«Bento» в переводе с японского — «порция на одного», а бенто-тортик — это полноценный торт, только маленький, на одного человека.
В уютной обстановке нашей дегустационной площадки вы приготовите несложный десерт с местными ягодами.
А заодно узнаете о натуральных природных лакомствах и продегустируете полезное варенье и соусы из морошки, черники, брусники и клюквы.
В уютной обстановке нашей дегустационной площадки вы приготовите несложный десерт с местными ягодами.
А заодно узнаете о натуральных природных лакомствах и продегустируете полезное варенье и соусы из морошки, черники, брусники и клюквы.
Описание мастер-класса
Бенто-тортик своими руками
Каждый из участников будет готовить свой неповторимый десерт. Процесс будет включать подготовку ягод, взбивание крема, соединение всех составляющих, а также украшение тортика по собственному дизайну и упаковка в специальную бенто-коробочку.
Дегустация «Морошковое настроение»
Во второй части программы вы сможете попробовать продукцию из морошки — ягоды-бренда Мурманской области и всего Заполярья. Отведаете варенье, соусы и сироп из морошки. А также узнаете много интересного о северной ягоде, которую за целебные свойства называют не иначе как «северный апельсин» и «арктическая малина», а в 19 веке именовали «очи болотного» и «царской ягодой».
Организационные детали
- Дегустация и мастер-класс включены в стоимость
- Мастер-класс можно провести и для большего количества участников: доплата за каждого последующего участника составит 1700 руб.
- Трансфер до предприятия не входит в стоимость экскурсии: вы можете доехать до него самостоятельно на такси за 200-400 руб.
- Все желающие после дегустации смогут купить понравившуюся продукцию предприятия
- Дегустацию проведёт один из гидов нашей команды
- Адрес места проведения программы может меняться
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле гостиницы «Космос»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 1132 туристов
По образованию — краевед/музеевед. Работаю в команде таких же единомышленников, влюблённых в край. Многие годы мы водим на север друзей со всей страны, показывая им всю красоту Кольской земли, рассказывая им историю города-героя Мурманска. Будем рады поделиться ощущением прекрасного с новыми друзьями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Спасибо команде профессионалов за отличное времяпрепровождение! Боялись, что мастер класс будет скучным, но наши сомнения развелись в первую же минуту. Мы сделали прекрасные тортики, поговорили на интересные темы, нас угостили
Вам был полезен этот отзыв?
М
Душевно провели вечер. Сделали тортики,пообщались. Марина рассказала много интересного о местных ягодах и о многом другом. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Выбрали данную программу ради детей, в итоге, понравилось всем членам семьи. Не только приготовили по бенто-тортику, но и узнали много всего интересного про дикорастущие северные ягоды, да и в целом про природу севера. Также очень понравилась дегустация, купили потом продукцию фабрики-соусы, варенье, настойку в подарок близким. Программу проводила Марина, большое ей спасибо за интересный мастер-класс, приятное общение, комфортную атмосферу.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Было очень мило и приятно Очень интересный рассказ о северных ягодах, прекрасный мастер-класс и замечательная дегустация ягодной продукции!
Также очень порадовала экскурсия по зданию и вид из окна.
Спасибо организаторам! Остались самые тёплые впечатления:)
Также очень порадовала экскурсия по зданию и вид из окна.
Спасибо организаторам! Остались самые тёплые впечатления:)
Вам был полезен этот отзыв?
С
Вчера были на экскурсии "бенто-тортик по мурмански своими руками". Экскурсию вела Марина. Прекрасный собеседник. Мы очень здорово провели время. Узнали и попробовали ягоды, произрастающие в Мурманской области и продукцию из этих ягод. Ну и конечно же тортик! Все прошло прекрасно, всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень понравился данный мастер-класс, гид Марина просто супер! Было интересно и увлекательно ☺️ Дегустация прошла довольно интересно, вкусно 😁 Советую, тортик получился вкусным, много интересного можно узнать на данном мастер-классе
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии на «Бенто-тортик по-мурмански - своими руками»
Индивидуальная
Треккинг по мурманской лесотундре
Узнать о жизни северной природы и овладеть навыками походного туризма
Начало: От вашего места проживания
17 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от 13 000 ₽ за человека
Индивидуальная
Вечерняя прогулка по горе Горелая
Оцените Мурманск с высоты 254 метров! Прогулка по горе Горелая откроет вам невероятные виды и познакомит с местной природой и историей
Начало: На остановке общественного транспорта «озеро Ледов...
Завтра в 17:00
6 авг в 17:00
от 3870 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Мурманск: обзорная экскурсия + дегустация морепродуктов
Познакомиться с основными достопримечательностями и попробовать морские деликатесы
Начало: Ул. Коминтерна, д. 1 (заправка Роснефть)
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
5000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
Познакомиться с самым крупным в мире городом за Полярным кругом за 1,5 часа
Начало: На площади Пяти углов
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
2000 ₽ за человека
от 6500 ₽ за человека