Охота за Северным Сиянием

Охота за Северным Сиянием
Охота за Северным Сиянием
Охота за Северным Сиянием
Охота за Северным Сиянием
Охота за Северным Сиянием
Не каждый может похвастаться, что видел СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. Даже те, кто живут в Мурманске, не могут насладиться этим природным явлением из-за высокой облачности. Однако наша команда с помощью новейших технологий устраивают охоту за Северным Сиянием, и приглашает всех желающих присоединиться. Что такое охота знает каждый, но далеко не все понимают, что такое охота за Северным Сиянием. А именно это предлагает команда опытнейших гидов в моем лице. Наша экскурсия включает в себя многокилометровую поездку к месту, где по данным метеорологических программ будет возможно насладиться всполохами небесных просторов. Мы не даём гарантий, потому что погода, изменчива, как капризная женщина, но гарантируем, что весело и интересно будет точно. А если все сложится удачно, ещё и насладимся свечением безоблачного небесного окна.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартный
4 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Место начала и завершения
Мурманск место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд 21:00 до 3:00 в зависимости от активности Северного Сияния
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Выезд 21:00 до 3:00 в зависимости от активности Северного Сияния

Александр Ш.
Александр Ш.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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