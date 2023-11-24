Погрузиться в ледяную атмосферу Баренцева моря в тёплой групповой поездке
Вы познакомитесь с историей этого места, его повседневной жизнью, насладитесь прекрасным видом на Баренцево море, великолепным водопадом, впадающим в Северный Ледовитый океан, снежными сопками, постараетесь построить из камней пирамиду на удачу и сможете загадать желание, которое обязательно сбудется.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
О Териберке — с любовью!
Вы увидите все главные достопримечательности знаменитого поселка и услышите интересные факты о Кольском полуострове. В программе экскурсии:
- Песчаная коса — вы погуляете по берегу незамерзающего Баренцева моря и ощутите всю красоту и силу северной природы.
- Кладбище кораблей — вы увидите «скелеты» старинных деревянных кораблей и узнаете, когда они были построены и кто на них плавал.
- Батарейский водопад — расположенный в окружении моря, камней и красных скал, он поразит вас мощью и необыкновенным величием.
- Пляж драконьих яиц — вы рассмотрите огромные каменные валуны, отполированные морским прибоем и выбеленные северным солнцем, и услышите версии их происхождения.
А также по желанию попробуете северные деликатесы и заглянете на оленью ферму (за дополнительную плату).
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Трансфер на комфортабельных автомобилях или минивэнах. В дни повышенного спроса размер группы может быть увеличен до 16 человек.
- Общая протяженность пешего маршрута около 5 км(есть пологие подъёмы и спуски): учитывайте это при выборе обуви
Дополнительные расходы
- Посещение природного парка «Териберка»: для граждан России — 360 руб. /чел.; для иностранных граждан — 720 руб. /чел. Оплата по QR-коду.
- Обед в кафе Териберки (по желанию) — от 500 руб. /чел.
- Вход на оленью ферму, ягель для оленей (по желанию) — 250 руб. /чел.
- Дегустация морских ежей и гребешков (по желанию)
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания в Мурманске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1298 туристов
Привет! Мы — команда аттестованных гидов, которая сделает ваше путешествие на Север захватывающим и необыкновенным. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и прочувствуете всю магию края. Мы работаем более 10 лет, постоянно совершенствуемся и делаем всё для вашего удобства.
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