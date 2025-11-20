Мы отправимся в Кандалакшу — к берегам Белого моря.
Издалека полюбуемся Хибинами, увидим карьер и речку Перенга, что впадает в озеро Имандра — самое крупное в Мурманской области.
Вы побываете в исторической части Кандалакши, а затем подниметесь на гору Волосяную, чтобы полюбоваться северными пейзажами с высоты.
Издалека полюбуемся Хибинами, увидим карьер и речку Перенга, что впадает в озеро Имандра — самое крупное в Мурманской области.
Вы побываете в исторической части Кандалакши, а затем подниметесь на гору Волосяную, чтобы полюбоваться северными пейзажами с высоты.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Мурманска
9:00 — остановка возле карьерного самосвала БелАЗ. Вы узнаете о добыче полезных ископаемых и увидите карьер, где ведутся работы открытым способом
11:00 — приезд в Кандалакшу
11:20–12:00 — район Япония и Монастырский наволок. Пройдём по старейшим кварталам города и спустимся к берегу Белого моря
12:20–14:30 — подъём на гору Волосяную. Зимой — на снегоступах. С вершины открывается панорама Кандалакши, Белого моря и окрестных лесов. По пути — сказочные виды
15:00–16:30 — обед
16:30–19:30 — дорога в Мурманск
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на автомобиле Kia Sportage, чай и перекус
- Дополнительные расходы: снегоступы и палки — 650 ₽ за один комплект, обед в ресторане по меню
- Уровень сложности треккинга — ниже среднего, специальной подготовки не требуется. Но рекомендую рассчитывать свои силы и воздержаться от поездки, если у вас есть проблемы со здоровьем. Возрастные ограничения для участников — 14–60 лет
- Во время поездки я (по желанию) фотографирую вас на телефон, фото пришлю на следующий день
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваш гид в Мурманске
Я профессиональный гид-экскурсовод и аттестован на всей территории Мурманской области. Живу в столице Арктики с самого рождения. Принимаю гостей со всей России с 2018 года. Хочу показать вам Русский Север, наш самобытный край, который таит в себе интересные исторические факты и традиции, ну и, конечно, уникальную природу. С радостью буду вашим проводником в Заполярный мир.
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Групповая
до 15 чел.
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы - Русская Лапландия запомнится вам надолго! Угощение северным чаем
Начало: У гостиницы «Меридиан»
Расписание: в четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
22 ноя в 08:00
от 6800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Мурманска к Полярному кругу. Откройте для себя тишину и красоту Белого моря и сопок
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 29 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Активный отдых, захватывающие виды окрестностей и настоящая природа Севера
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3800 ₽ за человека