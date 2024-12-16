Саамская деревня: музей под открытым небом

Понаблюдать за жизнью северного народа, подружиться с оленями и услышать о древних обрядах
Всего 100 километров отделяет Мурманск от места, где вы познакомитесь с жизнью саамов — одного из древнейших народов Кольского полуострова.

Шаманские обряды и домашний быт, будни оленеводов и старинные поверья: вы очаруетесь колоритом и гармонией коренных северян. А после сможете покормить оленей, прокатиться на снегоходе и испытать себя в саамских играх.
4.58
26 отзывов
Саамская деревня: музей под открытым небом
Саамская деревня: музей под открытым небом
Саамская деревня: музей под открытым небом
Ближайшие даты:
29
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Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Культурный код саамов

В саамской деревне вы с головой погрузитесь в быт, сказания и поверья народа, который околдует вас шаманскими чарами, заворожит колоритом и покорит аутентичным образом жизни. Вы окажетесь в настоящем этно-музее под открытым небом, наполнитесь атмосферой сурового, но гостеприимного Севера и, конечно, услышите таинственные истории о саамских верованиях, идолах и обрядах.

Олени, хаски и снегоходы!

Вы не только понаблюдаете изнутри за жизнью оленеводов, но и узнаете об особенностях этого промысла, увидите статных северных оленей и даже сможете угостить их из рук. Заглянем в гости и к другим пушистым обитателям деревни: хаски, лисицам, песцам и кроликам. После вы сможете поучаствовать в саамских играх, прокатиться на оленях или снегоходе (а летом на квадроциклах), а перед обратной дорогой вас ждёт северный перекус.

Программа

  • Инструктаж по технике безопасности
  • Знакомство с национальными строениями
  • Посещение аллеи заговорённых идолов
  • Знакомство с животным миром
  • Веселые саамские игры
  • Катание на оленьих упряжках, на бананах, закреплённых за снегоходом, катание с горки на ледянках и в летний период — катание на квадроциклах
  • Посещение обрядового озера в летний период
  • Перекус, приобретение сувениров

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер туда и обратно, ожидание, входные билеты, горячий суп и чай
  • Дорога до саамской деревни занимает около 2 часов в одну сторону, в самой деревне мы проведем около 3 часов
  • С собой рекомендуем взять монетки для загадывания желаний (6-8 монеток любым номиналом)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пяти Углов
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Саамская деревня: музей под открытым небом (Яна)Саамская деревня: музей под открытым небом (Яна)Саамская деревня: музей под открытым небом (Яна)Саамская деревня: музей под открытым небом (Яна)Саамская деревня: музей под открытым небом (Виктория)Саамская деревня: музей под открытым небом (Виктория)Саамская деревня: музей под открытым небом (Виктория)Саамская деревня: музей под открытым небом (Олег)Саамская деревня: музей под открытым небом (Наталья)Саамская деревня: музей под открытым небом (Юлия)Саамская деревня: музей под открытым небом (Юлия)Саамская деревня: музей под открытым небом (Юлия)Саамская деревня: музей под открытым небом (Юлия)Саамская деревня: музей под открытым небом (Юлия)Саамская деревня: музей под открытым небом (Стелла)Саамская деревня: музей под открытым небом (Вероника)Саамская деревня: музей под открытым небом (Вероника)Саамская деревня: музей под открытым небом (Вероника)Саамская деревня: музей под открытым небом (Вероника)Саамская деревня: музей под открытым небом (Вероника)Саамская деревня: музей под открытым небом (Вероника)Саамская деревня: музей под открытым небом (Вероника)Саамская деревня: музей под открытым небом (Вероника)Саамская деревня: музей под открытым небом (Галина)
Илона
16 дек 2024
Ездили на экскурсию 15.12 с Владом-такого чуткого и внимательного гида не встречали! не смотря на то, что были некоторые сложности все прошло замечательно!!!
C
4 мар 2024
We have a very pleasant day in Sammi village. Organizer organized it very well. Though we can't speak russian, we still have a lot of fun today. The driver is
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very good and drive well.

У нас очень приятный день в деревне Самми. Организатор организовал все очень хорошо. Хоть мы и не говорим по-русски, нам сегодня очень весело. Водитель очень хороший, водит хорошо.

