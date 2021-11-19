ежедневно в 08:00

Из Мурманска — на Сейдозеро!

Насладиться сказочными зимними пейзажами, покататься на снегоходах и увидеть мистическое озеро

Есть на Кольском полуострове загадочное место, куда пока не добрался массовый туризм! Это озеро Сейд, которому издревле поклоняются саамы.

Мы отправимся к нему на комфортабельных внедорожниках: доедем до села Ловозеро, пересядем на снегоходы и помчимся навстречу завораживающим видам.

Вы зарядитесь адреналином, увидите скалу Куйва и услышите местные легенды.
Из Мурманска — на Сейдозеро!
Из Мурманска — на Сейдозеро!
Из Мурманска — на Сейдозеро!
Из Мурманска — на Сейдозеро!
Из Мурманска — на Сейдозеро!
Из Мурманска — на Сейдозеро!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Сейдозеро на снегоходах.

Мы доедем из Мурманска до села Ловозеро на внедорожниках, после чего начнется снегоходная часть путешествия. Вы пройдете инструктаж, переоденетесь в экспедиционные зимние комбинезоны и поедете покорять зимние просторы. Вам предстоит проехать за рулем 90 километров. Вы полюбуетесь заснеженным озером Сейд, склонами Ловозерской тундры и отвесной скалой Куйва. Если вы не хотите управлять снегоходом — не беда. Мы предложим вам комфортные сани, обитые теплыми оленьими шкурами.

Волнующие сюжеты

Озеро Сейд — одно из самых таинственных мест Мурманской области. Вы узнаете, почему кольские саамы ежегодно совершали у него жертвоприношения и почему в конце 19 века, с подачи финских ученых, здесь начали искать Гиперборею. А еще мы расскажем о предполагаемом «городе шаманов» на дне озера и о скале Куйва, напоминающей по силуэту человека с распахнутыми руками. Раскроем, почему с годами потемнела ее поверхность, и поделимся легендой о великане-охотнике.

Организационные детали

  • Маршрут подойдет как для опытных снегоходчиков, так и для новичков
  • Экскурсия проходит с 1 декабря по 30 апреля
  • Катание на снегоходах, оборудование и зимние комбинезоны включены в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 08:00

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