Встречайте: Мурманск! – экскурсии в Мурманске

Найдено 10 экскурсий в категории «Встречайте: Мурманск!» в Мурманске, цены от 910 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
136 отзывов
Сопка Мишукова в Мурманске: путешествие к великолепным видам и истории Севера
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 600 за человека
Мурманск - главный город Заполярья
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 000 за всё до 4 чел.
Мурманские муралы
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
135 отзывов
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
910 за человека
Знакомьтесь, Мурманск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Знакомьтесь, Мурманск: Погружение в историю и культуру за полярным кругом
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурманску, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: На площади «Пять углов»
10 июня в 14:00
15 июня в 09:30
от 5 555 за всё до 10 чел.
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990 за человека
С Мурманском на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
61 отзыв
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 20 чел.
Мурманск с офицером запаса ВМФ
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Узнать о военных страницах истории города-героя, морских катастрофах и реалиях службы на подлодках
2 июля в 18:00
3 июля в 18:00
6 400 за всё до 3 чел.
Прогулка на снегоходах в мини-группе
❄️ На снегоходах
Мини-группа
2 часа
68 отзывов
Прогулка на снегоходах в Мурманске: уникальное приключение для мини-группы
Впечатляющее приключение на снегоходах ждет вас в Мурманске! Откройте для себя красоту заснеженных ландшафтов в уютной компании до 6 человек
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
7 500 за человека
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
❄️ На снегоходах
Мини-группа
1 час
19 отзывов
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
Активное, бюджетное и захватывающее приключение в заснеженном северном лесу
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000 за человека
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
Сделать варенье и оформить для него баночку, узнать о сказочном мире северных ягод и выбрать любимую
Начало: На ул. Марата
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарина
    6 июня 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Отличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пироги и чай!) Прекрасное знакомство с городом со всех сторон. Очень понравилось, рекомендую 👍
    Отличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пироги
  • А
    Ангелина
    6 июня 2024
    Мурманск - главный город Заполярья
    Экскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначала Мурманск показался серым и
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    мрачным, то после экскурсии мы взглянули на него с другой стороны))) Анастасия - отличный гид, с хорошо поставленной и грамотной речью, слушать ее было очень приятно и интересно)) всем очень рекомендуем

    Экскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначалаЭкскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначала
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!
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  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
    Мария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсией. С Марией
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    было приятно общаться, слушать истории про город и природные богатства области) Само восхождение было увлекательным и запоминающимся! Также она помогла мне разобраться с дальнейшим маршрутом по городу и транспорту, что было очень любезно и полезно Однозначно рекомендую сходить в такую экскурсию, если в любите активный отдых и природу!)

    Мария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсиейМария согласилась принять меня на экскурсию одну, в последний момент, так как у меня случился форс-мажор в другой экскурсией
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Мурманские муралы
    Доброго дня. Был на майские праздники. Очень рекомендую
  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Мурманские муралы
    Очень интересная экскурсия, город открывается с другой стороны. Мария очень подробно рассказывает про сами муралы и историю почему они нарисованы на определённых домах. Яркие и красочные картины. Время провели с удовольствием, несмотря на не очень хорошую погоду
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Мурманские муралы
    Начала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильное решение. Мария рассказала и
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    о фестивале муралов, который происходит в Мурманске с 2021 года, и об истории Мурманска, о районах города, о художниках, о людях этого северного края, о традициях народов, проживающих в Заполярье. И, конечно, об интересных особенностях этого необычного современного искусства. Мария - прекрасный рассказчик и очень позитивный человек. Несомненно порекомендую эту экскурсию своим друзьям.

    Начала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильное
  • И
    Илья
    28 мая 2024
    Мурманск - главный город Заполярья
    Не смотря на то, что адаптация к полярному дню сильно било по бодрости, Анастасия просто не дала заснуть) 4 часа
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    как один, все пожелания учтены, на все вопросы получены ответы, к тому же получился формат идеального сочетания экскурса и житейских бесед. Ждите в гости на сияние)

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
    Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев. . Запах почек богульника, черноглазая
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    вороника. . Обо всём этом великолепно с любовью рассказывает Мария.. она поможет преодолеть не только высоту, но и побороть сомнения в своих силах. А Какие виды с сопки!!!! Рекомендую настоятельно всем, готовым полюбить этот суровый и красивейший северный мир.

    Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев. Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев. Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев. Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев. Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев. Великолепное путешествие в мир северной природы. Конец мая-начало пробуждения красивейшего микромира тундры-мхов пушистикоа, лишайников красавцев.
  • Е
    Екатерина
    24 мая 2024
    Знакомьтесь, Мурманск
    Сегодня были на экскурсии с Аленой- все довольны (нас было трое). Грамотно, четко, профессионально, интересно, отвечала на все наши вопросы, давала советы, получили очень приятный « комплимент» на память о городе. Начало знакомства с Мурманском и Кольским полуостровом прошло на отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Встречайте: Мурманск!»

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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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