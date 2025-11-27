Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Лучшее время для посещения Териберки - с июня по август, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться зелеными пейзажами и приятными температурами. Весной и осенью также интересно, но может быть прохладнее и ветренее. Зимой, с декабря по февраль, можно увидеть замерзшие водопады и заснеженные пейзажи, что придаёт особую атмосферу, но учтите, что дорога может быть труднопроходимой.

Экскурсия в Териберку - это уникальная возможность увидеть Северный Ледовитый океан, прогуляться по пляжам с круглыми камнями и насладиться видом на водопады. Путешествие проходит на комфортабельном транспорте, и вы сможете узнать об истории и традициях Кольского полуострова. Не упустите шанс посетить места, где снимался фильм «Левиафан», и увидеть скелет кашалота. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит насладиться красотой северной природы

Описание экскурсии

Строгие, но вдохновенные пейзажи Русского Севера

Дорога из Мурманска до Териберки занимает от 2 до 2,5 часов, лежит через просторы тундры и лесотундры — белоснежные зимой, кирпично-изумрудные летом и осенью. В зависимости от погоды финальную часть пути до побережья Баренцева моря мы преодолеем пешком, на машине или снегоходе.

Мы побываем на пляже с огромными, почти идеально круглыми камнями, которые отполировали воды океана. Заглянем в грот с кладкой «драконьих яиц» и посмотрим на «каменный сад» из пирамидок. Затем прогуляемся до водопада, шумно и стремительно срывающегося со скал летом и причудливо замерзающего зимой: здесь мы попьем горячего чая со сладкими угощениями. А наградой самым любопытным и упорным станет захватывающая панорама бухты с вершины сопки, на которую мы заберемся.

По возращению в Териберку мы осмотрим остатки старых рыболовецких судов тружеников моря былых времён, погуляем по песчаному пляжу с выброшенным на берег траулером. А ещё здесь можно покататься на огромных качелях с видом на море, посмотреть на декорацию к фильму Звягинцева «Левиафан» и сравнить её с настоящим скелетом кашалота, который мы тоже увидим. А также пофотографироваться у других арт-объектов, посетить ферму животных и при желании пообедать в ресторане.

Кто и как живет по соседству с Северным Ледовитым океаном

Уже по дороге вы лучше узнаете наш удивительный край: его историю и топонимику, быт и традиции коренных народов Кольского полуострова. В Териберке, маленьком селе, которое прославил фильм «Левиафан», вы познакомитесь с историей рыболовных промыслов, услышите об удивительных особенностях флоры и фауны северных морей. О расцвете Териберки и ее значении в годы Великой Отечественной войны.

Организационные детали