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ботанический сад, экзотика посреди Арктики, диво! Ледяная деревня очень понравилась, от начала до конца снял на видео, красота неимоверная, снег, лед, свет и музыка, и невероятный талант людей которые это создали! Обед в Тивасе, отдельная тема, шведский стол, шикарное разнообразие, и все очень вкусно (круче завтраков в Ибисе 100%). А еще снежный бас по долине, подьем на горнолыжку, экскурсия в музей минералов, Таинственный лес, и куча-куча крутых фоток. И ребята китайцы с нами ездили, очень крутые, приятно было с ними тусить! Вообщем, масса приятных впечатлений!!!! Все с приставкой очень!

Еще раз спасибо Сергею!!!