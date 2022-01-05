Владислав проводит ещё 1 экскурсию

Мы посетим древний поселок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря — первые упоминания о поселении относятся аж к 16 веку! Затухающая Териберка очнулась знаменитой после выхода фильма Звягинцева «Левиафан» — вы поймете, как теперь живется жителям, и побываете в местах, где снимали кино.
За полярным кругом
Но главное в этой поездке — фантастические пейзажи Севера. Даже обычный песчаный пейзаж впечатлит своим диким характером! Кроме него вас ждет берег, усеянный камнями, напоминающий драконьи яйца. Вы заглянете в пещеру и дойдете до обледеневшего водопада, падающего в океан с поворотом на 90 градусов. Осмотрите священные сейды и узнаете об их предназначении. А на кладбище старых кораблей сделаете необыкновенные снимки.
Кулинария на берегу моря
Восстанавливать силы после прогулок мы будем со вкусом: по вашему выбору я приготовлю на костре свежайшую оленину, семгу, камбалу или морских гребешков. Вечером, перед отправлением домой, мы полакомимся блинчиками, приготовленными на костре — такой ужин на песчаном пляже Баренцева моря станет отличным завершением дня. Также в дорогу для вас приготовлены фрукты и немного сладостей в качестве перекуса.
Организационные детали
Экскурсия проходит в период с с 09:00 до 22:00, ее длительность составляет от 8 до 12 часов
Экскурсия проводится круглый год, но зимой из-за переметов дорога может быть закрыта
В случае сильной непогоды и в зимнее время обед проходит в ресторане Териберки, где готовят блюда из тех же ингредиентов
Для детей до 14 лет предоставляется скидка на экскурсию в 30%
В стоимость входит:
Трансфер из отеля и обратно
Горячий чай и закуска/сладости в машине; обед и вечерний перекус на пляже
Снегоход для заброски группы в зимний период и ветроустойчивые палатки, шатры на случай непогоды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 307 туристов
Меня зовут Владислав, занимаюсь пешим туризмом с 2001 года, а с 2008 года сплавами на байдарках.
В декабре 2017 осуществил путешествие автостопом на 22 000 км со своим котом Сэмиком через читать дальшеуменьшить
всю Россию: от Мурманска — до Владивостока и обратно в Мурманск, длившееся 91 день.
Я рад исследователям, ценящим свободу и активный образ жизни!
Обладаю навыками ориентирования, установки лагеря, выживания в дикой природе, установки силков, ловушек для добычи дичи, ловли рыбы, добычи воды, разведения огня без спичек, строительства укрытий, поведения на воде, пересечения водных преград.
Увидимся на маршруте!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирек
Приезжали в Мурманск на новогодние праздники - этот тур стал настоящей сказкой! Большое спасибо Владиславу!
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Т
Татьяна
Прекрасный тур! Мы получили огромное удовольствие! Рекомендую!
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Ольга
Тур с непередаваемыми эмоциями! Спасибо огромное Владиславу за организацию и проведения этого волшебного путешествия! В этот день сложилось все: погода, настроение, ощущения и общение. Было ощущение, что с Владиславом мы читать дальшеуменьшить
давние друзья, которые выбрались на дружеский пикник! И пикник действительно был прекрасным: палтус, гребешки, бургер из оленины, блинчики с морошковым вареньем…..МММММ…. Владислав огромный молодей - до путешествия все согласовал с нами - кто-что ест и пьет, кому что можно! А потом был интереснейший поход по неизведанным тропам и маршрутам с прекрасным рассказом о природе края. Владислав влюблен в свое дело, место, где он живет - и именно это помогает ему влюбить своих туристов в этот волшебный край! Мы точно вернемся еще раз!
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Ольга
Наше путешествие с Владиславом началось за несколько дней до самой поездки.
Владислав проинструктировал по одежде, уточнил по питанию, создал атмосферное настроение для поездки в Мурманск. При встрече в аэропорту Владислав выдал нам читать дальшеуменьшить
влажные салфетки, по бутылке воды.
Дальше началось наше путешествие через тундру до Териберки. Мне хотелось останавливаться каждые 200 метров. Просто невероятно красиво!
Владислав возил нас и по туристическому маршруту и по маршруту, где практически нет туристов. Виды потрясающие!!!
Владислав потрясающий гид! С ним было легко, приятно, весело и просто. Он на ходу подстраивался под наше настроение. Из-за погодных условий (штормовой ветер) не получилось пообедать в полевых условиях, но Владислав полностью компенсировал сводив нас в ресторан с панорамным видом, где порекомендовал вкусные блюда.
Ещё одно его достоинство он потрясающий водитель. Просто мастерски водит машину в условиях Заполярья.
Уже вечером в отеле пришло осознание, что ни разу не возникло ощущения, что рядом гид или малознакомый человек. Владислав сразу расположил нас к себе, как будто мы знакомы много лет!
Владислав, мы очень рады, что знакомство с Заполярьем было рядом с вами!
Надеемся, что до встречи летом!!!
С огромной благодарностью, Станислав и Ольга.
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Александра
Огромное спасибо Владу и Ольге за шикарную экскурсию! Нас ждали как лучших друзей: все было сделано с такой заботой и продумано до мелочей - начиная от антисептиков и вкусняшек в читать дальшеуменьшить
дорогу в машине, заканчивая шикарным столом на берегу Баренцева моря (не зря же это гастро-тур!) У нас заранее узнали наши вкусовые предпочтения, закупили самые лучшие продукты, организовали потрясающий стол в красивом месте и даже специально нажарили для нас с утра блинчики:) Отдельно нужно отметить кулинарные способности Владислава - семга в сливках с шампиньонами и гребешки на огне были просто потрясающие! Нам постарались показать и рассказать гораздо больше, чем указано в программе, не было формального подхода «промчаться галопом по основным туристическим местам» - мы делали остановки в местах, которые нам понравились, и даже сходили с Ольгой за грибами. Владислав отличный рассказчик - мы узнали очень много нового и интересного не только о Териберке, но и о Мурманской области в целом. А Ольга сделала для нас фотографии в красивых местах. Мы действительно чувствовали себя в тёплой компании друзей и прекрасно провели время. Спасибо! Будем рады приехать ещё раз:)
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Е
Елена
Потрясающая экскурсия! Индивидуальный подход, заранее все обговорили с Владиславом и он учел наши пожелания, а мы прислушались к его рекомендациям! Гид не гарантирует только погоду (но нам повезло), все остальное читать дальшеуменьшить
- организация на высшем уровне! Никаких заминок, никаких очередей на снегоходы и ресторан, каждый пункт программы был готов к нашему прибытию. Немного свободы на погулять, не надо как в других группах ходить гуськом, и огромное количество любопытной информации. По погоде внесли коррективы - обед был в ресторане, но заказывали по меню, без ограничений. Гребешков и оленины наелись). Плюс такие прекрасные мелочи как перекусы бутербродами с семгой и морошкой по пути. Отдельно хочу отметить уровень безопасности и подготовку гида (перевал прошли, другую группу на микроавтобусе нашим вездеходным УАЗ-Патриот из сугроба вытащили).
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Входит в следующие категории Мурманска
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