О
8 янв 2024
Выше ожидаемого. В автобусе нас сопровождал гид Кирилл - отличный рассказчик, подача материала легкодоступна для восприятия. Сама экскурсия в деревне познавательна. Было очень холодно, но программа построена так, что нам
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не давали замерзнуть. Всегда была возможность зайти в помещение, погреться. От общения с самоедами и оленями получили море положительных эмоций, хаски были не очень общительны. Обед скромный, но за вменяемую доп плату очень вкусные блинчики и плов с олениной.

Н
3 янв 2024
Не удобно добираться из Мурманска. Дорога хорошая, но далеко. Нужно посчитать, не выгоднее ли договориться с обычным таксистом, потому как по содержанию "экскурсии" до место назначения Вы ничего не потеряете.
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Но нужно иметь в виду, что в праздники без предварительной брони в деревню не попасть.
В самой деревни понравится детям и, возможно, иностранным туристам.
Сначала будут попрошайничать денежки для "идолов", потом Вы сможете посмотреть на собак на цепи и лис в маленьких неуютных клетках.
Будет возможность пообщаться с оленями: можно их покормить и погладить. Прокатят на оленьей упряжке и на бананах. Предложат поиграть в перетягивание канатов и в мяч из шкур. Покормят жидкой ухой, есть возможность докупить плов. На территории прыгают кролики, есть горка, туалет, курительный чум. Попытаются продать "чудодейственные" амулеты.

Лидия
Лидия
Ответ организатора:
Благодарим за ваш отзыв. Принимаем его во внимание и приносим свои извинения за то, что экскурсия в саамскую деревню вызвало
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у вас такое негативное впечатление. Мы очень сожалеем, что вам не удалось получить положительных эмоций. Конечно же хочется, чтобы каждый наш гость уезжал довольным и счастливым, но порой не все зависит от нас. Саамская деревня - это музей под открытым небом, там свои порядки, что-то менять в их программе мы не можем. Мы предлагаем Вам экскурсию до саамской деревни, куда включен трансфер, сопровождение экскурсионное, ожидание на месте, входные билеты, вся программа расписана в описании экскурсии. К сожалению порой ожидания гостей не оправдываются и вот результат - ваш отзыв. Мы примем во внимание все ваши замечания и пожелания. Лично мы готовы развиваться и улучшать качество экскурсии, чтобы вы получали лучший сервис пока едете в саамскую деревню.

Яна
8 дек 2023
Какая-то совершенно нелогичная и пустая экскурсия. Чтобы в ней что-то улучшить надо просто обучить элементарному этикету экскурсоведения и хотя бы минимальному понятию о методике самой экскурсии принимающую сторону в самой
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деревне саамов. Ну либо дать им нормального живого, весёлого молодого человека, умеющего вести диалог.

Приехали, открыли нам ворота, надели не понятно зачем медальки на шею, провели в столовку, зашёл мужик Виталик с перегаром и его первое слово было "Так!". Мне сразу не захотелось его слушать. А дальше в таком же духе:"так, сейчас идём за мной, так вот здесь…". Ни кто такие саамы, ни чем они занимались, в кого верили и почему верили, что для них собаки и олени, для чего мы идём на псарню? Просто потрогать собак! А саамам они зачем? Никакой информации. Так, сейчас кормите оленей, так быстро идём за мной, так сейчас будем играть в саамскую игру… Почему она саамская? Если нет знаний, можно же придумать и обыграть это так, чтобы было интересно. Так сейчас будем кататься на оленях. Да устройте вы между собой скачки на этих оленьих упряжках, чтобы мы за вас поболели, покажите свою ловкость и прыть, а потом и нас позовите прокатиться. Этот ведущий Виталик грубый, невоспитанный и неотёсанный мужик. С нами в группе были китайцы, он их постоянно грубо заставлял заткнуть рот, прерывал свою и без того глупую болтовню. Вообщем стыдно за Родину!

Обед, которым кормили: разовая тарелка бульона в котором плавало 2 куска рыбы и кусок картошки. Позорище!

Вообщем моя группа была в шоке от экскурсии.

Ну а тем кому нравится просто потрогать собачек, покормить оленей, покататься на них, погулять по бутафорной деревне, похлебать рыбный бульончик и послушать пустую болтовню мужика о том что он всех медведей убил и предсказательницу из Тибета тут встречал-вам сюда.

