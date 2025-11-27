Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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Холодное сердце Териберки

Погрузитесь в атмосферу Северного Ледовитого океана, исследуя пляжи и водопады Териберки. Узнайте о культуре и истории этого удивительного места
Экскурсия в Териберку - это уникальная возможность увидеть Северный Ледовитый океан, прогуляться по пляжам с круглыми камнями и насладиться видом на водопады.

Путешествие проходит на комфортабельном транспорте, и вы сможете узнать об истории и традициях Кольского полуострова. Не упустите шанс посетить места, где снимался фильм «Левиафан», и увидеть скелет кашалота. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит насладиться красотой северной природы
5
54 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Вид на Северный Ледовитый океан
  • 🏞 Прогулка по уникальным пляжам
  • 📸 Фото у арт-объектов и декораций
  • 🎬 Места съемок фильма «Левиафан»
  • 🗺 Знакомство с историей региона
  • 🌿 Уникальная природа и пейзажи

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Териберки - с июня по август, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться зелеными пейзажами и приятными температурами. Весной и осенью также интересно, но может быть прохладнее и ветренее. Зимой, с декабря по февраль, можно увидеть замерзшие водопады и заснеженные пейзажи, что придаёт особую атмосферу, но учтите, что дорога может быть труднопроходимой.
Сейчас август — это идеальное время.
Холодное сердце Териберки
Холодное сердце Териберки
Холодное сердце Териберки

Что можно увидеть

  • Пляж с круглыми камнями
  • Грот с кладкой «драконьих яиц»
  • Каменный сад
  • Водопад
  • Скелет кашалота

Описание экскурсии

Строгие, но вдохновенные пейзажи Русского Севера

Дорога из Мурманска до Териберки занимает от 2 до 2,5 часов, лежит через просторы тундры и лесотундры — белоснежные зимой, кирпично-изумрудные летом и осенью. В зависимости от погоды финальную часть пути до побережья Баренцева моря мы преодолеем пешком, на машине или снегоходе.

Мы побываем на пляже с огромными, почти идеально круглыми камнями, которые отполировали воды океана. Заглянем в грот с кладкой «драконьих яиц» и посмотрим на «каменный сад» из пирамидок. Затем прогуляемся до водопада, шумно и стремительно срывающегося со скал летом и причудливо замерзающего зимой: здесь мы попьем горячего чая со сладкими угощениями. А наградой самым любопытным и упорным станет захватывающая панорама бухты с вершины сопки, на которую мы заберемся.

По возращению в Териберку мы осмотрим остатки старых рыболовецких судов тружеников моря былых времён, погуляем по песчаному пляжу с выброшенным на берег траулером. А ещё здесь можно покататься на огромных качелях с видом на море, посмотреть на декорацию к фильму Звягинцева «Левиафан» и сравнить её с настоящим скелетом кашалота, который мы тоже увидим. А также пофотографироваться у других арт-объектов, посетить ферму животных и при желании пообедать в ресторане.

Кто и как живет по соседству с Северным Ледовитым океаном

Уже по дороге вы лучше узнаете наш удивительный край: его историю и топонимику, быт и традиции коренных народов Кольского полуострова. В Териберке, маленьком селе, которое прославил фильм «Левиафан», вы познакомитесь с историей рыболовных промыслов, услышите об удивительных особенностях флоры и фауны северных морей. О расцвете Териберки и ее значении в годы Великой Отечественной войны.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортабельном кроссовере или минивэне
  • Дополнительные расходы:
    — посещение природного парка «Териберка» — для граждан России, не имеющих льготные категории — 440 руб.; для иностранных граждан — 880 руб.
    — питание в кафе (по желанию)
    — снегоходно-санная доставка до побережья и обратно (1500 руб. с человека, иногда требуется зимой, когда заметает дорогу)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1751 туриста
Путешественник со стажем — это про меня:) Каждого человека вдохновляют разные вещи. Меня вдохновляют путешествия) Только побывав в разных уголках нашей красивой планеты, понимаешь, насколько прекрасна и уникальна наша северная
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природа! Просторы тундры, древние горные массивы Хибин и Ловозер, скалы побережья и жемчужина Кольского полуострова — уникальное Северное Сияние. И всё это ждет вас на экскурсиях нашей команды аттестованных гидов! А ещё мир прекрасен потому, что можно путешествовать (с).

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
3
2
1
А
Экскурсия нам очень понравилась! Гид Алексей во время всей экскурсии рассказывал много информации, факты из истории Мурманска и Териберки, а также о природе края, было интересно послушать. Не торопил нас,
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мы имели возможность спокойно погулять и насладиться видами и красотами этих мест. Не отказывал нам, когда мы просили его сфотографировать нас вместе. Общительный и доброжелательный гид, мы остались очень довольны! Спасибо организаторам за такую классную экскурсию!

