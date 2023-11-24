Териберка - северный уголок вашего сердца

Погрузиться в ледяную атмосферу Баренцева моря в тёплой групповой поездке

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вы познакомитесь с историей этого места, его повседневной жизнью, насладитесь прекрасным видом на Баренцево море, великолепным водопадом, впадающим в Северный Ледовитый океан, снежными сопками, постараетесь построить из камней пирамиду на удачу и сможете загадать желание, которое обязательно сбудется.
Териберка - северный уголок вашего сердца
Териберка - северный уголок вашего сердца
Териберка - северный уголок вашего сердца
Териберка - северный уголок вашего сердца
Териберка - северный уголок вашего сердца
Териберка - северный уголок вашего сердца
Териберка - северный уголок вашего сердца
Ближайшие даты:
24
ноя
25
ноя
26
ноя
27
ноя
28
ноя
29
ноя
30
ноя
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

О Териберке — с любовью!

Вы увидите все главные достопримечательности знаменитого поселка и услышите интересные факты о Кольском полуострове. В программе экскурсии:

  • Песчаная коса — вы погуляете по берегу незамерзающего Баренцева моря и ощутите всю красоту и силу северной природы.
  • Кладбище кораблей — вы увидите «скелеты» старинных деревянных кораблей и узнаете, когда они были построены и кто на них плавал.
  • Батарейский водопад — расположенный в окружении моря, камней и красных скал, он поразит вас мощью и необыкновенным величием.
  • Пляж драконьих яиц — вы рассмотрите огромные каменные валуны, отполированные морским прибоем и выбеленные северным солнцем, и услышите версии их происхождения.

А также по желанию попробуете северные деликатесы и заглянете на оленью ферму (за дополнительную плату).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Трансфер на комфортабельных автомобилях или минивэнах. В дни повышенного спроса размер группы может быть увеличен до 16 человек.
  • Общая протяженность пешего маршрута около 5 км(есть пологие подъёмы и спуски): учитывайте это при выборе обуви

Дополнительные расходы

  • Посещение природного парка «Териберка»: для граждан России — 360 руб. /чел.; для иностранных граждан — 720 руб. /чел. Оплата по QR-коду.
  • Обед в кафе Териберки (по желанию) — от 500 руб. /чел.
  • Вход на оленью ферму, ягель для оленей (по желанию) — 250 руб. /чел.
  • Дегустация морских ежей и гребешков (по желанию)

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Териберка
Кольский полуостров
К оленям
Животные
Баренцево море

Похожие туры из Мурманска

Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
🚗 На машине
Групповая
13 часов
148 отзывов
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
Мощь Баренцева моря, кладбище кораблей, пляж с «яйцами дракона» и встреча с морскими гигантами
Отель Меридиан, площадь Пять Углов
Завтра
24 ноя
25 ноя
26 ноя
109009 810 за человека
Морская прогулка в Баренцевом море
Мини-группа
11 часов
138 отзывов
Морская прогулка в Баренцевом море
Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Завтра
24 ноя
25 ноя
26 ноя
10 700 за человека
Териберка с выходом в Баренцево море
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
84 отзыва
Териберка с выходом в Баренцево море
точку сбора гид сообщит после бронирования
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
115009 200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