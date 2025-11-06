Отдых на Кольском полуострове может быть как активным, так и размеренным. Но ягодный акцент к нему нужно добавить обязательно! Мы предлагаем вам обширную палитру заполярных вкусов: пробуйте, сочетайте, смешивайте! Угощаем мурманскими деликатесами, делимся секретными рецептами и даём воплотить их в жизнь.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Ягодный Кольский

Посетите дегустационную площадку и узнаете какие ягоды растут за Полярным кругом, почему «любит ножки и сапожки», а вороника — настоящий спасатель, какую ягоду 100 лет назад использовали для консервирования и многое другое из ягодной жизни Кольского полуострова.

Пробуем и даём оценки

Вам предстоит отведать варенье, соусы, морс и настойки из 5 основных северных ягод — морошки, клюквы, вороники, черники и брусники. А также побывать в роли дегустатора: составить свою экспертную оценку цвета, запаха и вкуса предлагаемых продуктов.

Мастер-класс

В начале встречи мы проведём мастер-класс по изготовлению пикантного соуса. Каждый участник самостоятельно приготовит свой шедевр из любой северной ягоды и заберёт его с собой, чтобы угостить родных.

Организационные детали

Как проходит встреча

Проводится только для совершеннолетних, поскольку включает пробу крепких напитков

Дегустация и мастер-класс входят в общую стоимость

Состав дегустационного сета может меняться в зависимости от сезона

Встречу проведёт один из гидов нашей команды

Место проведения программы может меняться

Дополнительные расходы