Какая-то совершенно нелогичная и пустая экскурсия. Чтобы в ней что-то улучшить надо просто обучить элементарному этикетуКакая-то совершенно нелогичная и пустая экскурсия. Чтобы в ней что-то улучшить надо просто обучить элементарному этикетуКакая-то совершенно нелогичная и пустая экскурсия. Чтобы в ней что-то улучшить надо просто обучить элементарному этикетуКакая-то совершенно нелогичная и пустая экскурсия. Чтобы в ней что-то улучшить надо просто обучить элементарному этикету
Лидия
Лидия
Ответ организатора:
Здравствуйте, спасибо за столь подробный отзыв, очень жаль, что он негативный! Мы ознакомились с изложенными вами недовольствами саамской деревней и
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приносим свои извинения за полученные вами отрицательные эмоции. Всегда говорим гостям, что "Саамская деревня" - это музей под открытым небом, там свои правила и программа экскурсии устоявшаяся уже, мы - менять в ней что-то к большому сожалению не можем. Естественно, мы высказываемся и передает владельцам саамской негативные впечатления наших туристов, но пока все без изменений. У них есть отличный гид, который прекрасно знает и рассказывает историю саамов, но к сожалению в тот день работал стажер, он только учится, естественно много ошибок допускал… Жаль, что такие ошибки омрачают ваш отдых, впредь мы будем стараться не допускать таких ошибок, будем внимательнее к тому, кто проводит там экскурсии… Действительно, экскурсия в саамскую деревню может вызывать разнообразные эмоции, но очень хочется, чтобы наши туристы всегда получали только положительный опыт и уезжали от нас с огромным багажом позитива. Лично мы готовы к переменам, готовы стараться, чтобы вы, наши туристы остались довольны после проведенной экскурсии.

Виктория
22 ноя 2023
Гид Дмитрий - лучшее, что со мной случалось за 3 дня в Мурманске!! 😀
Человек настолько горит своим делом, что расскажет и покажет вам все, что возможно и невозможно. Я осталась максимально довольна! Уже жду лето и хочу брать у него ещё экскурсии. Максимально советую!
Гид Дмитрий - лучшее, что со мной случалось за 3 дня в Мурманске!! 😀Гид Дмитрий - лучшее, что со мной случалось за 3 дня в Мурманске!! 😀Гид Дмитрий - лучшее, что со мной случалось за 3 дня в Мурманске!! 😀
О
15 ноя 2023
Спасибо организаторам, все сделано отлично! Авто комфортное, незаметно доехали) деревня небольшая, но есть чем заняться (лайки, лисы, олени и тд)
Хорошая, ненавязчива экскурсия, самое то - для отдыха и развлечения!
Спасибо организаторам, все сделано отлично! Авто комфортное, незаметно доехали) деревня небольшая, но есть чем заняться (лайки, лисы, олени и тд)
Наталья
15 ноя 2023
К гиду Сергею вопросов нет- все хорошо организовано по доставке нас в Саамскую деревню. По дороге гид рассказывал много интересного. Но сама саамская деревня - пустая трата денег и времени.
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Толпа народу, 3 -4 хаски которых можно погладить, оленей больше, но в такой толпе даже сфотографироваться нормально с ними нельзя. 3 минуты прокат на квадроцикле. И супчик с одной картофелиной и кусочком рыбки. 1 экскурсовод внутри самой деревни, который в конце мероприятия активно продает амулеты рассказывая при этом совершенно детсадовские истории о их волшебной силе. В общем впечатления даже на детей не произвела поездка. Организаторам Туров туда настоятельно рекомендую сменить деревню)) на фото обратите внимание на толпу сзади. А мы думали, что будем только нашей Минни группой из 5 человек

К гиду Сергею вопросов нет- все хорошо организовано по доставке нас в Саамскую деревню. По дороге
Лидия
Лидия
Ответ организатора:
Здравствуйте, Наталья! Спасибо большое за оставленный отзыв. Нам искренне жаль, что Саамская деревня оставила у Вас столь неприятное впечатление. Хотелось
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бы немного рассказать о данной экскурсии. Данная саамская деревня - это достаточно популярное направление, порой приходят запросы конкретно с поездкой именно в данную деревню, почему и в наших представленных экскурсиях именно она. Саамская деревня - это музей под открытым небом, который создан специально для гостей Заполярья, чтобы у них было представление о коренном населении Кольского полуострова. Мы бронируем у них билеты, организуем поездку из Мурманска туда, там нас ждут экскурсоводы Саамской деревни со своей программой, кроме нас, так же бронировать экскурсии туда может огромное количество людей (до 100 человек в одной программе, особенно много людей в праздничные дни, что и произошло в вашем случае). Мы не можем контролировать, корректировать или иное в программе Саамской деревни. Спасибо Вам за Ваше предложение - рассмотреть сотрудничество с другими представителями подобного направления, может действительно это имеет место быть, мы попробуем. Приношу свои извинения, что Саамская деревня не оправдала ваших ожиданий.

