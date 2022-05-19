Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние

Мурманск и Териберка - северный край России, наполненный манящей красотой и очень богатой историей

Мурманск и Териберка — северный край России, наполненный манящей красотой и очень богатой историей.

Именно здесь происходит, как в самых добрых историях, волшебство природы: невероятной красоты северное сияние, необычная жизнь коренного народа Саами, скопление миллиардов звезд на ночном небосклоне, умиротворяющий прибой волн Ледовитого океана, и многое другое.
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние

Что вас ожидает 🤩

  • Обзорная экскурсия по Мурманску
  • Краеведческий музей
  • Памятник Алеша
  • Памятник Треске
  • Рубка Курск
  • Экскурсия по Териберке
  • Ледовитый океан
  • Берег «Драконьи яйца»
  • Водопад
  • И многое другое
Мурманск и Териберка — северный край России, наполненный манящей красотой и очень богатой историей. Именно здесь происходит, как в самых добрых историях, волшебство природы: невероятной красоты северное сияние, необычная жизнь коренного народа Саами, скопление миллиардов звезд на ночном небосклоне, умиротворяющий прибой волн Ледовитого океана, и многое другое.

Мурманск — столица Заполярья.

Мы встречаемся в удобном для Вас месте и дружно отправимся на экскурсию по городу. Экскурсия разделена на две части. Мы посетим все главные достопримечательности города: Краеведческий музей, памятник Алеше, памятник «Ждущая», рубка «Курск». Также мы посетим место основания города, «Пять углов» и Абрам-мыс.
Мы сделаем остановку на обед в кафе Тундра, где вы попробуете самую настоящую Арктическую кухню, а после плотной трапезы мы отправимся в следующую часть путешествия по Мурманску. А вечером, мы отправимся в отель «Азимут», где вы отведайте вкусный ужин.

Териберка

Мы посетим очень интересные места: живописный водопад, впадающий в море, кладбище старых деревянных кораблей XX века, прогуляемся по каменистому берегу моря и увидим те самые «яйца дракона», а также побываем на песчаном пляже губы Лодейной, также называемой «Корабельная».
Вы отведаете местную Арктическую кухню в кафе с прекрасным панорамным видом на Северный Ледовитый океан! Готовьтесь делать много фото и селфи!

Северное сияние

Вы только представьте: переливающиеся разные огни, сливающиеся в единый танец! Прекрасное зрелище, которое не может оставить равнодушным абсолютно никого.
Будьте уверены – наши гиды проведут вас к самым лучшим обзорным точкам. Убедитесь, что ваши камеры и телефоны заряжены на сто процентов, потому что вы будете много фотографировать!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение опытного гида
  • Комфортабельный внедорожник
  • Экскурсии по Мурманску и Териберке
  • Обед в центре города — Арктическая кухня, проживание в уютном отеле
  • Ужин и завтрак и обед из Морских деликатесов на второй день
  • Охота на северное сияние
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, Ленина 82 пр-кт
Завершение: просп. Ленина, 82, Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 11:00
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Спасибо за доверие!
  • Скоро с Вами свяжется координатор и подробнее расскажет об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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