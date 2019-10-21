3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знакомство с природой русского Севера

Вы пройдете по сопкам и низинам лесотундры и прикоснетесь к суровой красоте Заполярья. Природа здесь удивительна в любое время года: зимой вы познакомитесь с полярной ночью и, если повезет, увидите магическое северное сияние; весной понаблюдаете за пробуждением природы; летом прогуляетесь в полночь под лучами солнца; осенью — соберете ароматные лесные ягоды в болотистых низинах. Во время нашей прогулки вы узнаете об особенностях северного климата, полюбуетесь пейзажами лесотундры и сделаете атмосферные фотографии покрытых мхом сопок, лесных ручьев и раскинувшегося вдали Мурманска.

Навыки походного туризма

Во время нашей прогулки вы узнаете, как ориентироваться на местности, пересекать болота, разводить огонь, выбирать оптимальное место для лагеря и еще многое другое. За день вы пройдете около 10 км по дикой природе, перекусите на природе и попьете ароматный чай. Всю еду мы будем готовить на костре, останавливаясь на привалы в живописных местах лесотундры. А во время стоянок я расскажу много интересных подробностей о местной дикой природе и жизни северного края.

Кому подойдет эта прогулка

Активным путешественникам от 12 лет, которые любят северную природу и хотят приобрести походные навыки.