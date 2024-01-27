Увлекательное путешествие к берегу Северного Ледовитого океана — скелет Левиафана, кладбище кораблей, водопад Малого батарейского озера, пляж Яйца драконов, завораживающая тундра, северные олени и хаски.
Ближайшие даты:
6
фев
фев
7
фев
фев
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фев
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фев
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10
фев
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые (12+)
|4 200 ₽
|Дети (до 12 лет)
|3 864 ₽
|Териберка
|4 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Рыбацкий поселок
- Ветропарк
- Перевал с сейдами
- Териберский гаишник
- Териберское водохранилище
- Кладбище кораблей
- Скелет кашалота
- Арт-обьект «Хвосты китов»
- Тихвинская церковь
- Поселок Лодейное
- Метеостанция
- Пляж «Яйцо драконов»
- Малое Батарейское озеро
- Водопад Малого Батарейского озера
- Птичий базар
- Путный поморский крест
- Териберский маяк
- Териберская губа
- Стела «Хвост кита»
- Скелет кита (декорация из фильма «Левиафан»)
- Самые северные качели
- Деревянный трон
- Арт-объект «Место встречи изменить нельзя»
- Выброшенный на берег штормом корабль
- Этнопарк
- Териберская школа
- Конец всех дорог
- Териберская пивоварня
Описание
Об экскурсии Приглашаем вас в путешествие к самой северной точке России в село Териберку — это удивительное место Заполярного края, манящее суровой красотой непокорной природы и величием севера. Почувствуй север по настоящему, посетив Териберку вместе с нами. (В связи с большим спросом на данную экскурсию, в выходные и праздничные дни, используется комфортабельный, 18 местный автобус Mercedes-Benz Sprinter) В поездке вы увидите: Ветропарк Перевал с сейдами Териберский гаишник Териберское водохранилище Кладбище кораблей Скелет кашалота Арт объект - хвосты китов Поселок Лодейное Метеостанция Пляж "Яйцо драконов" Малое Батарейское озеро Водопад Малого Батарейского озера Птичий базар Путный поморский крест Териберский маяк Териберская губа Стела хвост кита скелет кита (декорация из фильма Ливиафан) Самые северные качели Деревянный трон Арт объект - место встречи изменить нельзя Выброшенный штормом корабль Этнопарк Териберская школа Териберская пивоварня
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер на комфортных автомобилях для индивидуальных поездок и больших групп. В праздничные дни используется 18-ти местный комфортабельный Мерседес Спринтер
- Горячий чай с бутербродами
- Что не входит
- Билеты в этно-парк — 100 рублей (по желанию)
- Прогулка на снегоходах — 1000 рублей
- Оплата туристического сбора — 360 рублей
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Трансфер из любой точки Мурманска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- В связи с большим спросом на данную экскурсию
- В выходные и праздничные дни
- Используется комфортабельный
- 18 местный автобус Mercedes-Benz Sprinter
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 757 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
27 янв 2024
K
Katrin13.08
25 янв 2024
Хочу выразить огромную благодарность всей Вашей команде за прекрасную экскурсию! Программа грамотно составлена, на локациях дают время самостоятельно погулять, что очень важно:) Спасибо огромное гиду Владимиру!
Ю
Юлия
24 янв 2024
Всё очень понравилось. Хотелось бы приехать ещё летом,если получится.
Спасибо отдельное Александру. Всё было интересно и совсем не скучно.
Спасибо отдельное Александру. Всё было интересно и совсем не скучно.
Е
Екатерина
22 янв 2024
Из-за погодных условий перенесли экскурсию на один день и однозначно могу сказать, день рождения прошел не забываемо. Физкульт минутка до водопада это нечто)) Силы покидали, сложно было спускаться и подниматься по относительно гладкому снегу (не игнорируйте совет брать обувь с хорошим сцеплением). Хотелось уже там остаться, но гид Владимир вернулся помочь и как-то взлетелось на вершину😄
Немало посетила экскурсий подобного формата, обычно попадались водилы «ну вот туда по тропочке 100500 км пройдете, жду вас в машине». А здесь Владимир с нами везде прошелся, рассказы не утомительные и интересные. Спасибо за этот день!!
Немало посетила экскурсий подобного формата, обычно попадались водилы «ну вот туда по тропочке 100500 км пройдете, жду вас в машине». А здесь Владимир с нами везде прошелся, рассказы не утомительные и интересные. Спасибо за этот день!!
Р
Руслан
22 янв 2024
Из-за погодных условий пришлось сдвинуть поездку на 1 день! Спасибо Миле, которая нас уговорила ехать! Ни разу не пожалели!! Ехали в комфорте с хорошей компанией, все было безупречно! Экскурсия очень понравилась!
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