Владислав проводит ещё 1 экскурсию

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На север! Гастро-тур в Териберку

Проникнуться красотой суровых пейзажей и распробовать с пылу с жару блюда из местных продуктов

Владислав
Владислав – Гид из Мурманска
Мы отправимся на край земли, в холодный поселок Териберка — я помогу сделать эту поездку теплей и уютней.

Пляж 🏖️ и пещера с «драконьими яйцами», берега Баренцева моря 🌊, водопад, впадающий в океан, — красота северной природы растопит ваше сердце.

А я добавлю к этим впечатлениям гастрономические и при вас приготовлю блюда из оленины или морепродуктов!
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • От 17 000 ₽ за экскурсию

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На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку

Что вас ожидает

Любимица туристов
Мы посетим древний поселок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря 🌊 — первые упоминания о поселении относятся аж к 16 веку! Затухающая Териберка очнулась знаменитой после выхода фильма Звягинцева «Левиафан» — вы поймете, как теперь живется жителям, и побываете в местах, где снимали кино 🎥.

За полярным кругом
Но главное в этой поездке — фантастические пейзажи Севера. Даже обычный песчаный пейзаж впечатлит своим диким характером! Кроме него вас ждет берег, усеянный камнями, напоминающий драконьи яйца. Вы заглянете в пещеру и дойдете до обледеневшего водопада, падающего в океан с поворотом на 90 градусов. Осмотрите священные сейды и узнаете об их предназначении. А на кладбище старых кораблей сделаете необыкновенные снимки.

Кулинария на берегу моря
Восстанавливать силы после прогулок мы будем со вкусом: по вашему выбору я приготовлю на костре свежайшую оленину, семгу, камбалу или морских гребешков. Вечером, перед отправлением домой, мы полакомимся блинчиками, приготовленными на костре — такой ужин на песчаном пляже Баренцева моря станет отличным завершением дня. Также в дорогу для вас приготовлены фрукты 🍉 и немного сладостей в качестве перекуса.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в период с с 09:00 до 22:00, ее длительность составляет от 8 до 12 часов
  • Экскурсия проводится круглый год, но зимой из-за переметов дорога может быть закрыта
  • В случае сильной непогоды обед пройдет в ресторане Териберки, где готовят блюда из тех же ингредиентов
  • Для детей до 14 лет предоставляется скидка на экскурсию ⛳ в 30%

В стоимость входит:

  • Трансфер из отеля и обратно
  • Горячий чай и закуска/сладости в машине; обед и вечерний перекус на пляже
  • Снегоход для заброски группы в зимний период и ветроустойчивые палатки, шатры на случай непогоды
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания.
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку
На север! Гастро-тур в Териберку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владислав
Владислав
Меня зовут Владислав, занимаюсь пешим туризмом с 2001 года, а с 2008 года сплавами на байдарках. В декабре 2017 осуществил путешествие автостопом на 22000 км со своим котом Сэмиком через всю Россию: от Мурманска — до Владивостока и обратно в Мурманск, длившееся 91 день. Я рад людям — исследователям, ценящим свободу и активный образ жизни! Обладаю навыками ориентирования, установки лагеря, выживания в дикой природе, установки силков, ловушек для добычи дичи, ловли рыбы, добычи воды, разведения огня без спичек, строительства укрытий, поведения на воде, пересечения водных преград. Увидимся на маршруте!
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Владислав проводит ещё 1 экскурсию

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