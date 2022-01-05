Владислав проводит ещё 1 экскурсию

Мы отправимся на край земли, в холодный поселок Териберка — я помогу сделать эту поездку теплей и уютней. Пляж и пещера с «драконьими яйцами», берега Баренцева моря, водопад, впадающий в океан, — красота северной природы растопит ваше сердце. А я добавлю к этим впечатлениям гастрономические и при вас приготовлю блюда из оленины или морепродуктов!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Любимица туристов

Мы посетим древний поселок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря — первые упоминания о поселении относятся аж к 16 веку! Затухающая Териберка очнулась знаменитой после выхода фильма Звягинцева «Левиафан» — вы поймете, как теперь живется жителям, и побываете в местах, где снимали кино.

За полярным кругом

Но главное в этой поездке — фантастические пейзажи Севера. Даже обычный песчаный пейзаж впечатлит своим диким характером! Кроме него вас ждет берег, усеянный камнями, напоминающий драконьи яйца. Вы заглянете в пещеру и дойдете до обледеневшего водопада, падающего в океан с поворотом на 90 градусов. Осмотрите священные сейды и узнаете об их предназначении. А на кладбище старых кораблей сделаете необыкновенные снимки.

Кулинария на берегу моря

Восстанавливать силы после прогулок мы будем со вкусом: по вашему выбору я приготовлю на костре свежайшую оленину, семгу, камбалу или морских гребешков. Вечером, перед отправлением домой, мы полакомимся блинчиками, приготовленными на костре — такой ужин на песчаном пляже Баренцева моря станет отличным завершением дня. Также в дорогу для вас приготовлены фрукты и немного сладостей в качестве перекуса.

Организационные детали

Экскурсия проходит в период с с 09:00 до 22:00, ее длительность составляет от 8 до 12 часов

Экскурсия проводится круглый год, но зимой из-за переметов дорога может быть закрыта

В случае сильной непогоды и в зимнее время обед проходит в ресторане Териберки, где готовят блюда из тех же ингредиентов

Для детей до 14 лет предоставляется скидка на экскурсию в 30%

В стоимость входит: