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«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс

Сделать варенье и оформить для него баночку, узнать о сказочном мире северных ягод и выбрать любимую
Без ягодного богатства Север просто невозможно представить — поэтому в мурманском путешествии непременно стоит сделать одну особую гастрономическую остановку.

На мастер-классе вы сотворите свой десерт и послушаете ягодные истории, а после отведаете разные виды дикоросов и выберете тот, что больше всех придется по душе.
5
30 отзывов
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс

Описание мастер-класса

Ягодный мир Кольского полуострова

В начале экскурсии вас ждет увлекательный и познавательный мастер-класс по изготовлению настоящего северного сувенира. Каждый участник сможет самостоятельно сделать свою баночку «сырого» варенья из северных ягод, придумать логотип и оформление, а также упаковать в симпатичный пакетик.

Вы услышите о полезных свойствах ягод и традициях их использования коренным населением Кольского полуострова. Почему морошка «любит ножки и сапожки»? Кто из северных ягод — лучший пловец? Эти и другие занимательные факты о дарах Севера вам предстоит раскрыть во время мастер-класса.

Пробуем Арктику на вкус

Самой вкусной частью программы будет, конечно же, дегустация варенья и соусов из северных ягод. Ароматный чай станет прекрасным дополнением к представленному разнообразию вкусов. Участники дегустации смогут также познакомиться с продукцией из морошки, сравнить между собой вкусы разных ягод и, возможно, выбрать свою любимую.

Организационные детали

  • Дегустация и мастер-класс включены в стоимость
  • Все желающие после дегустации смогут купить понравившуюся продукцию предприятия
  • Количество участников может быть увеличено по запросу. Доплата за каждого последующего участника составит 1500 руб.
  • Трансфер до предприятия не входит в стоимость экскурсии: вы можете доехать до него самостоятельно на такси за 200-400 руб.
  • Адрес места проведения программы может меняться.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле гостиницы «Космос»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 1132 туристов
По образованию — краевед/музеевед. Работаю в команде таких же единомышленников, влюблённых в край. Многие годы мы водим на север друзей со всей страны, показывая им всю красоту Кольской земли, рассказывая им историю города-героя Мурманска. Будем рады поделиться ощущением прекрасного с новыми друзьями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
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И
Замечательный мастер класс! Очень дружелюбная и уютная атмосфера. Было интересно узнать о местных ягодах, о технологии создания варенья. Нас было трое и каждый из нас создал свою ягодную баночку. С удивлением узнали, что можно использовать специи и это действительно очень вкусно! Спасибо огромное организаторам за душевный мастер-класс! Рекомендуем!
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Д
Неверотно душевная встреча и мастер-класс! Для городского человека очень интересно услышать столько нового про ягоды и сделать самому варенье)
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Е
Замечательное мероприятие, обязательно посетите, если будете в Мурманске.

Довольно легко и удобно добираться до места, неутомительно и не долго по времени, при этом очень интересно и познавательно.

С нами работала Марина, очень
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приятный человек и отличный профессионал. Пока мы занимались изготовлением варенья, она успела не только технологией поделиться, но и массу интереснейших деталей рассказать о северных ягодах и природе.

Помимо этого была ещё и дегустация различных продуктов, которые производят на этой семейной фабрике.

Производство небольшое, от этого сам формат совершенно иной, чем в такого рода экскурсиях - он ознакомительно- познавательный, а не коммерческий.

Здесь работают на качество, а не на огромный охват, что очень чувствуется по конечному продукту.

Ассортимент изделий весьма неординарный. Можно купить то, что понравилось, прямо на месте, хотя к этому вас никак не склоняют и не обязывают.

Мы купили и не пожалели - цены гораздо дешевле, чем в магазинах, а качество мы оценили до этого.

На любой возраст и состав группы, очень рекомендуем, спасибо за отлично проведенное время!

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В
Мастер-класс очень понравился! Мы посетили его втроем и каждый приготовил по баночке варенья-соуса под чутким руководством Марины. Марина рассказала нам много нового и интересного о северных ягодах, о том, как
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их употребляли в пищу столетия назад и как их употребляют сейчас, какими полезными свойствами они обладают. Видно, что человек очень любит то, чем занимается: об этом говорила даже такая маленькая деталь, как сережки Марины в виде ягодок:) Мы уже рекомендовали этот мастер-класс своим друзьям в Мурманске, он оставляет только положительные эмоции!

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Л
Очень интересно, вкусно и познавательно! Много нового узнали про ягоды и Кольский полуостров! Перепробовали всякие вкусняшки, сделали по баночке варенья, приобрели домой интересные соусы из ягод. Мероприятие заинтересовало даже сына
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- подростка, ему тоже очень понравилось! Марина, спасибо за интересный и подробный рассказ! Рекомендуем посетить данный мастер- класс и дегустацию, потому что без него знакомство с Кольским будет не полным! С Наступающим!

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Е
Потрясающий мастер - класс. Столько всего узнали о ягодах, природе, обычаях и особенностях Мурманского края. Большое спасибо ведущей мастер класса, Марине, за увлекательный рассказ, видно, с какой любовью и душой она относится к своему делу. Было очень интересно пробовать, угадывать и удивляться разнообразию вкусов северных ягод и так приятно было забрать с собой приготовленную баночку варенья!
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