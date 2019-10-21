3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Путешествие по мурманской лесотундре

Узнать о жизни северной природы и овладеть навыками походного туризма

Владислав
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Владислав – ваш гид
Предлагаю вам на день выбраться из оживленного Мурманска и отправиться на прогулку по дикой лесотундре.

Вы увидите все грани северной природы, освоите полезные навыки походного туризма, перекусите едой, приготовленной на костре, испытаете себя на просторах Заполярья и проведете несколько часов в окружении удивительных лаконичных пейзажей Кольского полуострова.
5200 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 12 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — на площади 5 углов
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Путешествие по мурманской лесотундре
Путешествие по мурманской лесотундре

Что вас ожидает

Знакомство с природой русского Севера
Вы пройдете по сопкам и низинам лесотундры и прикоснетесь к суровой красоте Заполярья. Природа здесь удивительна в любое время года: зимой вы познакомитесь с полярной ночью и, если повезет, увидите магическое северное сияние; весной понаблюдаете за пробуждением природы; летом прогуляетесь в полночь под лучами солнца; осенью — соберете ароматные лесные ягоды в болотистых низинах. Во время нашей прогулки вы узнаете об особенностях северного климата, полюбуетесь пейзажами лесотундры и сделаете атмосферные фотографии покрытых мхом сопок, лесных ручьев и раскинувшегося вдали Мурманска.

Навыки походного туризма
Во время нашей прогулки вы узнаете, как ориентироваться на местности, пересекать болота, разводить огонь, выбирать оптимальное место для лагеря и еще многое другое. За день вы пройдете около 10 км по дикой природе, перекусите на природе и попьете ароматный чай. Всю еду мы будем готовить на костре, останавливаясь на привалы в живописных местах лесотундры. А во время стоянок я расскажу много интересных подробностей о местной дикой природе и жизни северного края.

Кому подойдет эта прогулка

Активным путешественникам от 12 лет, которые любят северную природу и хотят приобрести походные навыки.

Организационные детали

  • Встречаемся в 8:00, возвращение в Мурманск в 21:00
  • Наденьте термобелье, ветрозащитный костюм, кепку (лето, весна) или теплую шапку (осень, зима), берцы или трекинговую обувь. Обязательно возьмите сменное белье!
  • В стоимость экскурсии входит приготовление обеда и фотографии из путешествия (отправлю вам или скопирую на носитель в тот же день), транспорт от Мурманска к месту начала маршрута и обратно
Путешествие по мурманской лесотундре
Путешествие по мурманской лесотундре
Путешествие по мурманской лесотундре
Путешествие по мурманской лесотундре
Путешествие по мурманской лесотундре
Путешествие по мурманской лесотундре
Путешествие по мурманской лесотундре
Путешествие по мурманской лесотундре
Путешествие по мурманской лесотундре
Путешествие по мурманской лесотундре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — на площади 5 углов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владислав
Владислав
Меня зовут Владислав, занимаюсь пешим туризмом с 2001 года, а с 2008 года сплавами на байдарках. В декабре 2017 осуществил путешествие автостопом на 22000 км со своим котом Сэмиком через всю Россию: от Мурманска — до Владивостока и обратно в Мурманск, длившееся 91 день. Я рад людям — исследователям, ценящим свободу и активный образ жизни! Обладаю навыками ориентирования, установки лагеря, выживания в дикой природе, установки силков, ловушек для добычи дичи, ловли рыбы, добычи воды, разведения огня без спичек, строительства укрытий, поведения на воде, пересечения водных преград. Увидимся на маршруте!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

мария
21 октября 2019
20 км незабываемых приключений,красоты, приятных разговоров и маленьких побед над собственной ленью и страхами ! Понравилось абсолютно все! Отдельное спасибо Виталию за потрясающе вкусную уху! Путешествие -перезагрузка для человека из шумного города, отдыхаешь душой ! Влад, спасибо ,что организовываете такие походы! Удачи во всех начинаниях! Летом обязательно вернёмся ещё к вам!
14 октября 2019
Самый кайф это когда надо спускаться назад потому что какой то пурге пришлось остановить вашу компанию в 300 метрах от конечной точки, а вы все промокли потому что снега в ботинках и штанах не просто много, его можно было лопатой выгребать.
В итоге 10 испорченых носков из 10.
ПС: берите больше сменного белья.
Bячеслав
6 августа 2019
Настоящий пеший поход вокруг озера с подъемом на сопку. Можно было увидеть все три природные зоны Кольского полуострова - северную тайгу, лесотундру и тундру (по мере подъема от озера на сопку). Рельеф местности сложный (встречаются бурелом, камни, заболоченные участки). Проводник помогал преодолевать некоторые препятствия, обеспечил едой (дважды готовил на костре). B общем, от всего осталось море впечатлений.

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