6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Териберка - северный удел

Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Круглый год я счастлив открывать людям наш Крайний Север, вместе вновь восхищаться берегом и скалами Териберки. Зима здесь поразит вас ледяным безмолвием и силой стихии. Лето — это ягоды, грибы, карликовые березки, водопад и мох.

Вы осознаете величие тундры, понаблюдаете за жизнью северного поселка, откроете местные легенды и ощутите единение с природой!
5
19 отзывов
Териберка - северный удел
Териберка - северный удел
Териберка - северный удел

Описание экскурсии

Комфортное путешествие к Крайнему Северу

Из Мурманска до Териберки ехать около двух часов, но скучно не будет: за окном останутся сопки, скалы, нагорья и другие чудеса бескрайней тундры. Я расскажу о флоре и фауне сурового края, поделюсь легендами народа саамов и покажу их необычные святыни — каменные валуны «сейды».

По прибытии мы отправимся на прогулку по природному парку «Териберка». Вы увидите оточенные могучими волнами камни на пляже, который прозвали «Яйцами дракона»; зимой полюбуетесь миром, где правят лед и снег; летом прикоснётесь ко мху на скалах и поищите ягоды. В этих местах, где дальше только Северный полюс за океаном, вы сольётесь с природой и отдохнёте душой.

Териберка старая, новая, вечная

Мы исследуем обе части посёлка. В старой Териберке вы побываете на песчаном пляже и проникнетесь атмосферой на кладбище деревянных кораблей, у заброшенных построек, рыбацких хижин и гаражей для лодок. А так же сделаете фото с различными арт-объектами (качели, скелет кита, корабль, выброшенный на берег).

Новая Териберка — это школа, спортплощадки, советские дома, гостевые домики и даже хостел. Я расскажу о развитии поселка и покажу места съёмок фильма «Левиафан».

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается посещение природного парка «Териберка» — 440 ₽ с чел., для иностранных граждан — 880 ₽ с чел.
  • Я заберу вас в любом удобном вам месте в Мурманске и привезу обратно
  • Путешествие пройдёт на полноприводном джипе или микроавтобусе
  • По желанию можно покататься в санях за снегоходом (1500 ₽ за чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провёл экскурсии для 371 туриста
Приглашаю вас на экскурсии по всему Кольскому полуострову: полюбоваться северным сиянием, прокатиться на оленях и снегоходе, отведать традиционную кухню заполярного уголка России. Несколько дней вблизи Северного Ледовитого океана наполнят вас
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энергией и силой на долгое время. Со мной безопасно — я профессиональный спасатель МЧС, все машины на полном приводе 4×4. Думаю о каждом путешественнике, а не гонюсь за массовой конвейерной прибылью. Любая программа гибкая: будем заезжать, куда хочется именно вам, составим индивидуальный маршрут. Я очень люблю край, где родился, знаю его и с огромным удовольствием покажу вам все его незабываемые красоты. Увидимся в Мурманске!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
Анна
Ездили с Игорем в Териберку, это было потрясающе. Комфортный стиль вождения, что очень и очень немаловажно на такой непросто дороге зимой. Из Москвы не понять, но правда там дорога не
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для всех водителей. По пути приятное общение, что тоже немаловажно, когда ты в машине итого туда-обратно 5 часов. Подготовленный удобный автомобиль. Знание местности в самой Териберке, что и куда лучше пойти, грамотное построение передвижения по времени там. Мы нет просто удовлетворены поездкой, мы просто счастливы, что из всех предложения здесь, выбор пал на Игоря. И, кстати, очень клинетоориентированная комания: Дарья сразу же создала чат, забронировала по нашей просьбе ресторан, когда закрывали дорогу, мы были на связи, потом перенесли и все же смогли туда попасть. Удачи во всем! PS с ребятами ездили и на сияние, поймали сразу же, они молодцы.

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Артем
Потрясающая природа, отличный маршрут, интересный рассказ, мало что можно добавить. Любые наши пожелания были выполнены, мы смогли насладиться красотой Териберки, поесть морских гадов, выпить местного пива и получить огромное удовольствие
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от всего происходящего с нами. Команда Игоря сделал все, чтобы на отдых был незабываемым, за что им огромное спасибо. Помогли с выбором места обеда, заехали в несколько мест вне программы, нам всегда шли навстречу.

