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о фестивале муралов, который происходит в Мурманске с 2021 года, и об истории Мурманска, о районах города, о художниках, о людях этого северного края, о традициях народов, проживающих в Заполярье. И, конечно, об интересных особенностях этого необычного современного искусства. Мария - прекрасный рассказчик и очень позитивный человек. Несомненно порекомендую эту экскурсию своим друзьям.