Экскурсия нам очень понравилась! Гид Алексей во время всей экскурсии рассказывал много информации, факты из истории
Экскурсия нам очень понравилась! Гид Алексей во время всей экскурсии рассказывал много информации, факты из истории
Экскурсия нам очень понравилась! Гид Алексей во время всей экскурсии рассказывал много информации, факты из истории
Экскурсия нам очень понравилась! Гид Алексей во время всей экскурсии рассказывал много информации, факты из истории
Экскурсия нам очень понравилась! Гид Алексей во время всей экскурсии рассказывал много информации, факты из истории
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А
Благодарим Алексея за экскурсию и Анну за информационное сопровождение.
Мы с мужем в полном восторге! Начиная с заказа экскурсии и ответов на миллион вопросов от нас - неопытных туристов, заканчивая самой
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экскурсией мы чувствовали себя особыми и важными гостями, которыми дорожат и которых уважают. Первоклассный сервис!
По нашему запросу экскурсию начали в 6-20 утра, так как нам было необходимо вернуться в Мурманск днем. Алексей приехал за нами даже заранее.
На микроавтобусе мы отправились в путь, встретили невероятный рассвет, прибыли в Териберку. Алексей предложил не пересекаться с другими группами, и мы обошли наикрасивейшие места практически не соприкасаясь с другими людьми. Было достаточно времени все посмотреть, пофотографировать, даже час свободного времени на погулять по пляжу и насладиться шумом моря.
Дорога и туда, и обратно прошла по ощушениям быстро, потому как Алексей невероятно интересный собеседник, высококлассный гид, кладезь информации и жизненного опыта.
А еще Алексей преподнес подарочки, что было неожиданно и приятно!
Огромное вам человеческое спасибо!

Благодарим Алексея за экскурсию и Анну за информационное сопровождение.
Благодарим Алексея за экскурсию и Анну за информационное сопровождение.
Благодарим Алексея за экскурсию и Анну за информационное сопровождение.
Благодарим Алексея за экскурсию и Анну за информационное сопровождение.
Благодарим Алексея за экскурсию и Анну за информационное сопровождение.
Благодарим Алексея за экскурсию и Анну за информационное сопровождение.
Благодарим Алексея за экскурсию и Анну за информационное сопровождение.
Благодарим Алексея за экскурсию и Анну за информационное сопровождение.+3
Благодарим Алексея за экскурсию и Анну за информационное сопровождение.
Благодарим Алексея за экскурсию и Анну за информационное сопровождение.
Благодарим Алексея за экскурсию и Анну за информационное сопровождение.
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П
Ездили в Териберку 23 сентября. Нам все понравилось! Место конечно шикарное!! В этот день море штормило и эта мощь моря, эти волны, как бьются об скалы, просто завораживало. С нами
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был гид Алексей, всю дорогу туда (около 2-х часов) он рассказывал историю возникновения Териберки. В ходе самой экскурсии на месте он не торопил нас ни разу, мы и так и сяк снимали и фотографировали это бушующее море, водил нас по локациям и по дороге рассказывал различные факты об этом месте.
Это настоящий край света!!!
Видели и скелет кашалота, кладбище кораблей, качели, сходили в ресторан с видом на пляж и море, сходили в мини парк с оленями, покормили их))
В общем это супер локация, которая заслуживает того, чтобы вернуться и не раз))
Отдельное спасибо координатору Анне! Вот уж кто точно и душа и локомотив всей команды! Всегда была на связи, все объясняла, общалась в очень теплой, дружеской манере, подсказывала многие нюансы, которые не относятся к экскурсиям, которые мы взяли у них!
Однозначно рекомендую и Териберку и команду гидов во главе с Анной))

Ездили в Териберку 23 сентября. Нам все понравилось! Место конечно шикарное!! В этот день море штормило
Ездили в Териберку 23 сентября. Нам все понравилось! Место конечно шикарное!! В этот день море штормило
Ездили в Териберку 23 сентября. Нам все понравилось! Место конечно шикарное!! В этот день море штормило
Ездили в Териберку 23 сентября. Нам все понравилось! Место конечно шикарное!! В этот день море штормило
Ездили в Териберку 23 сентября. Нам все понравилось! Место конечно шикарное!! В этот день море штормило
Ездили в Териберку 23 сентября. Нам все понравилось! Место конечно шикарное!! В этот день море штормило
Ездили в Териберку 23 сентября. Нам все понравилось! Место конечно шикарное!! В этот день море штормило
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В
Алексей забрал нас прямо от дома пораньше утром. Ехали часа два, по дороге узнали историю Мурманска с момента его возникновения, и историю Териберки. Отдельная🏅Алексею за вождение по очень сложному отрезку
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дороги!!! По пути заехали в кафе попробовать морские деликатесы. А дальше -- водопад (правда слабый из-за отсутствия дождей), пляж "драконьих яиц", прогулка по берегу моря, качели на краю земли, кладбище кораблей!!!! Териберка, снова, была бесподобна, восхитительна и обалденно красива!!! Муж у меня крупноват, ему было несколько тяжеловато успевать за нами, но Алексей не торопился и не подгонял. Спасибо, всё было познавательно, интересно и оооочень бесподобно красиво!!!

