Из Мурманска в деревню саамов

Отправляйтесь в уникальную деревню Самь-Сыйт, чтобы познакомиться с жизнью саамов, поучаствовать в традиционных играх и попробовать национальные блюда
Экскурсия в деревню саамов Самь-Сыйт предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и традициями северного народа.

Участники загадают желание на Аллее Идолов, увидят национальные чумы и куваксы, а также пообщаются с оленями и другими животными.

В программе - участие в саамских играх, фотосессия в национальных костюмах и дегустация местных блюд.

Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях, а гиды обеспечат увлекательное и безопасное путешествие
4.86
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🦌 Уникальная этноэкскурсия
  • 🎭 Фотосессия в национальных костюмах
  • 🍲 Дегустация саамской кухни
  • 🏞️ Посещение Аллеи Идолов
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🐾 Общение с животными
Из Мурманска в деревню саамов
Из Мурманска в деревню саамов
Из Мурманска в деревню саамов
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Аллея Идолов
  • Национальные чумы
  • Куваксы

Описание экскурсии

  • Мы поедем в деревню Самь-Сыйт, где проживает самая настоящая саамская община.
  • Местный житель проведёт для вас увлекательную этноэкскурсию и познакомит с традициями своего народа.
  • Вы загадаете желание на Аллее Идолов. Увидите, как выглядят национальные чумы и куваксы. А также пообщаетесь с оленями, кроликами, хаски и даже енотом.
  • Примете участие в весёлых развлечениях: например, сфотографируйтесь в национальных костюмах или сыграете в саамский футбол.
  • Посетите обрядовое озеро — зимой на снегоходах или оленьих упряжках, а летом на квадроциклах.
  • В завершение программы вас угостят национальной кухней — лимом (уха) и пакулой (чай на травах).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Starex, Volkswagen Multivan, Volkswagen Caravelle, Mercedes-Benz Sprinter.
  • В стоимость программы входит: обед (уха, хлеб, чай), фото в национальной одежде, катание на оленях, снегоходах или банане.
  • Отдельно оплачивается: билеты в деревню — 2500 ₽ за чел. (в праздники 3000 ₽), дополнительное питание в кафе — по желанию.
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
5 фев 2025
Только что вернулись из Саамской деревни. Мы ездили с Андреем. Он очень аккуратный и вежливый водитель, рассказывал о других экскурсиях и о самой деревне. Несмотря на холодную погоду, нам все же удалось хорошо провести время. Мы катались на санях с оленями, гладили хаски, ели уху и играли в футбол с необычным мячиком. Вообщем, весело и интересно провели время!
Только что вернулись из Саамской деревни. Мы ездили с Андреем. Он очень аккуратный и вежливый водитель,Только что вернулись из Саамской деревни. Мы ездили с Андреем. Он очень аккуратный и вежливый водитель,Только что вернулись из Саамской деревни. Мы ездили с Андреем. Он очень аккуратный и вежливый водитель,
М
7 янв 2025
Побывали на экскурсии в начале декабря 2024 года.
Спасибо гиду Егору за компанию в дороге, рассказ об интересных и стоящих посещения местах Мурманска и комфортное вождение.
Теперь о самой экскурсии:
- довольно интересно
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было послушать про быт и культуру саамов, однако из-за большого числа людей в экскурсионной группе приходилось постоянно быть на близком расстоянии к экскурсоводу, чтобы хоть что-либо услышать.
- животные прекрасны - хаски, олени и кролики очень очаровательные! А катание на оленьих упряжках нам запомнится надолго!
- немного огорчил обед, потому что тарелка ухи нам показалось маленькой (два небольших куска картофеля и кусочек рыбы). Есть возможно заранее себе заказать еды за дополнительную плату, так что советую воспользоваться этой возможностью.
- по поводу стоимости билета в описании экскурсии указана неактуальная информация. На сайте, на котором приобретались входные билеты, стоимость посещения составила 2500₽ за человека (вместо заявленных 1750₽).
Несмотря на незначительные замечания экскурсия оставила только положительные воспоминания! Советую к посещению!

Побывали на экскурсии в начале декабря 2024 года.Побывали на экскурсии в начале декабря 2024 года.
С
24 дек 2024
Гиду Даниилу - огромный респект! Отличный человек и рассказчик.
Организаторам - неплохо было бы указать в описании, что билет в деревню покупается отдельно.
Деревне - ну… на любителя. Возможно, нам не повезло в том, что в группе 96% были наши китайские друзья и экскурсия была никакой. Возможно, с детьми там будет хорошо.
В
16 дек 2024
Спасибо большое за экскурсию, все прошло хорошо
Б
16 дек 2024
Мы ездили с Леонидом в Саамскую деревню. Классный водитель, дорога прошла незаметно и легко в приятной беседе. Леонид нам рассказал много фактов и интересных историй о Мурманске и его области! Так же рассказал о Саамской деревне и его необычайном народе и традициях! С Леонидом доехали быстро, безопасно, тепло и с хорошим настроением! Большое большое спасибо от семьи Бесединых ❤️
Салтанат
21 ноя 2024
Деревня саамов - интересна рассказами о быте саамов. Сам Витал встречающий гостей очень самобытен. Самобытная одежда, возможность увидеть и покормить оленей, хаски, песцов. Не повезло с теплой погодой) снега не было но зато покатались на квадроциклах вместо саней с оленями и упряжками с хаски. Но появилась мотивация вернуться в полярную ночь чтобы все-таки покататься с оленями и хаски.
Е
20 ноя 2024
Егор прекрасный водитель и гид. В Саамской деревне было очень весело и познавательно.

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