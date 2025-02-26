Из Мурманска вы отправитесь в столицу Хибин — город, который приготовил немало сюрпризов для своих гостей. Здесь, на полярных широтах вы обнаружите тропики. В волшебном арт-парке встретите персонажей из разных миров и цивилизаций. Познакомитесь с особой минералогией Хибин. А также полюбуетесь ледяными скульптурами и панорамами горного массива Айкуайвенчорр.
Описание экскурсии
- 8:00 — выезд из Мурманска
- 11:00 — гора Айкуайвенчорр и самый большой горнолыжный комплекс на Кольском. По канатной дороге вы подниметесь на её вершину и прогуляетесь по склону горы с видами на озеро большой Вудъявр и Кировск
- 12:00 — Таинственный лес, сказка для взрослых и детей. Здесь вы встретите динозавров, первобытных людей, египетские пирамиды и многое другое
- 13:30 — обед в местном кафе
- 15:00 — Снежная деревня. На территории комплекса находится более 20 залов, наполненных снежными экспозициями и ледяными скульптурами
- 16:30 — самый северный ботанический сад России, расположенный на склоне Хибинских гор. Это единственный сад в мире, где можно погрузиться в атмосферу тропического леса, находясь среди снежных пустынь. Вы увидите множество экзотических растений, которые прекрасно себя чувствуют на севере
- 17:30 — Музейно-выставочный центр «Апатит», один из наиболее ярких и посещаемых объектов в Кировске. Он содержит 8 залов основной экспозиции горно-геологического музея, выставочный центр, экспозицию «Быт и нравы Российской империи», а также мультимедийную экспозицию на 7 этажах часовой башни «Путешествие из недр Земли в атмосферу»
- 20:00-21:00 — прибытие в Мурманск
Время и порядок посещения мест может меняться.
В путешествии мы расскажем о богатой истории и культуре Кировска, его достопримечательностях и особенностях местной природы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: Renault Duster, Toyota Caravel, Hyundai Starex, Ford Focus или Ford Explorer
- Вход в Музей камня бесплатный
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе отеля «Меридиан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 101 туриста
Здравствуйте! Мы команда единомышленников, развивающих Мурманский регион. С радостью откроем для вас красоту Кольского полуострова, покажем его главные достопримечательности и тайные места.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
26 фев 2025
Отличная экскурсия! Огромное спасибо гиду Сергею и организатору! Все чётко и слажено. Из экскурсии больше всего впечатлил таинственный лес, такая снежная сказка в конце зимы!
Евгений
23 фев 2025
Выражаю огромную благодарность Сергею за отличную экскурсию. Мне всё очень понравилось. Сергей очень эрудированный и начитанный человек. Всю дорогу интересно всё рассказывал и было приятно слушать. Сам маршрут построен отлично. Сделали много фотографий,впечатления на всю жизнь. Всем рекомендую Сергея и фирму для осуществления ваших поездок,вы останетесь под большим впечатлением🙂🙂🙂
П
Полина
7 фев 2025
Были вчера на экскурсии в Кировск с гидом Сергеем. Выражаем с мужем огромную благодарность за увлекательное путешествие в замечательный город. Сергей провел по всем основным и интересным местам города, а также провез по местам, которые знает не каждый экскурсовод! Поездка оставила море впечатлений. Всем советуем!
Д
Дмитрий
28 янв 2025
Все прошло замечательно. Спасибо организаторам. Спасибо Сергею за экскурсию, все очень интересно и подробно рассказал и показал! Всю дорогу до Хибин наслаждались рассветом, природой, очень красиво. Горы невероятные. Очень удивил
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