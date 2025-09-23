Мои заказы

Северное сияние на новый год

Найдено 3 тура в категории «Сияние на Новый год» в Мурманске, цены от 36 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Север на ладони: Сияние, Териберка, Саами, Хибины Мурманск
На машине
4 дня
-
5%
2 отзыва
Север на ладони: Сияние, Териберка, Саами, Хибины Мурманск
Начало: Отель Азимут, проспект Ленина, д. 82
Расписание: Даты сборных туров: 3.01-6.01, 7.01-10.01, 20-23.02, 06-09.03
3 янв в 07:30
7 янв в 12:30
52 155 ₽54 900 ₽ за человека
Сияние Севера. Максимум за 3 дня
На машине
На автобусе
3 дня
2 отзыва
Сияние Севера. Максимум за 3 дня
Начало: Г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23
Расписание: Еженедельно пятница-воскресенье
3 окт в 14:30
10 окт в 14:30
54 300 ₽ за человека
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
2 дня
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
Начало: Мурманск, Ленина 82 пр-кт
Расписание: По субботам в 11:00
11 окт в 11:00
18 окт в 11:00
36 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Мурманске в сентябре 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Сияние на Новый год" можно забронировать 3 тура от 36 000 до 54 300 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
