Север на ладони: Сияние, Териберка, Саами, Хибины Мурманск
Начало: Отель Азимут, проспект Ленина, д. 82
Расписание: Даты сборных туров: 3.01-6.01, 7.01-10.01, 20-23.02, 06-09.03
3 янв в 07:30
7 янв в 12:30
52 155 ₽
54 900 ₽ за человека
Сияние Севера. Максимум за 3 дня
Начало: Г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23
Расписание: Еженедельно пятница-воскресенье
3 окт в 14:30
10 окт в 14:30
54 300 ₽ за человека
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
Начало: Мурманск, Ленина 82 пр-кт
Расписание: По субботам в 11:00
11 окт в 11:00
18 окт в 11:00
36 000 ₽ за человека
