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деревне саамов. Ну либо дать им нормального живого, весёлого молодого человека, умеющего вести диалог.



Приехали, открыли нам ворота, надели не понятно зачем медальки на шею, провели в столовку, зашёл мужик Виталик с перегаром и его первое слово было "Так!". Мне сразу не захотелось его слушать. А дальше в таком же духе:"так, сейчас идём за мной, так вот здесь…". Ни кто такие саамы, ни чем они занимались, в кого верили и почему верили, что для них собаки и олени, для чего мы идём на псарню? Просто потрогать собак! А саамам они зачем? Никакой информации. Так, сейчас кормите оленей, так быстро идём за мной, так сейчас будем играть в саамскую игру… Почему она саамская? Если нет знаний, можно же придумать и обыграть это так, чтобы было интересно. Так сейчас будем кататься на оленях. Да устройте вы между собой скачки на этих оленьих упряжках, чтобы мы за вас поболели, покажите свою ловкость и прыть, а потом и нас позовите прокатиться. Этот ведущий Виталик грубый, невоспитанный и неотёсанный мужик. С нами в группе были китайцы, он их постоянно грубо заставлял заткнуть рот, прерывал свою и без того глупую болтовню. Вообщем стыдно за Родину!



Обед, которым кормили: разовая тарелка бульона в котором плавало 2 куска рыбы и кусок картошки. Позорище!



Вообщем моя группа была в шоке от экскурсии.



Ну а тем кому нравится просто потрогать собачек, покормить оленей, покататься на них, погулять по бутафорной деревне, похлебать рыбный бульончик и послушать пустую болтовню мужика о том что он всех медведей убил и предсказательницу из Тибета тут встречал-вам сюда.