Ростислав проводит ещё 3 экскурсии

Пообщаться с животными, узнать об обычаях саамов и понаблюдать за работой в карьере
Русская Лапландия ждет вас в этом путешествии из Мурманска.
Вы погрузитесь в культуру северного народа саами, загадаете желание около их идолов, сможете сфотографироваться с хаски и ощутите детский восторг от общения с северными оленями. А на обратном пути также увидите гигантский карьер с грузовиками белазами.
Мы отправимся в одну из деревень саами — малочисленного народа Кольского полуострова, оберегающего свои традиции. Вы узнаете об их жизни и быте: как они выходят в тундру, занимаются заготовкой оленины, мастерят одежду и обувь. Загадаете желание, сделав подношение монетками саамским идолам, и оцените ароматную национальную уху лим.
Гордые олени и очаровательные хаски
Только представьте: вы заходите в лес, звучат рог или слова на древнем языке саами — и к вам бегут северные олени! Вы покормите их с рук хлебом или специальными оленьими угощениями. А в одной из деревень вы пообщаетесь и с другими северными животными — мохнатыми дружелюбными хаски.
Белазы в карьере
Наша экскурсия также связана с индустриальными пейзажами и горным делом. В финале я подвезу вас к смотровой площадке действующего Комсомольского карьера по добыче железной руды. Вы увидите, как работают монстры-грузовики БелАзы над огромной воронкой в недрах земли.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость. Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике.
Дополнительно оплачиваются входные билеты в саамскую деревню (мы поедем в одну из двух, детали уточняйте в личных сообщениях). Стоимость меняется в зависимости от сезона: от 1000-1500 руб. до 2500 руб. в праздничные дни.
Встреча с хаски предполагается только в одной из деревень. Если для вас это важно, уточните заранее, в какую деревню мы поедем.
Одевайтесь теплее, ведь мы на Севере:)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ростислав — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 853 туристов
Родился и вырос на Кольском полуострове. Люблю и знаю историю Кольского края, а также некоторые факты и события, скрытые до сих пор от обычного населения. Ранее по роду службы имел допуск к гос. тайнам и служебной информации, сейчас допуски кончились — могу и пообщаться).
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Прекрасная прогулка. Время пролетело незаметно. Ростислав хороший рассказчик, внимательный водитель. Показал те места, в которых мы никогда бы не смогли оказаться самостоятельно. А еще, он хороший фотограф!
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Оксана
В этой экскурсии сочетание того, что нам очень нравится - красивый маршрут и спокойное вождение; индустриальный пейзаж и впечатляющие БелАЗы; погружение в культуру и самобытность саамов и катание на квадроциклах. В конце экскурсии поднялись на сопку Солнечная горка и полюбовались ночным Мурманском (бонус от гида 😉).
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Татьяна
Это была великолепная экскурсия по всем параметрам! Ростислав прекрасный гид! Очеееень много знающий. Поведал нам много информации. Дополнил нам пробелы с прежних экскурсий. Эрудированный, веселый, общительный. Очень красивые локации, виды! Мы в восторге! Однозначно рекомендуем!
+2
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Александра
Попали на экскурсию к Ростиславу. Всё очень понравилось! Быстро доехали до всех точек, по пути можно купить вкусный кофе и перекус. Огромных размеров карьер, чудесная семья Саами! Олени и оленята, читать дальшеуменьшить
всего не описать. Сын 7 лет и я в восторге! Ответы на практически всё вопросы, индивидуальный подход, тёплое общение. Спасибо, хочется ещё раз приехать в Мурманск и попасть на другие экскурсии с Ростиславом.
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Олеся
Спасибо большое за эту великолепную экскурсию. У нас был небольшой форс-мажор, но всё, что ни делается, всё к лучшему. Получилось даже круче, чем предполагалось! Я очень довольна программой!
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И
Игорь
Отличная экскурсия. Главная "изюминка" гида Ростислава - креативный маршрут, аналогов которому в презентациях других гидов мы не встречали. Вначале побывали в гостях у настоящих саамов, которые оказались не только радушными читать дальшеуменьшить
хозяевами, но и людьми, не равнодушными к судьбе этого самобытного народа. Рассказы и впечатления органично дополнили кормление северных оленей ягелем, уха и травяной чай. Затем побывали на огромном карьере Оленегорского месторождения кварцитов - сырья для производства железа. Масштабы впечатлили! На память об экскурсии остались качественные фото от Ростислава. Спасибо, рекомендуем!