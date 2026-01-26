6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы осознаете величие тундры, понаблюдаете за жизнью северного поселка, откроете местные легенды и ощутите единение с природой!
Описание экскурсии
Комфортное путешествие к Крайнему Северу
Из Мурманска до Териберки ехать около двух часов, но скучно не будет: за окном останутся сопки, скалы, нагорья и другие чудеса бескрайней тундры. Я расскажу о флоре и фауне сурового края, поделюсь легендами народа саамов и покажу их необычные святыни — каменные валуны «сейды».
По прибытии мы отправимся на прогулку по природному парку «Териберка». Вы увидите оточенные могучими волнами камни на пляже, который прозвали «Яйцами дракона»; зимой полюбуетесь миром, где правят лед и снег; летом прикоснётесь ко мху на скалах и поищите ягоды. В этих местах, где дальше только Северный полюс за океаном, вы сольётесь с природой и отдохнёте душой.
Териберка старая, новая, вечная
Мы исследуем обе части посёлка. В старой Териберке вы побываете на песчаном пляже и проникнетесь атмосферой на кладбище деревянных кораблей, у заброшенных построек, рыбацких хижин и гаражей для лодок. А так же сделаете фото с различными арт-объектами (качели, скелет кита, корабль, выброшенный на берег).
Новая Териберка — это школа, спортплощадки, советские дома, гостевые домики и даже хостел. Я расскажу о развитии поселка и покажу места съёмок фильма «Левиафан».
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается посещение природного парка «Териберка» — 440 ₽ с чел., для иностранных граждан — 880 ₽ с чел.
- Я заберу вас в любом удобном вам месте в Мурманске и привезу обратно
- Путешествие пройдёт на полноприводном джипе или микроавтобусе
- По желанию можно покататься в санях за снегоходом (1500 ₽ за чел.)
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Ответы на вопросы
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Поездка в Териберку с Игорем превзошла все мои ожидания! Высокопроходимый "пепелац", с легкостью преодолевающий