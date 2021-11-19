ежедневно в 08:00

Что вас ожидает

Сейдозеро на снегоходах.

Мы доедем из Мурманска до села Ловозеро на внедорожниках, после чего начнется снегоходная часть путешествия. Вы пройдете инструктаж, переоденетесь в экспедиционные зимние комбинезоны и поедете покорять зимние просторы. Вам предстоит проехать за рулем 90 километров. Вы полюбуетесь заснеженным озером Сейд, склонами Ловозерской тундры и отвесной скалой Куйва. Если вы не хотите управлять снегоходом — не беда. Мы предложим вам комфортные сани, обитые теплыми оленьими шкурами.

Волнующие сюжеты

Озеро Сейд — одно из самых таинственных мест Мурманской области. Вы узнаете, почему кольские саамы ежегодно совершали у него жертвоприношения и почему в конце 19 века, с подачи финских ученых, здесь начали искать Гиперборею. А еще мы расскажем о предполагаемом «городе шаманов» на дне озера и о скале Куйва, напоминающей по силуэту человека с распахнутыми руками. Раскроем, почему с годами потемнела ее поверхность, и поделимся легендой о великане-охотнике.

Организационные детали