Ростислав проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

В гостях у коренных жителей Севера

Мы отправимся в одну из деревень саами — малочисленного народа Кольского полуострова, оберегающего свои традиции. Вы узнаете об их жизни и быте: как они выходят в тундру, занимаются заготовкой оленины, мастерят одежду и обувь. Загадаете желание, сделав подношение монетками саамским идолам, и оцените ароматную национальную уху лим.

Гордые олени и очаровательные хаски

Только представьте: вы заходите в лес 🌳, звучат рог или слова на древнем языке саами — и к вам бегут северные олени! Вы покормите их с рук хлебом или специальными оленьими угощениями. А еще с радостью пообщаетесь и с другими северными животными — мохнатыми дружелюбными хаски.

Белазы в карьере

Наша экскурсия ⛳ также связана с индустриальными пейзажами и горным ⛰️ делом. В финале я подвезу вас к смотровой площадке действующего Комсомольского карьера по добыче железной руды. Вы увидите, как работают монстры-грузовики БелАзы над огромной воронкой в недрах земли.

Организационные детали