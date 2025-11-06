Отдых на Кольском полуострове может быть как активным, так и размеренным.
Но ягодный акцент к нему нужно добавить обязательно! Мы предлагаем вам обширную палитру заполярных вкусов: пробуйте, сочетайте, смешивайте! Угощаем мурманскими деликатесами, делимся секретными рецептами и даём воплотить их в жизнь.
Но ягодный акцент к нему нужно добавить обязательно! Мы предлагаем вам обширную палитру заполярных вкусов: пробуйте, сочетайте, смешивайте! Угощаем мурманскими деликатесами, делимся секретными рецептами и даём воплотить их в жизнь.
Описание мастер-класса
Ягодный Кольский
Посетите дегустационную площадку и узнаете какие ягоды растут за Полярным кругом, почему «любит ножки и сапожки», а вороника — настоящий спасатель, какую ягоду 100 лет назад использовали для консервирования и многое другое из ягодной жизни Кольского полуострова.
Пробуем и даём оценки
Вам предстоит отведать варенье, соусы, морс и настойки из 5 основных северных ягод — морошки, клюквы, вороники, черники и брусники. А также побывать в роли дегустатора: составить свою экспертную оценку цвета, запаха и вкуса предлагаемых продуктов.
Мастер-класс
В начале встречи мы проведём мастер-класс по изготовлению пикантного соуса. Каждый участник самостоятельно приготовит свой шедевр из любой северной ягоды и заберёт его с собой, чтобы угостить родных.
Организационные детали
Как проходит встреча
- Проводится только для совершеннолетних, поскольку включает пробу крепких напитков
- Дегустация и мастер-класс входят в общую стоимость
- Состав дегустационного сета может меняться в зависимости от сезона
- Встречу проведёт один из гидов нашей команды
- Место проведения программы может меняться
Дополнительные расходы
- Трансфер до предприятия не входит в стоимость экскурсии. Вы можете доехать до него самостоятельно на такси за 200-400 руб.
- Все желающие после дегустации смогут купить понравившуюся продукцию предприятия
- Встречу можно провести и для большего количества участников. Доплата — 1700 руб. за каждого человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле гостиницы «Космос»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 1132 туристов
По образованию — краевед/музеевед. Работаю в команде таких же единомышленников, влюблённых в край. Многие годы мы водим на север друзей со всей страны, показывая им всю красоту Кольской земли, рассказывая им историю города-героя Мурманска. Будем рады поделиться ощущением прекрасного с новыми друзьями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Спасибо огромное за такую интересную программу. Гид Марина настоящий профессионал. Узнали много нового и интересного про дары природы за полярным кругом. Полтора часа пролетели незаметно, получили огромное удовольствие
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С
Были с подругой, все понравилось! Не очень привычный для нас формат, но так как в этот день улетали, решили провести время в городе и не пожалели, что выбрали дегустацию. Вела
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П
Отличная возможность попробовать разные закуски и настойки!
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Д
Очень понравилась гастровстреча. Соус делать было интересно, все показали, рассказали, последующая дегустация тоже была классная, правда во время небольшой викторины мы мало что угадали 😅Настойки тоже вкусные, не крепкие, больше всего понравились вороника и морошка. Рекомендуем к посещению!
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О
Отличная гастро встреча. Под неспешное приготовление соуса (есть выбор какой соус делать к мясу и рыбе или сладкий к завтраку) и дегустацию рассказали много интересного и про ягоды и про историю. Очень дружественная неспешная атмосфера. Рекомендую всем и мурманчанам и гостям города.
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Е
Интересный, информативный рассказ в непринужденной обстановке, словно заехал в гости к родственникам и готовите праздничные блюда:) Спасибо большое Марине!
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