Алексей забрал нас прямо от дома пораньше утром. Ехали часа два, по дороге узнали историю Мурманска
Алексей забрал нас прямо от дома пораньше утром. Ехали часа два, по дороге узнали историю Мурманска
Алексей забрал нас прямо от дома пораньше утром. Ехали часа два, по дороге узнали историю Мурманска
Алексей забрал нас прямо от дома пораньше утром. Ехали часа два, по дороге узнали историю Мурманска
Алексей забрал нас прямо от дома пораньше утром. Ехали часа два, по дороге узнали историю Мурманска
Алексей забрал нас прямо от дома пораньше утром. Ехали часа два, по дороге узнали историю Мурманска
Алексей забрал нас прямо от дома пораньше утром. Ехали часа два, по дороге узнали историю Мурманска
Алексей забрал нас прямо от дома пораньше утром. Ехали часа два, по дороге узнали историю Мурманска+2
Алексей забрал нас прямо от дома пораньше утром. Ехали часа два, по дороге узнали историю Мурманска
Алексей забрал нас прямо от дома пораньше утром. Ехали часа два, по дороге узнали историю Мурманска
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Елена
Отличная экскурсия! Холодное сердце Териберки оказалось вовсе не холодным, а ярким и гостеприимным. И всё благодаря гиду Алексею, который открыл для нас этот край, рассказал подробно и увлекательно про историю
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и жителей Мурманска и Териберки, терпеливо и детально отвечал на наши вопросы. Подача материала профессиональная, ёмкая и не напряжная. Тайминг экскурсии составлен очень грамотно, чтобы избежать больших толп на локациях. Заложено время на прогулку по берегу Баренцева моря и обед. Автомобиль комфортабельный, что позволило хоть немного невелировать неудобство гравийки. Огромное спасибо Алексею и координатору Анне за наши великолепные впечатления! Экскурсию рекомендуем!

Отличная экскурсия! Холодное сердце Териберки оказалось вовсе не холодным, а ярким и гостеприимным. И всё благодаря
Отличная экскурсия! Холодное сердце Териберки оказалось вовсе не холодным, а ярким и гостеприимным. И всё благодаря
Отличная экскурсия! Холодное сердце Териберки оказалось вовсе не холодным, а ярким и гостеприимным. И всё благодаря
Отличная экскурсия! Холодное сердце Териберки оказалось вовсе не холодным, а ярким и гостеприимным. И всё благодаря
Отличная экскурсия! Холодное сердце Териберки оказалось вовсе не холодным, а ярким и гостеприимным. И всё благодаря
Отличная экскурсия! Холодное сердце Териберки оказалось вовсе не холодным, а ярким и гостеприимным. И всё благодаря
Отличная экскурсия! Холодное сердце Териберки оказалось вовсе не холодным, а ярким и гостеприимным. И всё благодаря
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Дарья
Териберку хотела посетить очень давно, но все никак не представлялось случая. И вот, в этот раз по приезду в родной город свершилось, чему очень рада. Экскурсию и гида выбирали по
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рекомендации, поэтому сомнений в том, что здорово проведем время не было.
Отмечу, что возможность вот так доверить человеку свой отдых - это как глоток свежего воздуха. Не нужно опасаться ни за что, понимаешь, что ты в надежных руках. Алексей прекрасно справился с задачей: рассказал очень много нового о моем родном крае, позаботился о том, чтобы на протяжении всего маршрута нам было комфортно. Я даже не думала, что всего в 2-х часах езды от города есть такой потрясающей красоты места. Будто попадаешь в другой мир, величественный, немного суровый, но согревающий душу. Нам повезло с погодой, в первой половине дня было даже жарко. Ясное голубое небо, блики на воде, массивные скалы, ягель, снег - мы увидели все буйство красок северной природы.
Хочу поблагодарить Алексея за организацию тура, интересную информацию и чай с медом, лимоном и печеньками:)

Териберку хотела посетить очень давно, но все никак не представлялось случая. И вот, в этот раз
Териберку хотела посетить очень давно, но все никак не представлялось случая. И вот, в этот раз
Териберку хотела посетить очень давно, но все никак не представлялось случая. И вот, в этот раз
Териберку хотела посетить очень давно, но все никак не представлялось случая. И вот, в этот раз
Териберку хотела посетить очень давно, но все никак не представлялось случая. И вот, в этот раз
Териберку хотела посетить очень давно, но все никак не представлялось случая. И вот, в этот раз
Териберку хотела посетить очень давно, но все никак не представлялось случая. И вот, в этот раз
Териберку хотела посетить очень давно, но все никак не представлялось случая. И вот, в этот раз+2
Териберку хотела посетить очень давно, но все никак не представлялось случая. И вот, в этот раз
Териберку хотела посетить очень давно, но все никак не представлялось случая. И вот, в этот раз
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