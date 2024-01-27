Из-за погодных условий перенесли экскурсию на один день и однозначно могу сказать, день рождения прошел не забываемо. Физкульт минутка до водопада это нечто)) Силы покидали, сложно было спускаться и подниматься по относительно гладкому снегу (не игнорируйте совет брать обувь с хорошим сцеплением). Хотелось уже там остаться, но гид Владимир вернулся помочь и как-то взлетелось на вершину😄

Немало посетила экскурсий подобного формата, обычно попадались водилы «ну вот туда по тропочке 100500 км пройдете, жду вас в машине». А здесь Владимир с нами везде прошелся, рассказы не утомительные и интересные. Спасибо за этот день!!