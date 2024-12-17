Ловозерские тундры – экскурсии в Мурманске

Найдено 4 экскурсии в категории «Ловозерские тундры» в Мурманске, цены от 7200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
На машине
На снегоступах
8 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
Увлекательное путешествие на авто и пешком по Ловозерским тундрам подарит незабываемые виды и возможность насладиться природой Севера в полной мере
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
от 30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Ловозерские тундры: треккинг в горы
На машине
12 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ловозерские тундры: треккинг в горы
Прочувствовать красоту и характер Севера в путешествии по таинственным землям Кольского полуострова
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
На машине
12 часов
18 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Понять красоту северных ландшафтов и насладиться фантастической панорамой Кольского полуострова
Начало: В центре Мурманска
Расписание: ежедневно в 08:45
25 апр в 08:45
26 апр в 08:45
9750 ₽ за человека
Тайны Ловозерских тундр - из Мурманска
На машине
10 часов
-
20%
Групповая
до 18 чел.
Тайны Ловозерских тундр - из Мурманска
Отправиться в поход в мир северной природы и легенд
Начало: У отеля «Азимут»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
25 апр в 10:00
7200 ₽9000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    17 декабря 2024
    Ловозерские тундры: треккинг в горы
    #### Восхитительный трекинг с потрясающими видами! Если вы любите активный отдых и красивые пейзажи, то эта экскурсия — то, что нужно!
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    Мы отправились в увлекательный трекинг, который превзошёл все наши ожидания. Но самое главное — это, конечно же, наш гид. Он подготовил для нас всё на высшем уровне: рассказал много интересного о местности, помог преодолеть сложные участки и сделал наш отдых незабываемым. Спасибо огромное за эту экскурсию! Она стала настоящим подарком для души и тела. Если вы любите трекинг, то обязательно посетите это место. Не пожалеете!

  • Г
    Гудина
    12 ноября 2024
    Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
    Хотим поблагодарить Славу за такую увлекательную экскурсию! Прекрасная организация, комфортное перемещение, были с тремя детьми, Слава очень аккуратно вёл машину=) Спасибо за вкусный чай и интересные истории! Дети до сих пор вспоминают Эхо))
  • М
    Михаил
    12 ноября 2024
    Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
    Путешествие было увлекательным, немного подвела погода, но это нас не расстраивало
    Путешествие было увлекательным, немного подвела погода, но это нас не расстраивало
  • В
    Валерия
    14 октября 2024
    Ловозерские тундры: треккинг в горы
    Без сомнений рекомендую поход! Стоит испытать свои силы и пройти этот путь. В дороге то и дело изумляешься видами, как
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    будто идешь по другой планете, местами мне казалось, что вокруг меня пейзажи из Властелина Колец. Поход состоялся 13.10, в тот день была ясная и солнечная погода, но ветер стоял беспощадный, лучше иметь что-то такое, чем можно было бы прикрыть лицо, у меня был шарф-снуд. А вот перчатки я не взяла и очень зря, не совершайте моих ошибок. Безусловно природа необыкновенная, но помимо этого, поверьте, в этот день вы съедите самый вкусный обед на вершине горы, а по возвращении домой будете спать самым крепким сном. Антон бесподобный проводник и организатор и просто приятный и интересный человек. Очень счастлива, что выбрала этот тур!

    Без сомнений рекомендую поход! Стоит испытать свои силы и пройти этот путь. В дороге то иБез сомнений рекомендую поход! Стоит испытать свои силы и пройти этот путь. В дороге то иБез сомнений рекомендую поход! Стоит испытать свои силы и пройти этот путь. В дороге то иБез сомнений рекомендую поход! Стоит испытать свои силы и пройти этот путь. В дороге то иБез сомнений рекомендую поход! Стоит испытать свои силы и пройти этот путь. В дороге то иБез сомнений рекомендую поход! Стоит испытать свои силы и пройти этот путь. В дороге то иБез сомнений рекомендую поход! Стоит испытать свои силы и пройти этот путь. В дороге то иБез сомнений рекомендую поход! Стоит испытать свои силы и пройти этот путь. В дороге то иБез сомнений рекомендую поход! Стоит испытать свои силы и пройти этот путь. В дороге то и
  • Т
    Татьяна
    28 сентября 2024
    Ловозерские тундры: треккинг в горы
    Отличные места, живописные. Нам не повезло правда с погодой, был дождь, и из-за этого видимости не было. Отказываться от путешествия
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    не стали. Походные условия не испортили впечатления от похода, захотелось ещё раз пройти этот путь в сухую, солнечную погоду. Гид Антон приятный в общении, знающий и любящий свое дело. С ним надёжно

  • М
    Мария
    6 сентября 2024
    Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
    В этот раз мы отправились в Мурманск именно для того, чтобы побывать в Ловозерских тундрах - и не прогадали с
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    выбором экскурсии. Да, Перевал геологов не открылся нам во всей красе: зато когда еще погуляешь в облаке! В качестве бонуса собирали голубику, бруснику (в наших краях ни то, ни другое не растет), наслаждались тишиной природы, красочностью осенней тундры и чаевничали с вкусной местной выпечкой за огромным каменным столом. И еще: всем рекомендую заглянуть в краеведческий музей в Ревде: там богатейшая коллекция минералов, в т. ч. эндемиков. Это просто Алмазный фонд по-ревдски. И спасибо нашему гиду Дмитрию: был тактичен, в меру разговорчив, на наши вопросы о крае отвечал развернуто, превосходно вёл машину. Идеальный гид 🙂

    В этот раз мы отправились в Мурманск именно для того, чтобы побывать в Ловозерских тундрах -В этот раз мы отправились в Мурманск именно для того, чтобы побывать в Ловозерских тундрах -В этот раз мы отправились в Мурманск именно для того, чтобы побывать в Ловозерских тундрах -В этот раз мы отправились в Мурманск именно для того, чтобы побывать в Ловозерских тундрах -В этот раз мы отправились в Мурманск именно для того, чтобы побывать в Ловозерских тундрах -В этот раз мы отправились в Мурманск именно для того, чтобы побывать в Ловозерских тундрах -В этот раз мы отправились в Мурманск именно для того, чтобы побывать в Ловозерских тундрах -В этот раз мы отправились в Мурманск именно для того, чтобы побывать в Ловозерских тундрах -

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Ловозерские тундры»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
  2. Ловозерские тундры: треккинг в горы
  3. Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
  4. Тайны Ловозерских тундр - из Мурманска
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Памятник Ждущей
  6. Набережная
  7. Кольский мост
  8. Морской вокзал
  9. Площадь пяти углов
  10. Пляж «Яйца драконов»
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в апреле 2025
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