Юлия
6 ноя 2023
Очень хорошая экскурсия. Пообщались с оленями, хаски, кроликами. Поиграли в саамские игры, катались на квадроциклах. Очень круто провели время. Было приятно было получить морковочку от водителя для животных. Замечательный гид Илья сопровождал нас в поезд интересными рассказами.
Очень хорошая экскурсия. Пообщались с оленями, хаски, кроликами. Поиграли в саамские игры, катались на квадроциклах. ОченьОчень хорошая экскурсия. Пообщались с оленями, хаски, кроликами. Поиграли в саамские игры, катались на квадроциклах. ОченьОчень хорошая экскурсия. Пообщались с оленями, хаски, кроликами. Поиграли в саамские игры, катались на квадроциклах. ОченьОчень хорошая экскурсия. Пообщались с оленями, хаски, кроликами. Поиграли в саамские игры, катались на квадроциклах. ОченьОчень хорошая экскурсия. Пообщались с оленями, хаски, кроликами. Поиграли в саамские игры, катались на квадроциклах. Очень
Стелла
30 окт 2023
Очень удобно, что забрали от места проживания. Гид рассказал историю саамского народа ответил на все вопросы.
В самой деревне было много развлечений: традиционные саамские игры, катание на квадроциклах, общение с собаками, оленями и кроликами. На мой взгляд, немного не хватило информации от гида в самой деревне.
Очень удобно, что забрали от места проживания. Гид рассказал историю саамского народа ответил на все вопросы.
Вероника
28 окт 2023
Весело провели время, гид просто фантастический, спасибо!
Весело провели время, гид просто фантастический, спасибо!Весело провели время, гид просто фантастический, спасибо!Весело провели время, гид просто фантастический, спасибо!Весело провели время, гид просто фантастический, спасибо!Весело провели время, гид просто фантастический, спасибо!Весело провели время, гид просто фантастический, спасибо!Весело провели время, гид просто фантастический, спасибо!Весело провели время, гид просто фантастический, спасибо!
Светлана
10 окт 2023
Прошу прочитать отзыв полностью. Очень хорошая организация, сопровождающий гид Андрей владеет материалом, приятен в общении и доброжелателен. По пути рассказал многое о Мурманске, ответил на все вопросы. Всегда был готов
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помочь. Организация прекрасная. Сама экскурсия внутри деревни проводится жителями деревни и к ней есть вопросы. Если вы ожидаете этнографический рассказ, позволяющий понять кто такие Саамы -вам не сюда. Это просто экскурсия-забава для детей, очень слабо, чувствуется туристический «развод», «колорит» абсолютно искусственный.
Но, повторюсь, организация прекрасная, с этим операторам точно рекомендовало бы путешествовать, но только выбирать другие направления. Ставлю пять оператору-организатору, за экскурсию - только две звезды.

Наталья
16 авг 2023
Большое спасибо гиду Сергею за прекрасно проведённый день! Рассказал очень много интересного, с ним легко и приятно общаться.
Darr
21 июн 2023
Спасибо огромное гуду Владу! Получили огромное удовольствие от общения с ним. Рассказал много интересного о Мурманске и области. Сама Саамская деревня очень вдохновляющее место.
Е
5 июн 2023
Спасибо за интересное путешествие! Нам очень понравился гид - Сергей, который сопровождал нас до Саамской деревни удивительными рассказами. Уже на обратном пути стало понятно, что знаний его хватило бы еще
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на такую же поездку. Многое узнали об этих краях, истории и повседневной жизни региона. Сама саамская деревня расстроила отсутствием саамов. Конечно мы с удовольствием послушали рассказ местного гида, покормили зверушек. Особенно запомнился удивительно забавный и наглый олень по кличке Самолет. Покатались на квадроцикле. Вообщем, в целом рекомендую посещать это место семьям с детишками, а так же тем, кто верит в эзотерику и пусть все загаданное там сбудется!

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