Сказочный Кировск: горы, минералы, арт-объекты

Посетить Таинственный лес, Снежную деревню, Музей камня и самый северный ботанический сад в России
Из Мурманска вы отправитесь в столицу Хибин — город, который приготовил немало сюрпризов для своих гостей. Здесь, на полярных широтах вы обнаружите тропики. В волшебном арт-парке встретите персонажей из разных миров и цивилизаций. Познакомитесь с особой минералогией Хибин. А также полюбуетесь ледяными скульптурами и панорамами горного массива Айкуайвенчорр.
5
4 отзыва
Сказочный Кировск: горы, минералы, арт-объекты
Сказочный Кировск: горы, минералы, арт-объекты
Сказочный Кировск: горы, минералы, арт-объекты
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30

Описание экскурсии

  • 8:00 — выезд из Мурманска
  • 11:00 — гора Айкуайвенчорр и самый большой горнолыжный комплекс на Кольском. По канатной дороге вы подниметесь на её вершину и прогуляетесь по склону горы с видами на озеро большой Вудъявр и Кировск
  • 12:00 — Таинственный лес, сказка для взрослых и детей. Здесь вы встретите динозавров, первобытных людей, египетские пирамиды и многое другое
  • 13:30 — обед в местном кафе
  • 15:00 — Снежная деревня. На территории комплекса находится более 20 залов, наполненных снежными экспозициями и ледяными скульптурами
  • 16:30 — самый северный ботанический сад России, расположенный на склоне Хибинских гор. Это единственный сад в мире, где можно погрузиться в атмосферу тропического леса, находясь среди снежных пустынь. Вы увидите множество экзотических растений, которые прекрасно себя чувствуют на севере
  • 17:30 — Музейно-выставочный центр «Апатит», один из наиболее ярких и посещаемых объектов в Кировске. Он содержит 8 залов основной экспозиции горно-геологического музея, выставочный центр, экспозицию «Быт и нравы Российской империи», а также мультимедийную экспозицию на 7 этажах часовой башни «Путешествие из недр Земли в атмосферу»
  • 20:00-21:00 — прибытие в Мурманск

Время и порядок посещения мест может меняться.

В путешествии мы расскажем о богатой истории и культуре Кировска, его достопримечательностях и особенностях местной природы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: Renault Duster, Toyota Caravel, Hyundai Starex, Ford Focus или Ford Explorer
  • Вход в Музей камня бесплатный
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Остались вопросы?

