Без ягодного богатства Север просто невозможно представить — поэтому в мурманском путешествии непременно стоит сделать одну особую гастрономическую остановку. На мастер-классе вы сотворите свой десерт и послушаете ягодные истории, а после отведаете разные виды дикоросов и выберете тот, что больше всех придется по душе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Ягодный мир Кольского полуострова

В начале экскурсии вас ждет увлекательный и познавательный мастер-класс по изготовлению настоящего северного сувенира. Каждый участник сможет самостоятельно сделать свою баночку «сырого» варенья из северных ягод, придумать логотип и оформление, а также упаковать в симпатичный пакетик.

Вы услышите о полезных свойствах ягод и традициях их использования коренным населением Кольского полуострова. Почему морошка «любит ножки и сапожки»? Кто из северных ягод — лучший пловец? Эти и другие занимательные факты о дарах Севера вам предстоит раскрыть во время мастер-класса.

Пробуем Арктику на вкус

Самой вкусной частью программы будет, конечно же, дегустация варенья и соусов из северных ягод. Ароматный чай станет прекрасным дополнением к представленному разнообразию вкусов. Участники дегустации смогут также познакомиться с продукцией из морошки, сравнить между собой вкусы разных ягод и, возможно, выбрать свою любимую.

Организационные детали