В зимнем ночном лесу не так темно, как можно подумать — ведь от белого снега отражаются звёзды и лунный свет. Сугробы сверкают — кажется, что вы в настоящей сказке. Мы промчимся по спящим озёрам, покорим дремлющие в ночи вершины. Будем любоваться огнями ночного города с высоты птичьего полёта. А если получится, поймаем и северное сияние!
Описание экскурсии
- Мы промчимся по бескрайним просторам Кольского полуострова под звёздным небом в лунном свете
- Посмотрим, как спит густой лес в тёплом снежном одеяле
- Полюбуемся огнями ночного города с высокой обзорной площадки, куда не ведут обычные дороги
- А если повезёт — насладимся красками северного сияния
Организационные детали
Обратите внимание: мы не гарантируем сияние! Мы организовываем вечерние поездки на снегоходах, если нам повезёт — сияние покажется во всей красе.
- До места старта вы добираетесь самостоятельно
- Мы предоставим экипировку: куртку, штаны-полукомбинезон, сапоги, варежки, подшлемник, шлем
- Вы самостоятельно управляете снегоходом: в начале каждой поездки мы проводим инструктаж, а также базовое обучение вождению на полигоне
- Уровень сложности — простой, в качестве пассажиров допускаются дети старше 10 лет. С вами будет опытный инструктор
- Протяженность трассы — 30–35 км
ежедневно в 21:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Один человек на 1 снегоходе
|13 000 ₽
|Два человека на 1 снегоходе
|16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Градостроителей
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 275 туристов
Для нас снегоходы — не просто развлечение. Это любовь с первого прикосновения! Мы прониклись всеми деталями и нюансами этого завораживающего зимнего вида спорта и одновременно отдыха, да так, что теперь
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Групповая
до 18 чел.
Охота за Северным сиянием
Путешествие на Кольский полуостров за Северным сиянием подарит вам незабываемые впечатления и возможность сделать потрясающие фотографии. Присоединяйтесь
Начало: У отеля Азимут или места вашего проживания. В зави...
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 19 чел.
Северное сияние в Мурманске: путешествие за волшебством Авроры
Готовы ли вы к встрече с одним из самых завораживающих явлений природы? Северное сияние в Мурманске ждет вас
Начало: Мурманск
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 19 500 ₽ за всё до 19 чел.
Групповая
до 18 чел.
Мурманск: охота за северным сиянием
Поймать свою аврору за хвост
Начало: В районе площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 дек в 21:00
2900 ₽ за человека