Териберка, Хибины, Ловозеро — эти места стали визитными карточками Кольского. Я же хочу показать вам полуостров с другой стороны — в прямом и переносном смысле.
Потому что отправимся мы на юг, в Кадалакшу, город на берегу Белого моря с живописными природными уголками.
Проедем Кольский насквозь, чтобы забраться на гору Крестовая, увидеть залив, водопад и лабиринт Вавилон.
Потому что отправимся мы на юг, в Кадалакшу, город на берегу Белого моря с живописными природными уголками.
Проедем Кольский насквозь, чтобы забраться на гору Крестовая, увидеть залив, водопад и лабиринт Вавилон.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Из Мурманска на севере — в Кандалакшу на юге
Чтобы всё успеть и не торопиться, выезжаем в 6 утра на комфортабельном микроавтобусе. Дорога неблизкая — 3 часа в одну сторону. Вы сможете либо подремать, либо послушать мои рассказы о здешних краях. Обязательно сделаем техническую остановку.
За день в Кандалакше вы:
- познакомитесь с историей самого южного города Мурманской области и историей возникновения Кандалакшского заповедника;
- проедете по центру города;
- узнаете о крушении самого большого в СССР дирижабля;
- подниметесь на гору Крестовая (300 м), с которой открывается отличный вид на Кандалакшский залив Белого моря и сам город;
- побываете у древнего каменного лабиринта Вавилон и услышите различные версии его происхождения;
- посетите живописную Колвицкую губу Белого моря и увидите водопад Чёрный Падун на реке Колвица;
- пообедаете в местном кафе.
Организационные детали
- Я заберу вас на микроавтобусе из удобного вам места в Мурманске и по окончании экскурсии привезу обратно
- Мы будем много ходить, чтобы увидеть всё самое интересное и ощутить природу севера, поэтому одевайтесь тепло и удобно. Особенно важна обувь, т. к. будет подъём на небольшую гору. Зимой для перемещения по снегу я выдам вам снегоступы и палки. Летом советую взять спрей от комаров и сменную футболку.
- Трансфер, сопровождение гида, снегоступы и палки входят в стоимость
- Обед в кафе — за дополнительную плату
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Мурманске
Провёл экскурсии для 575 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Вячеслав, я вырос в Мурманске. С детства моя жизнь связана с природой Севера. Я накопил большой багаж знаний о моём крае — и готов ими с вами делиться. Организую поездки по Мурманской области на комфортабельных микроавтобусах.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
26 июл 2024
Вячеслав очень интересный рассказчик и внимательный гид. Кандалакшский залив - прекрасен.
О
Олеся
24 июл 2024
Отличная экскурсия. Места удивительной красоты. Не смотря на продолжительность благодаря гиду прошла весело и легко. Узнала интересные факты о полуострове и Кандалакше.
В
Вероника
27 июн 2024
Спасибо за невероятные впечатления. Экскурсия была интересная и физически непростая для неподготовленных людей. Сначала шел гид, за ним наша собака и за ними, обливаясь потом, лезли мы😁
Вячеслав очень активный и интересный человек, несмотря на разницу в возрасте ма оказались на одной волне.
Вячеслав очень активный и интересный человек, несмотря на разницу в возрасте ма оказались на одной волне.
Е
Елизавета
14 июн 2024
Получили массу удовольствий при поездке на южную часть Кольского полуострова. Несмотря на продолжительную дорогу, она прошла незаметно, Вячеслав опытный гид и водитель, чистый и комфортный автомобиль. Забрали от отеля, все
М
Мария
10 июн 2024
Однозначно стоит съездить в этом направлении из Мурманска, настоящий "другой Кольский". Увидели просто волшебные места.
Мария
12 мая 2024
Большое спасибо Вячеславу за такой замечательный день! Насладились пейзажем Белого моря, поднялись на гору с прекрасным видом, доехали до красивой горной реки, узнали много интересных фактов о Мурманской области. Остались очень довольны поездкой и обязательно всем рекомендуем рассмотреть для себя эту экскурсию 🥰
Марина
24 ноя 2023
Заинтересованность в экскурсии у экскурсовода не особа включена, то есть на какие-то доп вопросы мы ответов часто не получали. Достаточно не насыщенная прогулка.
Как-то есть заученный текст и больше ничего. Может быть, конечно, мы вопросы не те задавали
Как-то есть заученный текст и больше ничего. Может быть, конечно, мы вопросы не те задавали
Вячеслав
Ответ организатора:
Марина, добрый день. Благодарю вас за отзыв. Сожалею, что экскурсия вамине понравилась, провел полную программу тура и, как мне казалось,
Наталья
16 ноя 2023
У меня получилась индивидуальная поездка в Кандалакшу.
Это действительно другой Кольский. От высоких, разлапистых, вековых сосен до побережья Белого моря, обрастающего льдом и покрытого пушистым снегом. . Мой гид Вячеслав –
Это действительно другой Кольский. От высоких, разлапистых, вековых сосен до побережья Белого моря, обрастающего льдом и покрытого пушистым снегом. . Мой гид Вячеслав –
Н
Наталья
13 ноя 2023
Замечательный тур. Шикарные виды, Вячеслав много и очень интересно рассказывал. День пролетел просто незаметно. Спасибо за хороший отдых. Все очень понравилось.
А
Андрей
25 сен 2023
Спасибо
Д
Дарья
1 авг 2023
Спасибо прекрасному гиду Вячеславу за насыщенную экскурсию! Эрудированный рассказчик, интересный человек, и программа порадовала!
Удачи и процветания!
Удачи и процветания!
Елена
7 июл 2023
Очень понравилась данная экскурсия. Нам очень повезло с погодой и мы смогли посмотреть все запланированные локации, Полюбовались Белым морем с горы, спустились к нему, даже побродили в нем. Очень понравился водопад.
Большое спасибо Вячеслав за интересные рассказы о Кольском полуострове. Захотелось приехать ещё раз и продолжить знакомство с этим чудесным краем
Большое спасибо Вячеслав за интересные рассказы о Кольском полуострове. Захотелось приехать ещё раз и продолжить знакомство с этим чудесным краем
Входит в следующие категории Мурманска
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