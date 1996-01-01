Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

На поиски саамских сейдов

Следы древнего ледника, застывшие в камне северные шаманы — есть разные версии о происхождении сейдов, и вы сами выберете наиболее подходящую для вас. Огромные камни, установленные «на подставках», разбросаны по всему северу Кольского полуострова и считаются одной из главных святынь коренного народа саами. Мы побываем в нескольких подобных местах силы, где шаманы-нойды свершали ритуалы и приносили жертвы. У аутентичных сейдов вы погрузитесь в атмосферу Севера и сможете с нашей помощью провести небольшой ритуал и попросить у богов исполнения желаний.

Териберка и ее сказочные окрестности

Разумеется, мы не обойдем вниманием туристическую мекку Кольского полуострова — рыбацкий поселок Териберка. Вы побываете на краю земли, пройдете по берегу Баренцева моря 🌊, отыщете кладбище кораблей и узнаете об истории 📖 северного поселения. Исследуете близлежащие природные локации: места съемок фильма «Левиафан», пляж 🏖️ с галькой в форме драконьих яиц, древний Рогозерский лабиринт с причудливыми каменными спиралями и красивейший водопад, несущий ледяные потоки в море. Кроме того, в Териберке мы сможем заглянуть в один из ресторанов с блюдами местной кухни 🥧.

А если удача будет на нашей стороне, но на обратном пути мы увидим северное сияние!

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость включены трансфер, чай и пирожки

У вас будет возможность пообедать блюдами северной кухни в одном из ресторанов Териберки (обед оплачивается дополнительно)

В случае, если мы на обратном пути поймаем Северное сияние, гид может сфотографировать вас: фотографии 📸 оплачиваются отдельно из расчета 200 рублей за готовую фотографию

Экипировка

Север всегда неожиданно меняет погоду, необходимо быть к этому готовыми. На вас должна быть удобная и непромокаемая обувь (если такой нет, сообщите нам заранее, чтобы гид подобрал вам обувь). Одежда должна защищать вас от ветра и дождя — большая часть пешеходной части экскурсии 🧭 пройдет по тундре.