ежедневно в 08:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе отеля «Меридиан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
26 фев 2025
Отличная экскурсия! Огромное спасибо гиду Сергею и организатору! Все чётко и слажено. Из экскурсии больше всего впечатлил таинственный лес, такая снежная сказка в конце зимы!
Отличная экскурсия! Огромное спасибо гиду Сергею и организатору! Все чётко и слажено. Из экскурсии больше всегоОтличная экскурсия! Огромное спасибо гиду Сергею и организатору! Все чётко и слажено. Из экскурсии больше всегоОтличная экскурсия! Огромное спасибо гиду Сергею и организатору! Все чётко и слажено. Из экскурсии больше всегоОтличная экскурсия! Огромное спасибо гиду Сергею и организатору! Все чётко и слажено. Из экскурсии больше всегоОтличная экскурсия! Огромное спасибо гиду Сергею и организатору! Все чётко и слажено. Из экскурсии больше всегоОтличная экскурсия! Огромное спасибо гиду Сергею и организатору! Все чётко и слажено. Из экскурсии больше всегоОтличная экскурсия! Огромное спасибо гиду Сергею и организатору! Все чётко и слажено. Из экскурсии больше всегоОтличная экскурсия! Огромное спасибо гиду Сергею и организатору! Все чётко и слажено. Из экскурсии больше всегоОтличная экскурсия! Огромное спасибо гиду Сергею и организатору! Все чётко и слажено. Из экскурсии больше всегоОтличная экскурсия! Огромное спасибо гиду Сергею и организатору! Все чётко и слажено. Из экскурсии больше всего
Евгений
23 фев 2025
Выражаю огромную благодарность Сергею за отличную экскурсию. Мне всё очень понравилось. Сергей очень эрудированный и начитанный человек. Всю дорогу интересно всё рассказывал и было приятно слушать. Сам маршрут построен отлично. Сделали много фотографий,впечатления на всю жизнь. Всем рекомендую Сергея и фирму для осуществления ваших поездок,вы останетесь под большим впечатлением🙂🙂🙂
Выражаю огромную благодарность Сергею за отличную экскурсию. Мне всё очень понравилось. Сергей очень эрудированный и начитанныйВыражаю огромную благодарность Сергею за отличную экскурсию. Мне всё очень понравилось. Сергей очень эрудированный и начитанныйВыражаю огромную благодарность Сергею за отличную экскурсию. Мне всё очень понравилось. Сергей очень эрудированный и начитанныйВыражаю огромную благодарность Сергею за отличную экскурсию. Мне всё очень понравилось. Сергей очень эрудированный и начитанныйВыражаю огромную благодарность Сергею за отличную экскурсию. Мне всё очень понравилось. Сергей очень эрудированный и начитанныйВыражаю огромную благодарность Сергею за отличную экскурсию. Мне всё очень понравилось. Сергей очень эрудированный и начитанныйВыражаю огромную благодарность Сергею за отличную экскурсию. Мне всё очень понравилось. Сергей очень эрудированный и начитанныйВыражаю огромную благодарность Сергею за отличную экскурсию. Мне всё очень понравилось. Сергей очень эрудированный и начитанныйВыражаю огромную благодарность Сергею за отличную экскурсию. Мне всё очень понравилось. Сергей очень эрудированный и начитанный
П
7 фев 2025
Были вчера на экскурсии в Кировск с гидом Сергеем. Выражаем с мужем огромную благодарность за увлекательное путешествие в замечательный город. Сергей провел по всем основным и интересным местам города, а также провез по местам, которые знает не каждый экскурсовод! Поездка оставила море впечатлений. Всем советуем!
Были вчера на экскурсии в Кировск с гидом Сергеем. Выражаем с мужем огромную благодарность за увлекательноеБыли вчера на экскурсии в Кировск с гидом Сергеем. Выражаем с мужем огромную благодарность за увлекательноеБыли вчера на экскурсии в Кировск с гидом Сергеем. Выражаем с мужем огромную благодарность за увлекательноеБыли вчера на экскурсии в Кировск с гидом Сергеем. Выражаем с мужем огромную благодарность за увлекательноеБыли вчера на экскурсии в Кировск с гидом Сергеем. Выражаем с мужем огромную благодарность за увлекательное
Д
28 янв 2025
Все прошло замечательно. Спасибо организаторам. Спасибо Сергею за экскурсию, все очень интересно и подробно рассказал и показал! Всю дорогу до Хибин наслаждались рассветом, природой, очень красиво. Горы невероятные. Очень удивил
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ботанический сад, экзотика посреди Арктики, диво! Ледяная деревня очень понравилась, от начала до конца снял на видео, красота неимоверная, снег, лед, свет и музыка, и невероятный талант людей которые это создали! Обед в Тивасе, отдельная тема, шведский стол, шикарное разнообразие, и все очень вкусно (круче завтраков в Ибисе 100%). А еще снежный бас по долине, подьем на горнолыжку, экскурсия в музей минералов, Таинственный лес, и куча-куча крутых фоток. И ребята китайцы с нами ездили, очень крутые, приятно было с ними тусить! Вообщем, масса приятных впечатлений!!!! Все с приставкой очень!
Еще раз спасибо Сергею!!!

Все прошло замечательно. Спасибо организаторам. Спасибо Сергею за экскурсию, все очень интересно и подробно рассказал иВсе прошло замечательно. Спасибо организаторам. Спасибо Сергею за экскурсию, все очень интересно и подробно рассказал иВсе прошло замечательно. Спасибо организаторам. Спасибо Сергею за экскурсию, все очень интересно и подробно рассказал иВсе прошло замечательно. Спасибо организаторам. Спасибо Сергею за экскурсию, все очень интересно и подробно рассказал иВсе прошло замечательно. Спасибо организаторам. Спасибо Сергею за экскурсию, все очень интересно и подробно рассказал иВсе прошло замечательно. Спасибо организаторам. Спасибо Сергею за экскурсию, все очень интересно и подробно рассказал иВсе прошло замечательно. Спасибо организаторам. Спасибо Сергею за экскурсию, все очень интересно и подробно рассказал иВсе прошло замечательно. Спасибо организаторам. Спасибо Сергею за экскурсию, все очень интересно и подробно рассказал иВсе прошло замечательно. Спасибо организаторам. Спасибо Сергею за экскурсию, все очень интересно и подробно рассказал и

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