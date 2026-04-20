«Bento» в переводе с японского — «порция на одного», а бенто-тортик — это полноценный торт, только маленький, на одного человека. В уютной обстановке нашей дегустационной площадки вы приготовите несложный десерт с местными ягодами. А заодно узнаете о натуральных природных лакомствах и продегустируете полезное варенье и соусы из морошки, черники, брусники и клюквы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Бенто-тортик своими руками

Каждый из участников будет готовить свой неповторимый десерт. Процесс будет включать подготовку ягод, взбивание крема, соединение всех составляющих, а также украшение тортика по собственному дизайну и упаковка в специальную бенто-коробочку.

Дегустация «Морошковое настроение»

Во второй части программы вы сможете попробовать продукцию из морошки — ягоды-бренда Мурманской области и всего Заполярья. Отведаете варенье, соусы и сироп из морошки. А также узнаете много интересного о северной ягоде, которую за целебные свойства называют не иначе как «северный апельсин» и «арктическая малина», а в 19 веке именовали «очи болотного» и «царской ягодой».

Организационные детали