Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Северного Ледовитого океана, исследуя пляжи и водопады Териберки. Узнайте о культуре и истории этого удивительного места
Экскурсия в Териберку - это уникальная возможность увидеть Северный Ледовитый океан, прогуляться по пляжам с круглыми камнями и насладиться видом на водопады.
Путешествие проходит на комфортабельном транспорте, и вы сможете узнать об истории и традициях Кольского полуострова. Не упустите шанс посетить места, где снимался фильм «Левиафан», и увидеть скелет кашалота. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит насладиться красотой северной природы
Лучшее время для посещения Териберки - с июня по август, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться зелеными пейзажами и приятными температурами. Весной и осенью также интересно, но может быть прохладнее и ветренее. Зимой, с декабря по февраль, можно увидеть замерзшие водопады и заснеженные пейзажи, что придаёт особую атмосферу, но учтите, что дорога может быть труднопроходимой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пляж с круглыми камнями
Грот с кладкой «драконьих яиц»
Каменный сад
Водопад
Скелет кашалота
Описание экскурсии
Строгие, но вдохновенные пейзажи Русского Севера
Дорога из Мурманска до Териберки занимает от 2 до 2,5 часов, лежит через просторы тундры и лесотундры — белоснежные зимой, кирпично-изумрудные летом и осенью. В зависимости от погоды финальную часть пути до побережья Баренцева моря мы преодолеем пешком, на машине или снегоходе.
Мы побываем на пляже с огромными, почти идеально круглыми камнями, которые отполировали воды океана. Заглянем в грот с кладкой «драконьих яиц» и посмотрим на «каменный сад» из пирамидок. Затем прогуляемся до водопада, шумно и стремительно срывающегося со скал летом и причудливо замерзающего зимой: здесь мы попьем горячего чая со сладкими угощениями. А наградой самым любопытным и упорным станет захватывающая панорама бухты с вершины сопки, на которую мы заберемся.
По возращению в Териберку мы осмотрим остатки старых рыболовецких судов тружеников моря былых времён, погуляем по песчаному пляжу с выброшенным на берег траулером. А ещё здесь можно покататься на огромных качелях с видом на море, посмотреть на декорацию к фильму Звягинцева «Левиафан» и сравнить её с настоящим скелетом кашалота, который мы тоже увидим. А также пофотографироваться у других арт-объектов, посетить ферму животных и при желании пообедать в ресторане.
Кто и как живет по соседству с Северным Ледовитым океаном
Уже по дороге вы лучше узнаете наш удивительный край: его историю и топонимику, быт и традиции коренных народов Кольского полуострова. В Териберке, маленьком селе, которое прославил фильм «Левиафан», вы познакомитесь с историей рыболовных промыслов, услышите об удивительных особенностях флоры и фауны северных морей. О расцвете Териберки и ее значении в годы Великой Отечественной войны.
Организационные детали
Путешествие проходит на комфортабельном кроссовере или минивэне
Дополнительные расходы: — посещение природного парка «Териберка» — для граждан России, не имеющих льготные категории — 440 руб.; для иностранных граждан — 880 руб. — питание в кафе (по желанию) — снегоходно-санная доставка до побережья и обратно (1500 руб. с человека, иногда требуется зимой, когда заметает дорогу)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1751 туриста
Путешественник со стажем — это про меня:) Каждого человека вдохновляют разные вещи. Меня вдохновляют путешествия) Только побывав в разных уголках нашей красивой планеты, понимаешь, насколько прекрасна и уникальна наша северная читать дальшеуменьшить
природа! Просторы тундры, древние горные массивы Хибин и Ловозер, скалы побережья и жемчужина Кольского полуострова — уникальное Северное Сияние. И всё это ждет вас на экскурсиях нашей команды аттестованных гидов! А ещё мир прекрасен потому, что можно путешествовать (с).
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
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3
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2
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А
Аркадий
Экскурсия нам очень понравилась! Гид Алексей во время всей экскурсии рассказывал много информации, факты из истории Мурманска и Териберки, а также о природе края, было интересно послушать. Не торопил нас, читать дальшеуменьшить
мы имели возможность спокойно погулять и насладиться видами и красотами этих мест. Не отказывал нам, когда мы просили его сфотографировать нас вместе. Общительный и доброжелательный гид, мы остались очень довольны! Спасибо организаторам за такую классную экскурсию!
