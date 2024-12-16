Шаманские обряды и домашний быт, будни оленеводов и старинные поверья: вы очаруетесь колоритом и гармонией коренных северян. А после сможете покормить оленей, прокатиться на снегоходе и испытать себя в саамских играх.
Описание экскурсии
Культурный код саамов
В саамской деревне вы с головой погрузитесь в быт, сказания и поверья народа, который околдует вас шаманскими чарами, заворожит колоритом и покорит аутентичным образом жизни. Вы окажетесь в настоящем этно-музее под открытым небом, наполнитесь атмосферой сурового, но гостеприимного Севера и, конечно, услышите таинственные истории о саамских верованиях, идолах и обрядах.
Олени, хаски и снегоходы!
Вы не только понаблюдаете изнутри за жизнью оленеводов, но и узнаете об особенностях этого промысла, увидите статных северных оленей и даже сможете угостить их из рук. Заглянем в гости и к другим пушистым обитателям деревни: хаски, лисицам, песцам и кроликам. После вы сможете поучаствовать в саамских играх, прокатиться на оленях или снегоходе (а летом на квадроциклах), а перед обратной дорогой вас ждёт северный перекус.
Программа
- Инструктаж по технике безопасности
- Знакомство с национальными строениями
- Посещение аллеи заговорённых идолов
- Знакомство с животным миром
- Веселые саамские игры
- Катание на оленьих упряжках, на бананах, закреплённых за снегоходом, катание с горки на ледянках и в летний период — катание на квадроциклах
- Посещение обрядового озера в летний период
- Перекус, приобретение сувениров
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер туда и обратно, ожидание, входные билеты, горячий суп и чай
- Дорога до саамской деревни занимает около 2 часов в одну сторону, в самой деревне мы проведем около 3 часов
- С собой рекомендуем взять монетки для загадывания желаний (6-8 монеток любым номиналом)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8300 ₽
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Человек настолько горит своим делом, что расскажет и покажет вам все, что возможно и невозможно. Я осталась максимально довольна! Уже жду лето и хочу брать у него ещё экскурсии. Максимально советую!
Хорошая, ненавязчива экскурсия, самое то - для отдыха и развлечения!
В самой деревне было много развлечений: традиционные саамские игры, катание на квадроциклах, общение с собаками, оленями и кроликами. На мой взгляд, немного не хватило информации от гида в самой деревне.