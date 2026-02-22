Ростислав проводит ещё 3 экскурсии

Русская Лапландия ждет вас в этом путешествии из Мурманска. Вы погрузитесь в культуру северного народа саами, загадаете желание около их идолов, сможете сфотографироваться с хаски и ощутите детский восторг от общения с северными оленями. А на обратном пути также увидите гигантский карьер с грузовиками белазами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 3 чел.

Описание экскурсии

В гостях у коренных жителей Севера

Мы отправимся в одну из деревень саами — малочисленного народа Кольского полуострова, оберегающего свои традиции. Вы узнаете об их жизни и быте: как они выходят в тундру, занимаются заготовкой оленины, мастерят одежду и обувь. Загадаете желание, сделав подношение монетками саамским идолам, и оцените ароматную национальную уху лим.

Гордые олени и очаровательные хаски

Только представьте: вы заходите в лес, звучат рог или слова на древнем языке саами — и к вам бегут северные олени! Вы покормите их с рук хлебом или специальными оленьими угощениями. А в одной из деревень вы пообщаетесь и с другими северными животными — мохнатыми дружелюбными хаски.

Белазы в карьере

Наша экскурсия также связана с индустриальными пейзажами и горным делом. В финале я подвезу вас к смотровой площадке действующего Комсомольского карьера по добыче железной руды. Вы увидите, как работают монстры-грузовики БелАзы над огромной воронкой в недрах земли.

Организационные детали