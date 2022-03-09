Мурманск с офицером запаса ВМФ

Узнать о военных страницах истории города-героя, морских катастрофах и реалиях службы на подлодках

5
6 отзывов
Индивидуальная
Меня вдохновляет стойкость советских людей, защищавших родину в тяжелейших условиях Крайнего Севера.

Восхищают те, кто самоотверженно служат на субмаринах.

И поражает техническая мощь флота.

Я хорошо разбираюсь в этих темах и расскажу немало интересного о подводных лодках, организации одной из самых сложных работ в мире, взаимоотношениях в экипажах и познакомлю с местами боевой славы.
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Мурманск с офицером запаса ВМФ
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Что вас ожидает

Легендарный «Алеша»

Экскурсия начнется у мемориала «Защитникам Советского Заполярья». На смотровой площадке памятника вы откроете великолепный вид на город, сопки и Кольский залив. Я расскажу о присвоении Мурманску почетного звания города-героя, строительстве «Алеши», выборе места для его установки, технических особенностях впечатляющего монумента и его сравнении с другими памятниками России.

История обороны Заполярья

Вы узнаете, какую роль сыграл морской порт в Великой Отечественной войне и как проходила линия фронта на Кольском полуострове. Я подробно остановлюсь на ведении боевых действий в районе хребта Мустатунтури и реки Западная лица. Не обойдем вниманием историю создания и использования немецкой канатной дороги от Печенги до Западной лицы. У памятника «Печная труба» я расскажу об организации бомбардировок порта и Мурманска гитлеровскими войсками и о том, как и какими средствами мы им противостояли. Кроме того, вы узнаете о воздушном бое, в котором советский летчик Николай Бокий сбил немецкого — Рудольфа Мюллера.

Аварии и катастрофы подводных лодок

Вы также посетите мемориал «Морякам, погибшим в мирное время» и памятник рубки «Курска». Услышите, как строили подлодку и какую угрозу она представлял для авианосцев и береговых объектов противника. Узнаете о версиях ее гибели, организации подъема, расследованиях причин бедствия и дальнейшей утилизации. А у мемориала-маяка, где открываются красивые панорамы, поговорим о катастрофах «С-80» и авариях «Б-37», «С-350», «С-178» и «К-429». Поговорим и, в целом, о трудностях, с которыми сталкиваются служащие, борьбе за жизнь корабля в аварийных ситуациях, технической сложности этого типа кораблей и их военном оснащении.

Кроме того, в программе следующие знаковые места Мурманска: памятник «Ждущей», мост через Кольский залив, Поморская набережная в городе Кола и морской вокзал.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная. В стоимость включен трансфер на внедорожнике с водителем.
  • По договоренности, можем включить посещение магазинов рыбной продукции

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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Лолита
9 мар 2022
Замечательная семейная пара, которая ни минуты не даст вам заскучать! В самом начале я озвучила свои пожелания и мы прообщались всю экскурсию. Про историю края, про здания и памятники; мне показали Колу и Мурманск, важные достопримечательности, местную реликвию, свозили на обзорные площадки с лучшими видами, рассказали, как здесь всё устроено и как тут жили и живут люди. Мария - аккуратный водитель и замечательный собеседник, а Юрий, кажется, готов был бесконечно рассказывать про военную историю, ледоколы, ракеты, подводные лодки - стоило мне только выразить свою заинтересованность темой и начать задавать вопросы. По итогу получила, что и хотела - море новой информации и впечатлений, и очень жаль было, что экскурсия в какой-то момент закончилась, так бы и слушала дальше.
Организационно всё прошло идеально, в назначеное время меня забрали прямо от места проживания и в конце вернули обратно, обращались со мной бережно и внимательно. Можно смело доверить себя в их руки и забыть обо всём на свете на время!
От себя добавлю, что всегда безумно приятно провести время с людьми, которым действительно нравится заниматься своим делом. Сами Юрий и Мария любят путешествия и активный отдых, рассказали, куда и когда сюда ехать и что смотреть, предложили свою помощь. Ну и с интересом послушали и мои истории! Такой вот даже получился обмен опытом.
Если вам нужна идеальная экскурсия - записывайтесь сюда! Особенно если вы приезжаете в Мурманск впервые.
С
8 мар 2022
Спасибо большое, все отлично. Огромное спасибо Юрию и Марии за отличную экскурсию по Мурманску. 7 марта. Рекомендую всем. Светлана. Санкт-Петербург
Е
28 фев 2022
Очень интересная экскурсия и приятные доброжетельные люди. Очень хорошо показали весь город и не только! Учитывают индивидуальные пожелания.
Спасибо большое Юрий и Мария))))
Н
27 фев 2022
Ребята молодцы! Юрий абсолютно свободно ориентируется в вопросах военной истории, готов в любой момент перестроить сюжет и порядок рассказа в зависимости от интересов путешественников и задаваемых в процессе вопросов. Нас интересовала преимущественно тематика флота и порта, в основном об этом и разговаривали. Приятно, что вся экскурсия была выстроена в форме живого диалога, а не скучного сухого речитатива. Мария прекрасно выстраивает маршрут, аккуратно ведёт машину, готова рассказать про архитектуру и историю зданий города и пригородов, внимательно следит за графиком. По графику все было идеально: от начала до окончания экскурсии, на место встречи Юрий с женой Марией приехали заранее.
Н
23 фев 2022
Отличная экскурсия! Спасибо Юрию и Марии за организацию и рассказы!
Ребята очень удобно спланировали наше путешествие по городу, возили по всем знаковым местам Мурманска и дали отличный обзор города.
Если вам интересна история города, войны в Заполярье, то вам обязательно надо посетить экскурсию Юрия. Кроме этого, вас ждут рассказы об архитектуре, подводных лодках и множестве других вещей, которыми Юрий и Мария с удовольствием поделятся с гостями!
А
21 фев 2022
Спасибо большое Юрию и Марии за экскурсию. Очень интересно рассказывали и про историю, и про архитектуру и про подводные лодки, посетили все достопримечательности, я очень довольна. Рекомендую!

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