Выезд 21:00 до 3:00 в зависимости от активности Северного Сияния

Не каждый может похвастаться, что видел СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. Даже те, кто живут в Мурманске, не могут насладиться этим природным явлением из-за высокой облачности. Однако наша команда с помощью новейших технологий устраивают охоту за Северным Сиянием, и приглашает всех желающих присоединиться. Что такое охота знает каждый, но далеко не все понимают, что такое охота за Северным Сиянием. А именно это предлагает команда опытнейших гидов в моем лице. Наша экскурсия включает в себя многокилометровую поездку к месту, где по данным метеорологических программ будет возможно насладиться всполохами небесных просторов. Мы не даём гарантий, потому что погода, изменчива, как капризная женщина, но гарантируем, что весело и интересно будет точно. А если все сложится удачно, ещё и насладимся свечением безоблачного небесного окна.