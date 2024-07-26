Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив

Побывать на другой стороне Кольского полуострова и оценить северную природу
Териберка, Хибины, Ловозеро — эти места стали визитными карточками Кольского. Я же хочу показать вам полуостров с другой стороны — в прямом и переносном смысле.

Потому что отправимся мы на юг, в Кадалакшу, город на берегу Белого моря с живописными природными уголками.

Проедем Кольский насквозь, чтобы забраться на гору Крестовая, увидеть залив, водопад и лабиринт Вавилон.
4.83
12 отзывов
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Из Мурманска на севере — в Кандалакшу на юге

Чтобы всё успеть и не торопиться, выезжаем в 6 утра на комфортабельном микроавтобусе. Дорога неблизкая — 3 часа в одну сторону. Вы сможете либо подремать, либо послушать мои рассказы о здешних краях. Обязательно сделаем техническую остановку.

За день в Кандалакше вы:

  • познакомитесь с историей самого южного города Мурманской области и историей возникновения Кандалакшского заповедника;
  • проедете по центру города;
  • узнаете о крушении самого большого в СССР дирижабля;
  • подниметесь на гору Крестовая (300 м), с которой открывается отличный вид на Кандалакшский залив Белого моря и сам город;
  • побываете у древнего каменного лабиринта Вавилон и услышите различные версии его происхождения;
  • посетите живописную Колвицкую губу Белого моря и увидите водопад Чёрный Падун на реке Колвица;
  • пообедаете в местном кафе.

Организационные детали

  • Я заберу вас на микроавтобусе из удобного вам места в Мурманске и по окончании экскурсии привезу обратно
  • Мы будем много ходить, чтобы увидеть всё самое интересное и ощутить природу севера, поэтому одевайтесь тепло и удобно. Особенно важна обувь, т. к. будет подъём на небольшую гору. Зимой для перемещения по снегу я выдам вам снегоступы и палки. Летом советую взять спрей от комаров и сменную футболку.
  • Трансфер, сопровождение гида, снегоступы и палки входят в стоимость
  • Обед в кафе — за дополнительную плату

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
26 июл 2024
Вячеслав очень интересный рассказчик и внимательный гид. Кандалакшский залив - прекрасен.
О
24 июл 2024
Отличная экскурсия. Места удивительной красоты. Не смотря на продолжительность благодаря гиду прошла весело и легко. Узнала интересные факты о полуострове и Кандалакше.
Отличная экскурсия. Места удивительной красоты. Не смотря на продолжительность благодаря гиду прошла весело и легко. УзналаОтличная экскурсия. Места удивительной красоты. Не смотря на продолжительность благодаря гиду прошла весело и легко. УзналаОтличная экскурсия. Места удивительной красоты. Не смотря на продолжительность благодаря гиду прошла весело и легко. УзналаОтличная экскурсия. Места удивительной красоты. Не смотря на продолжительность благодаря гиду прошла весело и легко. Узнала
В
27 июн 2024
Спасибо за невероятные впечатления. Экскурсия была интересная и физически непростая для неподготовленных людей. Сначала шел гид, за ним наша собака и за ними, обливаясь потом, лезли мы😁
Вячеслав очень активный и интересный человек, несмотря на разницу в возрасте ма оказались на одной волне.
Спасибо за невероятные впечатления. Экскурсия была интересная и физически непростая для неподготовленных людей. Сначала шел гид,Спасибо за невероятные впечатления. Экскурсия была интересная и физически непростая для неподготовленных людей. Сначала шел гид,
Е
14 июн 2024
Получили массу удовольствий при поездке на южную часть Кольского полуострова. Несмотря на продолжительную дорогу, она прошла незаметно, Вячеслав опытный гид и водитель, чистый и комфортный автомобиль. Забрали от отеля, все
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вовремя и заранее.
Увидели потрясающий вид на открывающееся Белое море.
Маршрут требует минимальной физической формы, и об этом заявлено в описании экскурсии, поэтому не было сюрпризом.
Маршрут оригинальный, позволяет увидеть нетронутую природу. Подъем 80 метров на гору Крестовая, спуск, а также подход к Лабиринту около 1 км оставляет незабываемые эмоции и притягивает к себе для повторного посещения.
Вячеслав везде спускался и поднимался вместе с нами, было интересно и познавательно, не было
ограничений по времени, была возможность остановиться на
интересных именно нам локациях. Также вишенкой на торте стал бурный и красочный водопад Черный Падун, потресающее зрелище.
Рекомендуем данную экскурсию! Особенно тем, кто хочет уведеть природные красоты Белого моря, побыть наедине с природой, уведеть необычные растения и птиц, ощутить просторы Севера!
Очень понравилось! Большое спасибо!

