Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Строгие, но вдохновенные пейзажи Русского Севера

Дорога из Мурманска до Териберки занимает от 2 до 2, 5 часов, лежит через просторы тундры и лесотундры — белоснежные зимой, кирпично-изумрудные летом и осенью. В зависимости от погоды финальную часть пути до побережья Баренцева моря 🌊 мы преодолеем пешком, на машине или снегоходе.

Вы побываете на пляже с огромными, почти идеально круглыми камнями, которые отполировали воды океана. Заглянете в грот с «драконьими яйцами» и посмотрите на «каменный сад» из пирамидок. Затем прогуляемся до водопада, замерзающего зимой: здесь вы попьете горячего чая со сладкими угощениями. А наградой самым любопытным и упорным станет захватывающая панорама бухты с вершины сопки.

По возращении в Териберку вы дойдете до песчаного пляжа губы Лодейной, оцените эстетику «кладбища» кораблей и при желании пообедаете в кафе.

Кто и как живет по соседству с Северным Ледовитым океаном

Уже по дороге вы лучше узнаете наш удивительный край: его историю 📖 и топонимику, быт и традиции коренных народов Кольского полуострова. В Териберке, крошечной деревне, которую прославил фильм 🎥 «Левиафан», поймете ее роль в годы Великой Отечественной войны, познакомитесь с рыболовецким промыслом местных жителей и услышите о флоре и фауне северных морей.

Организационные детали