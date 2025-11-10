Народы Севера верили, что в каждом лесу обитает хозяин. Жители Лапландии называют его Лешим. Вот и в нашем хвойном лесу есть такой. Он приносит удачу на охоте и в собирательстве. Но и наказывает тех, кто нарушает его покой.
Мы с вами пойдём в лес, где похозяйничал Леший, и совместно справимся со всеми трудностями, что он приготовил.
Описание квеста
- Зимой наш непростой путь пройдёт по снежным сугробам. Поэтому мы вооружимся снегоступами — простой, но полезной находкой, которую придумали северные народы ещё тысячу лет назад. Летом наша прогулка пройдёт без снегоступов.
- Идти мы будем по тёмному дремучем лесу. Поэтому каждый участник возьмёт с собой волшебную лампу, чтобы освещать тропу.
- На квесте вспомним про особенности полярной ночи и полярного дня, северное сияние, возраст Мурманска и день рождения Лешего.
- Выполним несложные задания и откроем сундук с приятным сюрпризом.
Организационные детали
- Маршрут безопасен и проходит по тропам в лесу на территории обустроенного комплекса отдыха.
- Возрастные ограничения — с 7 лет.
- Не рекомендуем бронировать экскурсию при физических ограничениях по здоровью.
- Наденьте одежду и обувь для долгой пешей прогулки по лесу. Остальную экипировку мы выдадим вам на месте.
- По желанию можно взять что-то к чаю.
- Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Как добраться
- Доехать до Лапландской деревни можно на такси или своём транспорте. Мы вышлем вам геолокацию после бронирования.
- На территории комплекса есть парковка, где можно оставить машину.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Магнетиты
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — Организатор в Мурманске
Устроим для вас, пожалуй, лучшее знакомство с Кольским полуостровом! Расскажем о культуре коренного населения — саамов, истории родного края, проведём по интересным местам, покажем красивую природу. Ваше путешествие с нами оставит только приятные впечатления!Задать вопрос