Машины для путешествия отличные, удобно, комфортно, единственное пожелание, для еще большей комфортности туристов и гидов приобрести портативный микрофон с динамиком и разместить в машинах, чтобы гид не сильно напрягал голос, а туристам все было слышно. Также ради веселья можно возить с собой пару самых обычных пластиковых ледянок, на маршруте есть несколько простых и безопасных горок с которых весело скатиться и облегчить путь (мы катались на 5 точках и тоже было весело).

Огромное спасибо Игорю и команде, обязательно к вам вернемся за китами и сиянием;)

Потрясающая природа, отличный маршрут, интересный рассказ, мало что можно добавить. Любые наши пожелания были выполнены, мы
Потрясающая природа, отличный маршрут, интересный рассказ, мало что можно добавить. Любые наши пожелания были выполнены, мы
Потрясающая природа, отличный маршрут, интересный рассказ, мало что можно добавить. Любые наши пожелания были выполнены, мы
Потрясающая природа, отличный маршрут, интересный рассказ, мало что можно добавить. Любые наши пожелания были выполнены, мы
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Виктория
Игорь - замечательный гид. Согрел приятной беседой, горячим чаем с пирожками и печеньками. Все просьбы и пожелания учел. Завел во вкуснейшие рестораны. Показал особые места. Сделал нам крутые фото, показал лучшие ракурсы. Очень довольны с дочкой
Игорь - замечательный гид. Согрел приятной беседой, горячим чаем с пирожками и печеньками. Все просьбы и
Игорь - замечательный гид. Согрел приятной беседой, горячим чаем с пирожками и печеньками. Все просьбы и
Игорь - замечательный гид. Согрел приятной беседой, горячим чаем с пирожками и печеньками. Все просьбы и
Игорь - замечательный гид. Согрел приятной беседой, горячим чаем с пирожками и печеньками. Все просьбы и
Игорь - замечательный гид. Согрел приятной беседой, горячим чаем с пирожками и печеньками. Все просьбы и
Игорь - замечательный гид. Согрел приятной беседой, горячим чаем с пирожками и печеньками. Все просьбы и
Игорь - замечательный гид. Согрел приятной беседой, горячим чаем с пирожками и печеньками. Все просьбы и
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Виктория
Прекрасная поездка, был гид Вячеслав, интересно рассказывал, показал красивейшие места, посоветовал что попробовать из местных деликатесов. Спасибо большое!
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А
Отзывов о Тириберке много, вряд ли напишу чего-то нового, но для себя поняла суть выражения "суровый край". Хочу сказать об организации экскурсии - заказала через Трипстер с гидом Игорем. Все
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было очень четко и комфортно организовано. В долгой дороге слушали интересные рассказы про Север. На Териберке никто никуда не торопил, ходили и смотрели столько, сколько хотели. В санях на снегоходе доехали до берега моря и ледяного водопада, много фотографировали. Кстати, у гида был хороший фотоаппарат и мы бонусом получили много красивых фотографий). Если поеду в Мурманск еще раз, обязательно обращусь опять к Игорю и его друзьям-коллегам. И всем рекомендую.

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Н
В Мурманск я собралась лететь неожиданно, буквально за пару дней. Списалась с Игорем и он подтвердил экскурсию.
Поездка в Териберку с Игорем превзошла все мои ожидания! Высокопроходимый "пепелац", с легкостью преодолевающий
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любое бездорожье, уверенный и надежный водитель Игорь, с которым было не страшно ехать по местным "направлениям".
Несколько остановок по пути, потрясающая природа, тундра, сейды, интересный рассказ. Что я только не увидела! Это был и сад камней, и нереально прекрасный океанский пляж с бодрящей водицей, и кладбище кораблей, и водопад, и метеостанция с чудо-приборами, и "яйца дракона", и июльские "снежники" в сопках, и конечно же - край земли. Стоя здесь, на каменных плитах на берегу океана, ощущаешь себя в совершенно ином мире!
Приятным дополнением был пикник на берегу озера, с вкусным чаем нескольких видов, бутербродами и фруктами, и… полчищами комаров)))
Мне очень повезло, что у Игоря, родившегося в Мурманске, любящего и знающего свой край, был свободный вечер в день моего приезда, и он мне устроил полноценную экскурсию по Мурманску, рассказав о героической военной истории города, отвез на все смотровые площадки, куда бы я ни за что не добралась самостоятельно. Очень здорово было наблюдать с сопки, как солнце прижимается к горизонту)))
Игорь, огромное Вам спасибо! Очень рекомендую всем эту поездку в компании спасателя МЧС Заполярья! Это было крутое путешествие на край Земли!
С искренней благодарностью, Наталья из Санкт-Петербурга.

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