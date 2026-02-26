Мои заказы

В саамскую деревню из Мурманска - к оленям, хаски и духам севера

Побывать у священного озера и прикоснуться к быту коренных народов
Кольский север трудно понять без контакта с его культурой.

Мы отправимся на территорию саамского погоста Цырт-Пака-сийт, где вы познакомитесь с жизнью коренных народов, узнаете о колонизации полуострова и влиянии православия на языческую традицию. Отведаете северные деликатесы и прокатитесь на упряжке.
5
2 отзыва
В саамскую деревню из Мурманска - к оленям, хаски и духам севера
В саамскую деревню из Мурманска - к оленям, хаски и духам севера
В саамскую деревню из Мурманска - к оленям, хаски и духам севера

Описание экскурсии

Саамский погост Цырт-Пака-сийт

Вы окажетесь на территории погоста Чёртовой горы — одного из значимых сакральных мест саами. В чуме у очага услышите о жизни полукочевых народов Севера и освоении Кольского полуострова коми-ижемцами, ненцами, саами, финнами и переселенцами из Китая.

Этнопрограмма

Вас ждёт дегустация супа из оленины и травяного чая, знакомство с традициями саамов, кормление северных оленей и катание в оленьей упряжке в нартах. Вы сможете примерить традиционные костюмы и пообщаться с оленеводом, который расскажет об основах выпаса и ухода за оленями.

Прогулка к Сергиевской церкви

Мы пройдём вдоль кромки озера Кильдинского: зимой на снегоступах, летом по берегу. Маршрут ведёт к Сергиевской часовне, скрытой на небольшом полуострове. Здесь вы узнаете о внедрении православия в жизнь полукочевых народов, его взаимодействия с языческими верованиями, а также о преподобном Феодорите Кольском.

Примерный тайминг

1 ч — сбор путешественников и трансфер к месту проведения
3 ч — этнопрограмма и обед
1 ч — прогулка
1 ч — возвращение домой

Организационные детали

  • Поедем на Nissan Note, Kia Rio, Mitsubishi, Niva Travel или минивэне Honda в зависимости от размера группы
  • Маршрут у озера без набора высоты — 150 метров
  • Подойдёт активным путешественникам от 6 до 70 лет с начальной физической подготовкой
  • С вами будет гид из нашей команды

Какую одежду выбрать

  • Зима. Принцип трёх слоёв: термобельё, флисовая кофта, мембранная куртка и штаны. Выбирайте тёплую обувь (с толстой подошвой или EVA), шапку, шарф/снуд, перчатки и термоноски
  • Лето — осень. Защита от влаги: мембранная куртка, дождевик и непромокаемая обувь

ежедневно в 09:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1253 туристов
Родился и живу в прекрасном городе на берегу Кольского залива Баренцева моря — за полярным кругом! Регулярно провожу экскурсии по Мурманской области и рассказываю всё, что знаю о жизни на этой
читать дальшеуменьшить

холодной земле. Собрал команду единомышленников, которые так же, как и я, любят наш суровый край. Мы каждый год помогаем путешественникам наслаждаться его красотой. Русскую Лапландию невозможно объять за один день, поэтому предлагаю начать прямо сейчас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Светлана
Отличная программа, ребенку очень понравилось:наряжались в саамов, играли в саамский футбол, перетягивание палки, пили бульон из оленины, слушали песнопения шамана и загадывали желание! Катались на оленьих упряжках, зимнем банане. Кормили оленей и играли с хаски! Пообедали в кафе на территории комплекса! Также порадовали чайные домики - очень вкусные сушки, печка и горячий чай!
Отличная программа, ребенку очень понравилось:наряжались в саамов, играли в саамский футбол, перетягивание палки, пили бульон из
Отличная программа, ребенку очень понравилось:наряжались в саамов, играли в саамский футбол, перетягивание палки, пили бульон из
Отличная программа, ребенку очень понравилось:наряжались в саамов, играли в саамский футбол, перетягивание палки, пили бульон из
Отличная программа, ребенку очень понравилось:наряжались в саамов, играли в саамский футбол, перетягивание палки, пили бульон из
Отличная программа, ребенку очень понравилось:наряжались в саамов, играли в саамский футбол, перетягивание палки, пили бульон из
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Отличные впечатления! Очень милые животные😍 И поиграли, и покатались, отдохнули душой и телом) Спасибо Глебу за интересные истории и приятную компанию в нашем первом путешествии в Мурманск☺️
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии на «В саамскую деревню из Мурманска - к оленям, хаски и духам севера»

Саамские мотивы: поездка в этнодеревню в окрестностях Ловозера
На машине
7 часов
35 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Саамские мотивы: поездка в этнодеревню в окрестностях Ловозера
Путешествие в сердце Кольского полуострова, где вас ждёт знакомство с культурой саамов, традиционные блюда и встреча с северными животными
Начало: Ул. Коминтерна, д. 1 (заправка Роснефть)
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
27 июн в 08:00
7500 ₽ за человека
Из Мурманска в деревню саамов
На машине
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мурманска в деревню саамов
Отправляйтесь в уникальную деревню Самь-Сыйт, чтобы познакомиться с жизнью саамов, поучаствовать в традиционных играх и попробовать национальные блюда
Начало: По вашему адресу
Завтра в 08:00
27 июн в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Саамская деревня - северный колорит
На машине
7 часов
21 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Саамская деревня - северный колорит
Поиграть с хаски, покататься на санях и узнать, сколько оленей дарят новорождённому сааму
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
27 июн в 08:00
28 июн в 08:00
8500 ₽ за человека
Зов саамского бубна
На машине
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Зов саамского бубна
Посетите саамскую деревню недалеко от Мурманска, где вас ждут традиции, мифы и легенды. Уникальная возможность погладить оленей и попробовать местные угощения
Завтра в 10:00
27 июн в 10:00
от 32 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске
13 000 ₽ за человека