Ростислав проводит ещё 3 экскурсии

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Олени, хаски и белазы!

Пообщаться с животными Севера, узнать об обычаях саамов и понаблюдать за работой в карьере

Ростислав
Ростислав – Гид из Мурманска
Русская Лапландия ждет вас в этом путешествии из Мурманска.

Вы погрузитесь в культуру северного народа саами, загадаете желание около их идолов, сфотографируетесь 📸 с хаски и ощутите детский восторг 🔥 от общения с северными оленями.

А на обратном пути также увидите гигантский карьер с грузовиками белазами.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • От 8 000 ₽ за экскурсию

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Олени, хаски и белазы!
Олени, хаски и белазы!

Что вас ожидает

В гостях у коренных жителей Севера
Мы отправимся в одну из деревень саами — малочисленного народа Кольского полуострова, оберегающего свои традиции. Вы узнаете об их жизни и быте: как они выходят в тундру, занимаются заготовкой оленины, мастерят одежду и обувь. Загадаете желание, сделав подношение монетками саамским идолам, и оцените ароматную национальную уху лим.

Гордые олени и очаровательные хаски
Только представьте: вы заходите в лес 🌳, звучат рог или слова на древнем языке саами — и к вам бегут северные олени! Вы покормите их с рук хлебом или специальными оленьими угощениями. А еще с радостью пообщаетесь и с другими северными животными — мохнатыми дружелюбными хаски.

Белазы в карьере
Наша экскурсия ⛳ также связана с индустриальными пейзажами и горным ⛰️ делом. В финале я подвезу вас к смотровой площадке действующего Комсомольского карьера по добыче железной руды. Вы увидите, как работают монстры-грузовики БелАзы над огромной воронкой в недрах земли.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость. Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 в саамскую деревню (мы поедем в одну из двух, детали уточняйте в личных сообщениях)
  • Одевайтесь теплее, ведь мы на Севере 😃
Олени, хаски и белазы!
Олени, хаски и белазы!
Олени, хаски и белазы!
Олени, хаски и белазы!
Олени, хаски и белазы!
Олени, хаски и белазы!
Олени, хаски и белазы!
Олени, хаски и белазы!
Олени, хаски и белазы!
Олени, хаски и белазы!
Олени, хаски и белазы!
Олени, хаски и белазы!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ростислав
Ростислав
Родился и вырос на Кольском полуострове. Люблю и знаю историю Кольского края, а также некоторые факты и события, скрытые до сих пор от обычного населения. Ранее по роду службы имел допуск к гос. тайнам и служебной информации, сейчас допуски кончились — могу и пообщаться).
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