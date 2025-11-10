Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Народы Севера верили, что в каждом лесу обитает хозяин. Жители Лапландии называют его Лешим. Вот и в нашем хвойном лесу есть такой. Он приносит удачу на охоте и в собирательстве. Но и наказывает тех, кто нарушает его покой.



Мы с вами пойдём в лес, где похозяйничал Леший, и совместно справимся со всеми трудностями, что он приготовил.