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А
Анна
Благодарим Алексея за экскурсию и Анну за информационное сопровождение. Мы с мужем в полном восторге! Начиная с заказа экскурсии и ответов на миллион вопросов от нас - неопытных туристов, заканчивая самой читать дальшеуменьшить
экскурсией мы чувствовали себя особыми и важными гостями, которыми дорожат и которых уважают. Первоклассный сервис! По нашему запросу экскурсию начали в 6-20 утра, так как нам было необходимо вернуться в Мурманск днем. Алексей приехал за нами даже заранее. На микроавтобусе мы отправились в путь, встретили невероятный рассвет, прибыли в Териберку. Алексей предложил не пересекаться с другими группами, и мы обошли наикрасивейшие места практически не соприкасаясь с другими людьми. Было достаточно времени все посмотреть, пофотографировать, даже час свободного времени на погулять по пляжу и насладиться шумом моря. Дорога и туда, и обратно прошла по ощушениям быстро, потому как Алексей невероятно интересный собеседник, высококлассный гид, кладезь информации и жизненного опыта. А еще Алексей преподнес подарочки, что было неожиданно и приятно! Огромное вам человеческое спасибо!
+3
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П
Павел
Ездили в Териберку 23 сентября. Нам все понравилось! Место конечно шикарное!! В этот день море штормило и эта мощь моря, эти волны, как бьются об скалы, просто завораживало. С нами читать дальшеуменьшить
был гид Алексей, всю дорогу туда (около 2-х часов) он рассказывал историю возникновения Териберки. В ходе самой экскурсии на месте он не торопил нас ни разу, мы и так и сяк снимали и фотографировали это бушующее море, водил нас по локациям и по дороге рассказывал различные факты об этом месте. Это настоящий край света!!! Видели и скелет кашалота, кладбище кораблей, качели, сходили в ресторан с видом на пляж и море, сходили в мини парк с оленями, покормили их)) В общем это супер локация, которая заслуживает того, чтобы вернуться и не раз)) Отдельное спасибо координатору Анне! Вот уж кто точно и душа и локомотив всей команды! Всегда была на связи, все объясняла, общалась в очень теплой, дружеской манере, подсказывала многие нюансы, которые не относятся к экскурсиям, которые мы взяли у них! Однозначно рекомендую и Териберку и команду гидов во главе с Анной))
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В
Виктория
Алексей забрал нас прямо от дома пораньше утром. Ехали часа два, по дороге узнали историю Мурманска с момента его возникновения, и историю Териберки. Отдельная🏅Алексею за вождение по очень сложному отрезку читать дальшеуменьшить
дороги!!! По пути заехали в кафе попробовать морские деликатесы. А дальше -- водопад (правда слабый из-за отсутствия дождей), пляж "драконьих яиц", прогулка по берегу моря, качели на краю земли, кладбище кораблей!!!! Териберка, снова, была бесподобна, восхитительна и обалденно красива!!! Муж у меня крупноват, ему было несколько тяжеловато успевать за нами, но Алексей не торопился и не подгонял. Спасибо, всё было познавательно, интересно и оооочень бесподобно красиво!!!
+2
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Елена
Отличная экскурсия! Холодное сердце Териберки оказалось вовсе не холодным, а ярким и гостеприимным. И всё благодаря гиду Алексею, который открыл для нас этот край, рассказал подробно и увлекательно про историю читать дальшеуменьшить
и жителей Мурманска и Териберки, терпеливо и детально отвечал на наши вопросы. Подача материала профессиональная, ёмкая и не напряжная. Тайминг экскурсии составлен очень грамотно, чтобы избежать больших толп на локациях. Заложено время на прогулку по берегу Баренцева моря и обед. Автомобиль комфортабельный, что позволило хоть немного невелировать неудобство гравийки. Огромное спасибо Алексею и координатору Анне за наши великолепные впечатления! Экскурсию рекомендуем!
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Дарья
Териберку хотела посетить очень давно, но все никак не представлялось случая. И вот, в этот раз по приезду в родной город свершилось, чему очень рада. Экскурсию и гида выбирали по читать дальшеуменьшить
рекомендации, поэтому сомнений в том, что здорово проведем время не было. Отмечу, что возможность вот так доверить человеку свой отдых - это как глоток свежего воздуха. Не нужно опасаться ни за что, понимаешь, что ты в надежных руках. Алексей прекрасно справился с задачей: рассказал очень много нового о моем родном крае, позаботился о том, чтобы на протяжении всего маршрута нам было комфортно. Я даже не думала, что всего в 2-х часах езды от города есть такой потрясающей красоты места. Будто попадаешь в другой мир, величественный, немного суровый, но согревающий душу. Нам повезло с погодой, в первой половине дня было даже жарко. Ясное голубое небо, блики на воде, массивные скалы, ягель, снег - мы увидели все буйство красок северной природы. Хочу поблагодарить Алексея за организацию тура, интересную информацию и чай с медом, лимоном и печеньками:)