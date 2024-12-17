Индивидуальная
до 10 чел.
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
Увлекательное путешествие на авто и пешком по Ловозерским тундрам подарит незабываемые виды и возможность насладиться природой Севера в полной мере
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
от 30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ловозерские тундры: треккинг в горы
Прочувствовать красоту и характер Севера в путешествии по таинственным землям Кольского полуострова
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Понять красоту северных ландшафтов и насладиться фантастической панорамой Кольского полуострова
Начало: В центре Мурманска
Расписание: ежедневно в 08:45
25 апр в 08:45
26 апр в 08:45
9750 ₽ за человека
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20%
Групповая
до 18 чел.
Тайны Ловозерских тундр - из Мурманска
Отправиться в поход в мир северной природы и легенд
Начало: У отеля «Азимут»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
25 апр в 10:00
7200 ₽
9000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина17 декабря 2024#### Восхитительный трекинг с потрясающими видами! Если вы любите активный отдых и красивые пейзажи, то эта экскурсия — то, что нужно!
- ГГудина12 ноября 2024Хотим поблагодарить Славу за такую увлекательную экскурсию! Прекрасная организация, комфортное перемещение, были с тремя детьми, Слава очень аккуратно вёл машину=) Спасибо за вкусный чай и интересные истории! Дети до сих пор вспоминают Эхо))
- ММихаил12 ноября 2024Путешествие было увлекательным, немного подвела погода, но это нас не расстраивало
- ВВалерия14 октября 2024Без сомнений рекомендую поход! Стоит испытать свои силы и пройти этот путь. В дороге то и дело изумляешься видами, как
- ТТатьяна28 сентября 2024Отличные места, живописные. Нам не повезло правда с погодой, был дождь, и из-за этого видимости не было. Отказываться от путешествия
- ММария6 сентября 2024В этот раз мы отправились в Мурманск именно для того, чтобы побывать в Ловозерских тундрах - и не прогадали с
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Ловозерские тундры»
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