Ночная поездка на снегоходах - из Мурманска

С ветерком промчаться по снегу, а если повезёт - увидеть северное сияние
В зимнем ночном лесу не так темно, как можно подумать — ведь от белого снега отражаются звёзды и лунный свет. Сугробы сверкают — кажется, что вы в настоящей сказке. Мы промчимся по спящим озёрам, покорим дремлющие в ночи вершины. Будем любоваться огнями ночного города с высоты птичьего полёта. А если получится, поймаем и северное сияние!
Описание экскурсии

  • Мы промчимся по бескрайним просторам Кольского полуострова под звёздным небом в лунном свете
  • Посмотрим, как спит густой лес в тёплом снежном одеяле
  • Полюбуемся огнями ночного города с высокой обзорной площадки, куда не ведут обычные дороги
  • А если повезёт — насладимся красками северного сияния

Организационные детали

Обратите внимание: мы не гарантируем сияние! Мы организовываем вечерние поездки на снегоходах, если нам повезёт — сияние покажется во всей красе.

  • До места старта вы добираетесь самостоятельно
  • Мы предоставим экипировку: куртку, штаны-полукомбинезон, сапоги, варежки, подшлемник, шлем
  • Вы самостоятельно управляете снегоходом: в начале каждой поездки мы проводим инструктаж, а также базовое обучение вождению на полигоне
  • Уровень сложности — простой, в качестве пассажиров допускаются дети старше 10 лет. С вами будет опытный инструктор
  • Протяженность трассы — 30–35 км

ежедневно в 21:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Один человек на 1 снегоходе13 000 ₽
Два человека на 1 снегоходе16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Градостроителей
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 275 туристов
Для нас снегоходы — не просто развлечение. Это любовь с первого прикосновения! Мы прониклись всеми деталями и нюансами этого завораживающего зимнего вида спорта и одновременно отдыха, да так, что теперь
читать дальше

это наша жизнь! За плечами у нас уже десятки тысяч пройденных километров, сотни покорённых вершин, много поломок и нештатных ситуаций. Мы провели много часов в пургу и метель, и всё это только укрепляло нашу любовь к снегоходам. Наше кредо — снегоходом может и должен управлять каждый! Мы всегда на одной волне с гостями. Это заставляет каждый раз садиться на снегоход и мчаться сломя голову, чтобы передать вам эти эмоции и показать фантастические виды!

