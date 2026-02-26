В саамскую деревню из Мурманска - к оленям, хаски и духам севера
Побывать у священного озера и прикоснуться к быту коренных народов
Кольский север трудно понять без контакта с его культурой.
Мы отправимся на территорию саамского погоста Цырт-Пака-сийт, где вы познакомитесь с жизнью коренных народов, узнаете о колонизации полуострова и влиянии православия на языческую традицию. Отведаете северные деликатесы и прокатитесь на упряжке.
Вы окажетесь на территории погоста Чёртовой горы — одного из значимых сакральных мест саами. В чуме у очага услышите о жизни полукочевых народов Севера и освоении Кольского полуострова коми-ижемцами, ненцами, саами, финнами и переселенцами из Китая.
Этнопрограмма
Вас ждёт дегустация супа из оленины и травяного чая, знакомство с традициями саамов, кормление северных оленей и катание в оленьей упряжке в нартах. Вы сможете примерить традиционные костюмы и пообщаться с оленеводом, который расскажет об основах выпаса и ухода за оленями.
Прогулка к Сергиевской церкви
Мы пройдём вдоль кромки озера Кильдинского: зимой на снегоступах, летом по берегу. Маршрут ведёт к Сергиевской часовне, скрытой на небольшом полуострове. Здесь вы узнаете о внедрении православия в жизнь полукочевых народов, его взаимодействия с языческими верованиями, а также о преподобном Феодорите Кольском.
Примерный тайминг
1 ч — сбор путешественников и трансфер к месту проведения 3 ч — этнопрограмма и обед 1 ч — прогулка 1 ч — возвращение домой
Организационные детали
Поедем на Nissan Note, Kia Rio, Mitsubishi, Niva Travel или минивэне Honda в зависимости от размера группы
Маршрут у озера без набора высоты — 150 метров
Подойдёт активным путешественникам от 6 до 70 лет с начальной физической подготовкой
С вами будет гид из нашей команды
Какую одежду выбрать
Зима. Принцип трёх слоёв: термобельё, флисовая кофта, мембранная куртка и штаны. Выбирайте тёплую обувь (с толстой подошвой или EVA), шапку, шарф/снуд, перчатки и термоноски
Лето — осень. Защита от влаги: мембранная куртка, дождевик и непромокаемая обувь
ежедневно в 09:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1253 туристов
Родился и живу в прекрасном городе на берегу Кольского залива Баренцева моря — за полярным кругом!
Регулярно провожу экскурсии по Мурманской области и рассказываю всё, что знаю о жизни на этой читать дальшеуменьшить
холодной земле. Собрал команду единомышленников, которые так же, как и я, любят наш суровый край. Мы каждый год помогаем путешественникам наслаждаться его красотой.
Русскую Лапландию невозможно объять за один день, поэтому предлагаю начать прямо сейчас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Отличная программа, ребенку очень понравилось:наряжались в саамов, играли в саамский футбол, перетягивание палки, пили бульон из оленины, слушали песнопения шамана и загадывали желание! Катались на оленьих упряжках, зимнем банане. Кормили оленей и играли с хаски! Пообедали в кафе на территории комплекса! Также порадовали чайные домики - очень вкусные сушки, печка и горячий чай!
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Алексей
Отличные впечатления! Очень милые животные😍 И поиграли, и покатались, отдохнули душой и телом) Спасибо Глебу за интересные истории и приятную компанию в нашем первом путешествии в Мурманск☺️
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