М
10 июн 2024
Однозначно стоит съездить в этом направлении из Мурманска, настоящий "другой Кольский". Увидели просто волшебные места.
Мария
12 мая 2024
Большое спасибо Вячеславу за такой замечательный день! Насладились пейзажем Белого моря, поднялись на гору с прекрасным видом, доехали до красивой горной реки, узнали много интересных фактов о Мурманской области. Остались очень довольны поездкой и обязательно всем рекомендуем рассмотреть для себя эту экскурсию 🥰
Большое спасибо Вячеславу за такой замечательный день! Насладились пейзажем Белого моря, поднялись на гору с прекраснымБольшое спасибо Вячеславу за такой замечательный день! Насладились пейзажем Белого моря, поднялись на гору с прекраснымБольшое спасибо Вячеславу за такой замечательный день! Насладились пейзажем Белого моря, поднялись на гору с прекраснымБольшое спасибо Вячеславу за такой замечательный день! Насладились пейзажем Белого моря, поднялись на гору с прекраснымБольшое спасибо Вячеславу за такой замечательный день! Насладились пейзажем Белого моря, поднялись на гору с прекраснымБольшое спасибо Вячеславу за такой замечательный день! Насладились пейзажем Белого моря, поднялись на гору с прекраснымБольшое спасибо Вячеславу за такой замечательный день! Насладились пейзажем Белого моря, поднялись на гору с прекраснымБольшое спасибо Вячеславу за такой замечательный день! Насладились пейзажем Белого моря, поднялись на гору с прекраснымБольшое спасибо Вячеславу за такой замечательный день! Насладились пейзажем Белого моря, поднялись на гору с прекрасным
Марина
24 ноя 2023
Заинтересованность в экскурсии у экскурсовода не особа включена, то есть на какие-то доп вопросы мы ответов часто не получали. Достаточно не насыщенная прогулка.
Как-то есть заученный текст и больше ничего. Может быть, конечно, мы вопросы не те задавали
Вячеслав
Вячеслав
Ответ организатора:
Марина, добрый день. Благодарю вас за отзыв. Сожалею, что экскурсия вамине понравилась, провел полную программу тура и, как мне казалось,
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ответил на все ваши вопросы. Если у вас есть возможность, напишите мне, пожалуйста, вопросы, на которые я не смог дать ответа, чтобы я смог учесть это в дальнейшем. С уважением, Вячеслав.

Наталья
16 ноя 2023
У меня получилась индивидуальная поездка в Кандалакшу.
Это действительно другой Кольский. От высоких, разлапистых, вековых сосен до побережья Белого моря, обрастающего льдом и покрытого пушистым снегом. . Мой гид Вячеслав –
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гид с большой буквы. Он увлеченно рассказывал о Кольском полуострове, истории Кандалакши, и близлежащих территориях и поселениях, о природе, людях. Делился знаниями, показывал красоты южной части полуострова. Было понятно, насколько он любит Север и может говорить о нем бесконечно. И сложилось впечатление, что ты не турист, а долгожданный гость, который, наконец то, приехал, которому открывают и дарят самое лучшее. Мы побывали на вершине горы, с которой наблюдали фантастические виды на Кандалакшский залив Белого моря, острова и бескрайние просторы. Спустились и прошли к лабиринту «Вавилон». Вячеслав рассказал о многих версиях данной достопримечательности и позволил составить свое собственное мнение о загадочном происхождении лабиринта. Я была в Хибинах, Териберке, Лапландском заповеднике, летом – на полуостровах Средний и Рыбачий, но это была поездка - открытие, поездка – откровение. Это тот же Кольский, но такой другой, что хочется еще раз вернуться и познакомиться с южной его частью более внимательно и подробнее.
Мы путешествовали на комфортабельном автомобиле, Вячеслав профи-водитель, поездка была абсолютно безопасной, как водитель, впечатлена надежность и уверенностью вождения. И еще мой гид оказался очень интересным собеседником, и когда уже почти все было рассказано, переключился на «игры разума», стал задавать задачки на логику. Это было впечатляюще, интересно и необычно. Разнообразило дорогу и впечатление о поездке.
Хочу выразить безграничную благодарность за столь интересную и необычную поездку Вячеславу! Я и так влюблена Север, но благодаря ему, открыла для себя новые грани Кольского, почувствовала себя не туристом, а гостем, которому рады. И точно еще вернусь сюда, к потрясающей природе, душевным людям и возможности открывать, что то новое. Искренне рекомендую отправляться в путь с Вячеславом, что бы узнать и увидеть красоту Севера!

