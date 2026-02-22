Ростислав проводит ещё 3 экскурсии

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Олени, Север и белазы

Пообщаться с животными, узнать об обычаях саамов и понаблюдать за работой в карьере
Русская Лапландия ждет вас в этом путешествии из Мурманска.

Вы погрузитесь в культуру северного народа саами, загадаете желание около их идолов, сможете сфотографироваться с хаски и ощутите детский восторг от общения с северными оленями. А на обратном пути также увидите гигантский карьер с грузовиками белазами.
4.4
15 отзывов
Олени, Север и белазы
Олени, Север и белазы
Олени, Север и белазы

Описание экскурсии

В гостях у коренных жителей Севера

Мы отправимся в одну из деревень саами — малочисленного народа Кольского полуострова, оберегающего свои традиции. Вы узнаете об их жизни и быте: как они выходят в тундру, занимаются заготовкой оленины, мастерят одежду и обувь. Загадаете желание, сделав подношение монетками саамским идолам, и оцените ароматную национальную уху лим.

Гордые олени и очаровательные хаски

Только представьте: вы заходите в лес, звучат рог или слова на древнем языке саами — и к вам бегут северные олени! Вы покормите их с рук хлебом или специальными оленьими угощениями. А в одной из деревень вы пообщаетесь и с другими северными животными — мохнатыми дружелюбными хаски.

Белазы в карьере

Наша экскурсия также связана с индустриальными пейзажами и горным делом. В финале я подвезу вас к смотровой площадке действующего Комсомольского карьера по добыче железной руды. Вы увидите, как работают монстры-грузовики БелАзы над огромной воронкой в недрах земли.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость. Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в саамскую деревню (мы поедем в одну из двух, детали уточняйте в личных сообщениях). Стоимость меняется в зависимости от сезона: от 1000-1500 руб. до 2500 руб. в праздничные дни.
  • Встреча с хаски предполагается только в одной из деревень. Если для вас это важно, уточните заранее, в какую деревню мы поедем.
  • Одевайтесь теплее, ведь мы на Севере:)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ростислав
Ростислав — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 853 туристов
Родился и вырос на Кольском полуострове. Люблю и знаю историю Кольского края, а также некоторые факты и события, скрытые до сих пор от обычного населения. Ранее по роду службы имел допуск к гос. тайнам и служебной информации, сейчас допуски кончились — могу и пообщаться).

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Прекрасная прогулка. Время пролетело незаметно. Ростислав хороший рассказчик, внимательный водитель. Показал те места, в которых мы никогда бы не смогли оказаться самостоятельно. А еще, он хороший фотограф!
Прекрасная прогулка. Время пролетело незаметно. Ростислав хороший рассказчик, внимательный водитель. Показал те места, в которых мы
Прекрасная прогулка. Время пролетело незаметно. Ростислав хороший рассказчик, внимательный водитель. Показал те места, в которых мы
Прекрасная прогулка. Время пролетело незаметно. Ростислав хороший рассказчик, внимательный водитель. Показал те места, в которых мы
Прекрасная прогулка. Время пролетело незаметно. Ростислав хороший рассказчик, внимательный водитель. Показал те места, в которых мы
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Оксана
В этой экскурсии сочетание того, что нам очень нравится - красивый маршрут и спокойное вождение; индустриальный пейзаж и впечатляющие БелАЗы; погружение в культуру и самобытность саамов и катание на квадроциклах.
В конце экскурсии поднялись на сопку Солнечная горка и полюбовались ночным Мурманском (бонус от гида 😉).
В этой экскурсии сочетание того, что нам очень нравится - красивый маршрут и спокойное вождение; индустриальный
В этой экскурсии сочетание того, что нам очень нравится - красивый маршрут и спокойное вождение; индустриальный
В этой экскурсии сочетание того, что нам очень нравится - красивый маршрут и спокойное вождение; индустриальный
В этой экскурсии сочетание того, что нам очень нравится - красивый маршрут и спокойное вождение; индустриальный
В этой экскурсии сочетание того, что нам очень нравится - красивый маршрут и спокойное вождение; индустриальный
В этой экскурсии сочетание того, что нам очень нравится - красивый маршрут и спокойное вождение; индустриальный
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Татьяна
Это была великолепная экскурсия по всем параметрам! Ростислав прекрасный гид! Очеееень много знающий. Поведал нам много информации. Дополнил нам пробелы с прежних экскурсий. Эрудированный, веселый, общительный. Очень красивые локации, виды! Мы в восторге! Однозначно рекомендуем!
Это была великолепная экскурсия по всем параметрам! Ростислав прекрасный гид! Очеееень много знающий. Поведал нам много
Это была великолепная экскурсия по всем параметрам! Ростислав прекрасный гид! Очеееень много знающий. Поведал нам много
Это была великолепная экскурсия по всем параметрам! Ростислав прекрасный гид! Очеееень много знающий. Поведал нам много
Это была великолепная экскурсия по всем параметрам! Ростислав прекрасный гид! Очеееень много знающий. Поведал нам много
Это была великолепная экскурсия по всем параметрам! Ростислав прекрасный гид! Очеееень много знающий. Поведал нам много
Это была великолепная экскурсия по всем параметрам! Ростислав прекрасный гид! Очеееень много знающий. Поведал нам много
Это была великолепная экскурсия по всем параметрам! Ростислав прекрасный гид! Очеееень много знающий. Поведал нам много
Это была великолепная экскурсия по всем параметрам! Ростислав прекрасный гид! Очеееень много знающий. Поведал нам много+2
Это была великолепная экскурсия по всем параметрам! Ростислав прекрасный гид! Очеееень много знающий. Поведал нам много
Это была великолепная экскурсия по всем параметрам! Ростислав прекрасный гид! Очеееень много знающий. Поведал нам много
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Александра
Попали на экскурсию к Ростиславу. Всё очень понравилось! Быстро доехали до всех точек, по пути можно купить вкусный кофе и перекус. Огромных размеров карьер, чудесная семья Саами! Олени и оленята,
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всего не описать. Сын 7 лет и я в восторге! Ответы на практически всё вопросы, индивидуальный подход, тёплое общение. Спасибо, хочется ещё раз приехать в Мурманск и попасть на другие экскурсии с Ростиславом.

Попали на экскурсию к Ростиславу. Всё очень понравилось! Быстро доехали до всех точек, по пути можно
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Олеся
Спасибо большое за эту великолепную экскурсию. У нас был небольшой форс-мажор, но всё, что ни делается, всё к лучшему. Получилось даже круче, чем предполагалось! Я очень довольна программой!
Спасибо большое за эту великолепную экскурсию. У нас был небольшой форс-мажор, но всё, что ни делается,
Спасибо большое за эту великолепную экскурсию. У нас был небольшой форс-мажор, но всё, что ни делается,
Спасибо большое за эту великолепную экскурсию. У нас был небольшой форс-мажор, но всё, что ни делается,
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И
Отличная экскурсия. Главная "изюминка" гида Ростислава - креативный маршрут, аналогов которому в презентациях других гидов мы не встречали. Вначале побывали в гостях у настоящих саамов, которые оказались не только радушными
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хозяевами, но и людьми, не равнодушными к судьбе этого самобытного народа. Рассказы и впечатления органично дополнили кормление северных оленей ягелем, уха и травяной чай. Затем побывали на огромном карьере Оленегорского месторождения кварцитов - сырья для производства железа. Масштабы впечатлили! На память об экскурсии остались качественные фото от Ростислава. Спасибо, рекомендуем!

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