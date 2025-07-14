Мои заказы

Из Мурманска - на полуостров Средний и хребет Муста-Тунтури

Побывать в местах, ставших ареной ожесточённых боёв и бросающих вызов человеку
Заполярье хранит живую память о Великой Отечественной войне. Один из её главных символов на севере — хребет Муста-Тунтури, легендарное место боевой славы. Каждый клочок этой земли — немой свидетель мужества и страдания.

Я открою для вас не только военные страницы истории, но и северную природу во всей её суровой красоте: тундровые озёра, водопады и просторы Баренцева моря.
1 отзыв
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

8:30 — выезд из Мурманска

10:30 — музейно-выставочный комплекс «Долина Славы»

Это не просто музей под открытым небом, а священное пространство, где звучит эхо подвига. Здесь вы прочувствуете атмосферу времени и узнаете больше о судьбах бойцов, оборонявших северные рубежи.

12:30 — пограничный контроль и остановка у реки Титовка

На этом участке пути предусмотрено прохождение пограничного контроля. После — короткий отдых в кафе у реки Титовка. Здесь находится небольшой, но содержательный музей, посвящённый событиям Великой Отечественной войны.

14:00 — водопад «Мельничный каскад»

Название сбивает с толку: здесь никогда не было мельницы. Часто за её руины принимают останки небольшой гидроэлектростанции, построенной уже после войны. Когда-то она обеспечивала округу электроэнергией, а сегодня напоминает о том, как человек осваивал север после победы.

15:00 — водопад на реке Юринга

Этот участок особенно живописен: вода стремительно пробивается сквозь камни, наполняя воздух свежестью. Идеальное место для короткого отдыха и впечатляющих фотографий.

16:00 — хребет Муста-Тунтури

Кульминация поездки — подъём на Муста-Тунтури. Здесь вы пройдёте по тропам, где когда-то шли бойцы. Вам откроются захватывающие виды: скалистые склоны, бархатная моховая тундра, зеркала озёр и сверкающая даль Баренцева моря. Место сильное, пробирающее до костей. Оно говорит с вами не голосами, а тишиной, пронзённой ветром и памятью.

18:30 — возвращение в Мурманск

Организационные детали

  • Трансфер — минивэн (Hyundai Starex, Mitsubishi Delica), Газель или внедорожник (Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero), в зависимости от размера группы
  • Будьте готовы к тому, что на маршруте есть участок бездорожья, где не очень комфортно ехать
  • Можете с собой взять перекус, воду, таблетки от укачивания! При необходимости: дождевики, средство от комаров
  • Обязательно иметь при себе документы!

Дополнительные расходы:

  • Посещение природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний» — 320 ₽ за чел. для граждан РФ, льготные категории бесплатно; иностранным граждан проезд запрещен
  • Обед в кафе (по желанию)

Илья
Илья — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1199 туристов
Мы команда гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей.
Задать вопрос

Е
Евгения
14 июл 2025
Это было одно из лучших путешествий из 8 наших поездок по Кольскому полуострову. Ездили впятером: четверо взрослых и один ребёнок. Наше мнение: не посетишь это место, не увидишь и половины
читать дальше

красот полуострова. Природа красивейшая. Но главное даже не это. Главное, с каким трепетом Вам открывается военная история обороны Арктики, когда каждой клеточкой прочуствуешь дух тех людей, которые стояли насмерть за каждый сантиметр. Это надо знать и помнить! В ходе экскурсии с Вами работают не просто гиды, а люди, которые сохраняют память о тех страшных событиях, и способны донести её на эмоциональном уровне так, что замирает дыхание, и живо представляется всё произошедшее: гид - участник поискового движения, в небольшом музее у подножья Муста-Тунтури Юрий Александрович рассказывает о Второй Мировой так, что невольно ощушвешь себя её участником. Низкий поклон им за это! Очень важно, особенно детям, передавать историю именно так, не формально, а эмоционально.
Говоря о деталях самой поездки: организация великолепная: заранее сообщают полный список необходимого. Не игнорируйте рекомендацию взять с собой резиновые сапоги, здесь они куда удобнее трекинговых кросовок, и средства от комаров. Поездка по плохой дороге (хотя ей далеко до Ольхона) проходит на ГАЗ Соболь, весьма комфортно. Много остановок, никто не подгоняет, дают возможность насладиться природой и историей. Несколько раз остановки делали стихийно по нашей просьбе, что позволило полюбоваться красотой. Очень интересный рассказ и о самих местах, и об истории, и о военной истории. Всё на высоте! На наш взгляд, эта поездка - целое самостоятельное путешествие, в котором можно оценить нетронутую природу и прикоснуться к истории.

