Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

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Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера

Открыть места силы Кольского полуострова, побывать на краю земли и погрузиться в мир саамских легенд

Татьяна
Татьяна – представитель из Мурманска
Наш путь к сейдовым комплексам и атмосферной Териберке – погружение в магию и красоту севера Кольского полуострова.

Вы побываете в древних местах силы, откроете секрет их происхождения, пройдете по следам саамских шаманов.

И бесповоротно влюбитесь ❤️ в этот суровый край, прогуливаясь по местам съемок «Левиафана», пляжу с яйцами дракона и лаконичному берегу Баренцева моря 🌊.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • От 14 000 ₽ за экскурсию

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Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера

Что вас ожидает

На поиски саамских сейдов
Следы древнего ледника, застывшие в камне северные шаманы — есть разные версии о происхождении сейдов, и вы сами выберете наиболее подходящую для вас. Огромные камни, установленные «на подставках», разбросаны по всему северу Кольского полуострова и считаются одной из главных святынь коренного народа саами. Мы побываем в нескольких подобных местах силы, где шаманы-нойды свершали ритуалы и приносили жертвы. У аутентичных сейдов вы погрузитесь в атмосферу Севера и сможете с нашей помощью провести небольшой ритуал и попросить у богов исполнения желаний.

Териберка и ее сказочные окрестности
Разумеется, мы не обойдем вниманием туристическую мекку Кольского полуострова — рыбацкий поселок Териберка. Вы побываете на краю земли, пройдете по берегу Баренцева моря 🌊, отыщете кладбище кораблей и узнаете об истории 📖 северного поселения. Исследуете близлежащие природные локации: места съемок фильма «Левиафан», пляж 🏖️ с галькой в форме драконьих яиц, древний Рогозерский лабиринт с причудливыми каменными спиралями и красивейший водопад, несущий ледяные потоки в море. Кроме того, в Териберке мы сможем заглянуть в один из ресторанов с блюдами местной кухни 🥧.

А если удача будет на нашей стороне, но на обратном пути мы увидим северное сияние!

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включены трансфер, чай и пирожки
  • У вас будет возможность пообедать блюдами северной кухни в одном из ресторанов Териберки (обед оплачивается дополнительно)
  • В случае, если мы на обратном пути поймаем Северное сияние, гид может сфотографировать вас: фотографии 📸 оплачиваются отдельно из расчета 200 рублей за готовую фотографию

Экипировка
Север всегда неожиданно меняет погоду, необходимо быть к этому готовыми. На вас должна быть удобная и непромокаемая обувь (если такой нет, сообщите нам заранее, чтобы гид подобрал вам обувь). Одежда должна защищать вас от ветра и дождя — большая часть пешеходной части экскурсии 🧭 пройдет по тундре.

Начало и место завершения
🚩 от вашего отеля
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, я оленевод и хаскотренер, владелец экопарка и гид-экскурсовод. В этом году меня признали «Лучшим гидом Мурманской области» и наградили за поддержку и продвижение безбарьерного туризма. Работаю совместно с командой таких же детей Севера, влюбленных в родину. Каждый из нас выбрал конкретное направление: я провожу экскурсии по центру Кольского полуострова, Ловозеру, Хибинам и озеру Сейд. А мои помощники покажут вам Териберку, Рыбачий, Средний. Присоединяйтесь к нашим экскурсиям, это будет нестандартное и интересное знакомство с Севером!
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Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

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