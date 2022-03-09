Что вас ожидает

Легендарный «Алеша»

Экскурсия начнется у мемориала «Защитникам Советского Заполярья». На смотровой площадке памятника вы откроете великолепный вид на город, сопки и Кольский залив. Я расскажу о присвоении Мурманску почетного звания города-героя, строительстве «Алеши», выборе места для его установки, технических особенностях впечатляющего монумента и его сравнении с другими памятниками России.

История обороны Заполярья

Вы узнаете, какую роль сыграл морской порт в Великой Отечественной войне и как проходила линия фронта на Кольском полуострове. Я подробно остановлюсь на ведении боевых действий в районе хребта Мустатунтури и реки Западная лица. Не обойдем вниманием историю создания и использования немецкой канатной дороги от Печенги до Западной лицы. У памятника «Печная труба» я расскажу об организации бомбардировок порта и Мурманска гитлеровскими войсками и о том, как и какими средствами мы им противостояли. Кроме того, вы узнаете о воздушном бое, в котором советский летчик Николай Бокий сбил немецкого — Рудольфа Мюллера.

Аварии и катастрофы подводных лодок

Вы также посетите мемориал «Морякам, погибшим в мирное время» и памятник рубки «Курска». Услышите, как строили подлодку и какую угрозу она представлял для авианосцев и береговых объектов противника. Узнаете о версиях ее гибели, организации подъема, расследованиях причин бедствия и дальнейшей утилизации. А у мемориала-маяка, где открываются красивые панорамы, поговорим о катастрофах «С-80» и авариях «Б-37», «С-350», «С-178» и «К-429». Поговорим и, в целом, о трудностях, с которыми сталкиваются служащие, борьбе за жизнь корабля в аварийных ситуациях, технической сложности этого типа кораблей и их военном оснащении.

Кроме того, в программе следующие знаковые места Мурманска: памятник «Ждущей», мост через Кольский залив, Поморская набережная в городе Кола и морской вокзал.

Организационные детали