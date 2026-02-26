Кольский север трудно понять без контакта с его культурой. Мы отправимся на территорию саамского погоста Цырт-Пака-сийт, где вы познакомитесь с жизнью коренных народов, узнаете о колонизации полуострова и влиянии православия на языческую традицию. Отведаете северные деликатесы и прокатитесь на упряжке.

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Описание экскурсии

Саамский погост Цырт-Пака-сийт

Вы окажетесь на территории погоста Чёртовой горы — одного из значимых сакральных мест саами. В чуме у очага услышите о жизни полукочевых народов Севера и освоении Кольского полуострова коми-ижемцами, ненцами, саами, финнами и переселенцами из Китая.

Этнопрограмма

Вас ждёт дегустация супа из оленины и травяного чая, знакомство с традициями саамов, кормление северных оленей и катание в оленьей упряжке в нартах. Вы сможете примерить традиционные костюмы и пообщаться с оленеводом, который расскажет об основах выпаса и ухода за оленями.

Прогулка к Сергиевской церкви

Мы пройдём вдоль кромки озера Кильдинского: зимой на снегоступах, летом по берегу. Маршрут ведёт к Сергиевской часовне, скрытой на небольшом полуострове. Здесь вы узнаете о внедрении православия в жизнь полукочевых народов, его взаимодействия с языческими верованиями, а также о преподобном Феодорите Кольском.

Примерный тайминг

1 ч — сбор путешественников и трансфер к месту проведения

3 ч — этнопрограмма и обед

1 ч — прогулка

1 ч — возвращение домой

Организационные детали

Поедем на Nissan Note, Kia Rio, Mitsubishi, Niva Travel или минивэне Honda в зависимости от размера группы

Маршрут у озера без набора высоты — 150 метров

Подойдёт активным путешественникам от 6 до 70 лет с начальной физической подготовкой

С вами будет гид из нашей команды

Какую одежду выбрать