и проникнетесь атмосферой на кладбище деревянных кораблей, у заброшенных построек, рыбацких хижин и гаражей для лодок. Новая Териберка — это школа, спортплощадки, советские дома, гостевые домики и даже хостел. Я расскажу о развитии поселка и покажу места съемок фильма «Левиафан».

Организационные детали

  • Я заберу вас в любом удобном вам месте в Мурманске и привезу обратно
  • Путешествие пройдет на полноприводном джипе или микроавтобусе
  • По желанию можно покататься на снегоходах (1000 руб. с человека)
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел
Териберка — северный удел

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Игорь
Игорь
Я очень люблю край, где родился, знаю его и с огромным удовольствием покажу вам все его незабываемые красоты. Приглашаю вас на экскурсии по всему Кольскому полуострову: полюбоваться северным сиянием, прокатиться на оленях и снегоходе, отведать традиционную кухню заполярного уголка России. Несколько дней вблизи Северного Ледовитого океана наполнят вас энергией и силой на долгое время. Со мной безопасно — я профессиональный спасатель МЧС, все машины на полном приводе 4×4. Думаю о каждом путешественнике, а не гонюсь за массовой конвейерной прибылью. Любая программа гибкая: будем заезжать, куда хочется именно вам, составим индивидуальный маршрут. Увидимся в Мурманске!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 января 2020
Добрый день, спасибо большое за отличную экскурсию, Игорю и его команде. У нас был гид Роман, очень классный и подготовленный к любым сложностям сурового края. Довез нас до Териберки, показал потрясающие места, очень рекомендую к посещению. Красота природы просто завораживает. Приятным бонусом были интересные рассказы по дороге, чай, бутерброды и сладости. Спасибо вам за вашу работу!
Евгений
10 января 2020
Сказать, что было очень интересно - не сказать ничего. Это действительно Край земли! Красота до того восхитительна, что задохнуться можно! Причем сейчас зима, а какая же там должна быть красота летом! Что касается популярности и раскрученности этой экскурсии - дело, конечно, вовсе не в Левиафане, а в красоте этой земли.
Отдельное спасибо гиду Игорю!!! Это профессионал высшей пробы, интересный рассказчик, прекрасный опытный водитель и заботливый, предусмотрительный гид. Какое бы приключение не случилось в дороге - с ним не покидает чувство уверенности и безопасности.
Мы с нетерпением будем ждать встречи с Игорем летом, чтобы посмотреть другие красивые места. Сюда хочется возвращаться снова и снова. Еще раз спасибо Вам, Игорь, за все!!!

Евгений, Майя, Татьяна. Москва
7 января 2020
Огромное спасибо экскурсоводу Игорю - с ним было очень интересно, он отлично скорректировал программу по обстоятельствам, замечательно рассказывал, напоил вкуснейшим чаем!

Обязательно посоветуем его друзьям и поедем с ним в следующий раз!

Полина и Наталья, Москва
6 января 2020
Экскурсия на Край земли прошла очень душевно! Ездили всей семьей - с детьми 8ми и 3х лет. Дети в восторге! Наш гид Игорь великолепный рассказчик и очень заботливый проводник. Наслаждался видами и новыми впечатлениями вместе с нами, использовал каждую возможность показать нам больше, старался учитывать все наши пожелания и нюансы. И даже проводил фотосъёмку нашего путешествия!
Мы сумели почувствовать притягательность Заполярья, уникальность и природные богатства Баренцева моря, погрузились в историю края,
Хочется вернуться в Мурманский край и Териберку в конце лета, остановиться тут подольше, привезти друзей и ещё лучше прочувствовать жизнь сурового, но романтичного края.
Кирилл
22 декабря 2019
Были компанией от 11 до 45 лет. Всем очень понравилось!
25 ноября 2019
Ровно в назначенное время нас забрал очень приветливый Роман :) Поездка проходила на подготовленном к зимним путешествиям автомобиле, в дружественной атмосфере. Сказать, что виды потрясают - это ничего не сказать! Добавьте к этому интересные истории, вкусные бутерброды и горячий чай, и поймете почему мы остались такими довольными!
PS Не смотря на сложные дорожные условия мы чувствовали комфортно и в безопасности, огромное спасибо за такой душевный подход! Мы обязательно приедем еще раз!

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