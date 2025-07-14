Я открою для вас не только военные страницы истории, но и северную природу во всей её суровой красоте: тундровые озёра, водопады и просторы Баренцева моря.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Мурманска
10:30 — музейно-выставочный комплекс «Долина Славы»
Это не просто музей под открытым небом, а священное пространство, где звучит эхо подвига. Здесь вы прочувствуете атмосферу времени и узнаете больше о судьбах бойцов, оборонявших северные рубежи.
12:30 — пограничный контроль и остановка у реки Титовка
На этом участке пути предусмотрено прохождение пограничного контроля. После — короткий отдых в кафе у реки Титовка. Здесь находится небольшой, но содержательный музей, посвящённый событиям Великой Отечественной войны.
14:00 — водопад «Мельничный каскад»
Название сбивает с толку: здесь никогда не было мельницы. Часто за её руины принимают останки небольшой гидроэлектростанции, построенной уже после войны. Когда-то она обеспечивала округу электроэнергией, а сегодня напоминает о том, как человек осваивал север после победы.
15:00 — водопад на реке Юринга
Этот участок особенно живописен: вода стремительно пробивается сквозь камни, наполняя воздух свежестью. Идеальное место для короткого отдыха и впечатляющих фотографий.
16:00 — хребет Муста-Тунтури
Кульминация поездки — подъём на Муста-Тунтури. Здесь вы пройдёте по тропам, где когда-то шли бойцы. Вам откроются захватывающие виды: скалистые склоны, бархатная моховая тундра, зеркала озёр и сверкающая даль Баренцева моря. Место сильное, пробирающее до костей. Оно говорит с вами не голосами, а тишиной, пронзённой ветром и памятью.
18:30 — возвращение в Мурманск
Организационные детали
- Трансфер — минивэн (Hyundai Starex, Mitsubishi Delica), Газель или внедорожник (Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero), в зависимости от размера группы
- Будьте готовы к тому, что на маршруте есть участок бездорожья, где не очень комфортно ехать
- Можете с собой взять перекус, воду, таблетки от укачивания! При необходимости: дождевики, средство от комаров
- Обязательно иметь при себе документы!
Дополнительные расходы:
- Посещение природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний» — 320 ₽ за чел. для граждан РФ, льготные категории бесплатно; иностранным граждан проезд запрещен
- Обед в кафе (по желанию)
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 000 ₽