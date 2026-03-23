На мастер-классе вы сотворите свой десерт и послушаете ягодные истории, а после отведаете разные виды дикоросов и выберете тот, что больше всех придется по душе.
Описание мастер-класса
Ягодный мир Кольского полуострова
В начале экскурсии вас ждет увлекательный и познавательный мастер-класс по изготовлению настоящего северного сувенира. Каждый участник сможет самостоятельно сделать свою баночку «сырого» варенья из северных ягод, придумать логотип и оформление, а также упаковать в симпатичный пакетик.
Вы услышите о полезных свойствах ягод и традициях их использования коренным населением Кольского полуострова. Почему морошка «любит ножки и сапожки»? Кто из северных ягод — лучший пловец? Эти и другие занимательные факты о дарах Севера вам предстоит раскрыть во время мастер-класса.
Пробуем Арктику на вкус
Самой вкусной частью программы будет, конечно же, дегустация варенья и соусов из северных ягод. Ароматный чай станет прекрасным дополнением к представленному разнообразию вкусов. Участники дегустации смогут также познакомиться с продукцией из морошки, сравнить между собой вкусы разных ягод и, возможно, выбрать свою любимую.
Организационные детали
- Дегустация и мастер-класс включены в стоимость
- Все желающие после дегустации смогут купить понравившуюся продукцию предприятия
- Количество участников может быть увеличено по запросу. Доплата за каждого последующего участника составит 1500 руб.
- Трансфер до предприятия не входит в стоимость экскурсии: вы можете доехать до него самостоятельно на такси за 200-400 руб.
- Адрес места проведения программы может меняться.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Довольно легко и удобно добираться до места, неутомительно и не долго по времени, при этом очень интересно и познавательно.
С нами работала Марина, очень