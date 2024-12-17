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будто идешь по другой планете, местами мне казалось, что вокруг меня пейзажи из Властелина Колец. Поход состоялся 13.10, в тот день была ясная и солнечная погода, но ветер стоял беспощадный, лучше иметь что-то такое, чем можно было бы прикрыть лицо, у меня был шарф-снуд. А вот перчатки я не взяла и очень зря, не совершайте моих ошибок. Безусловно природа необыкновенная, но помимо этого, поверьте, в этот день вы съедите самый вкусный обед на вершине горы, а по возвращении домой будете спать самым крепким сном. Антон бесподобный проводник и организатор и просто приятный и интересный человек. Очень счастлива, что выбрала этот тур!