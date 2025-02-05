Светлана Только что вернулись из Саамской деревни. Мы ездили с Андреем. Он очень аккуратный и вежливый водитель, рассказывал о других экскурсиях и о самой деревне. Несмотря на холодную погоду, нам все же удалось хорошо провести время. Мы катались на санях с оленями, гладили хаски, ели уху и играли в футбол с необычным мячиком. Вообщем, весело и интересно провели время!

М Мария

Спасибо гиду Егору за компанию в дороге, рассказ об интересных и стоящих посещения местах Мурманска и комфортное вождение.

Теперь о самой экскурсии:

- довольно интересно читать дальше было послушать про быт и культуру саамов, однако из-за большого числа людей в экскурсионной группе приходилось постоянно быть на близком расстоянии к экскурсоводу, чтобы хоть что-либо услышать.

- животные прекрасны - хаски, олени и кролики очень очаровательные! А катание на оленьих упряжках нам запомнится надолго!

- немного огорчил обед, потому что тарелка ухи нам показалось маленькой (два небольших куска картофеля и кусочек рыбы). Есть возможно заранее себе заказать еды за дополнительную плату, так что советую воспользоваться этой возможностью.

- по поводу стоимости билета в описании экскурсии указана неактуальная информация. На сайте, на котором приобретались входные билеты, стоимость посещения составила 2500₽ за человека (вместо заявленных 1750₽).

Несмотря на незначительные замечания экскурсия оставила только положительные воспоминания! Советую к посещению! Побывали на экскурсии в начале декабря 2024 года.Спасибо гиду Егору за компанию в дороге, рассказ об интересных и стоящих посещения местах Мурманска и комфортное вождение.Теперь о самой экскурсии:- довольно интересно

С Сергей Гиду Даниилу - огромный респект! Отличный человек и рассказчик.

Организаторам - неплохо было бы указать в описании, что билет в деревню покупается отдельно.

Деревне - ну… на любителя. Возможно, нам не повезло в том, что в группе 96% были наши китайские друзья и экскурсия была никакой. Возможно, с детьми там будет хорошо.

В Валентина Спасибо большое за экскурсию, все прошло хорошо

Б Беседин Мы ездили с Леонидом в Саамскую деревню. Классный водитель, дорога прошла незаметно и легко в приятной беседе. Леонид нам рассказал много фактов и интересных историй о Мурманске и его области! Так же рассказал о Саамской деревне и его необычайном народе и традициях! С Леонидом доехали быстро, безопасно, тепло и с хорошим настроением! Большое большое спасибо от семьи Бесединых ❤️

Салтанат Деревня саамов - интересна рассказами о быте саамов. Сам Витал встречающий гостей очень самобытен. Самобытная одежда, возможность увидеть и покормить оленей, хаски, песцов. Не повезло с теплой погодой) снега не было но зато покатались на квадроциклах вместо саней с оленями и упряжками с хаски. Но появилась мотивация вернуться в полярную ночь чтобы все-таки покататься с оленями и хаски.