У меня получилась индивидуальная поездка в Кандалакшу.У меня получилась индивидуальная поездка в Кандалакшу.У меня получилась индивидуальная поездка в Кандалакшу.У меня получилась индивидуальная поездка в Кандалакшу.У меня получилась индивидуальная поездка в Кандалакшу.У меня получилась индивидуальная поездка в Кандалакшу.
Н
13 ноя 2023
Замечательный тур. Шикарные виды, Вячеслав много и очень интересно рассказывал. День пролетел просто незаметно. Спасибо за хороший отдых. Все очень понравилось.
Замечательный тур. Шикарные виды, Вячеслав много и очень интересно рассказывал. День пролетел просто незаметно. Спасибо заЗамечательный тур. Шикарные виды, Вячеслав много и очень интересно рассказывал. День пролетел просто незаметно. Спасибо заЗамечательный тур. Шикарные виды, Вячеслав много и очень интересно рассказывал. День пролетел просто незаметно. Спасибо заЗамечательный тур. Шикарные виды, Вячеслав много и очень интересно рассказывал. День пролетел просто незаметно. Спасибо заЗамечательный тур. Шикарные виды, Вячеслав много и очень интересно рассказывал. День пролетел просто незаметно. Спасибо заЗамечательный тур. Шикарные виды, Вячеслав много и очень интересно рассказывал. День пролетел просто незаметно. Спасибо заЗамечательный тур. Шикарные виды, Вячеслав много и очень интересно рассказывал. День пролетел просто незаметно. Спасибо заЗамечательный тур. Шикарные виды, Вячеслав много и очень интересно рассказывал. День пролетел просто незаметно. Спасибо за
А
25 сен 2023
Спасибо
Д
1 авг 2023
Спасибо прекрасному гиду Вячеславу за насыщенную экскурсию! Эрудированный рассказчик, интересный человек, и программа порадовала!
Удачи и процветания!
Спасибо прекрасному гиду Вячеславу за насыщенную экскурсию! Эрудированный рассказчик, интересный человек, и программа порадовала!Спасибо прекрасному гиду Вячеславу за насыщенную экскурсию! Эрудированный рассказчик, интересный человек, и программа порадовала!Спасибо прекрасному гиду Вячеславу за насыщенную экскурсию! Эрудированный рассказчик, интересный человек, и программа порадовала!Спасибо прекрасному гиду Вячеславу за насыщенную экскурсию! Эрудированный рассказчик, интересный человек, и программа порадовала!
Елена
7 июл 2023
Очень понравилась данная экскурсия. Нам очень повезло с погодой и мы смогли посмотреть все запланированные локации, Полюбовались Белым морем с горы, спустились к нему, даже побродили в нем. Очень понравился водопад.
Большое спасибо Вячеслав за интересные рассказы о Кольском полуострове. Захотелось приехать ещё раз и продолжить знакомство с этим чудесным краем
Очень понравилась данная экскурсия. Нам очень повезло с погодой и мы смогли посмотреть все запланированные локации,Очень понравилась данная экскурсия. Нам очень повезло с погодой и мы смогли посмотреть все запланированные локации,Очень понравилась данная экскурсия. Нам очень повезло с погодой и мы смогли посмотреть все запланированные локации,Очень понравилась данная экскурсия. Нам очень повезло с погодой и мы смогли посмотреть все запланированные локации,

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