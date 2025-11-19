От города надо отдыхать. И лучше — активно! За этим мы и отправимся в северный лес. Поможем вам освоить снегоступы и прогуляемся по волшебному маршруту среди сосен.
По пути полюбуемся живописными водоёмами, поговорим о природе Кольского края и увидим лесных обитателей — если они захотят встречи с нами.
Описание экскурсии
Мы отправимся из Мурманска в вечнозелёный северный лес (30 мин. от города на авто). Сопки, сосны, ели, много снега и могучие граниты — главные декорации нашей прогулки. Встанем на снегоступы, пройдём простой и понятный мастер-класс по передвижению.
Маршрут 1
- Отправимся по очень живописному маршруту: он начинается у подножия горы и проходит через множество маленьких сосен. Вас ждут небольшие перепады высоты и подъём в гору на 348 м. На видовой точке увидим ледоколы и северную часть города Мурманска.
- Узнаем историю ледокольного флота, увидим Кольский фьорд, а если повезёт, то — уникальный военный корабль, стоящий у его берега.
- Поговорим о пользе прогулок на свежем воздухе, а ещё — об укладе жизни первых жителей Кольского полуострова и о сегодняшних обитателях мурманских лесов.
Маршрут 2
- Стартуем около горного озера и начинаем подъём.
- По маршруту среди низкорослого леса вы узнаете историю языческой горы и появления озера в ней.
- Когда мы покорим вершину, нам откроется прекраснейший вид на несколько городов, самый длинный мост за полярным кругом, а так же южная часть Кольского фьорда.
В конце прогулки выпьем горячий чай с ватрушками и обменяемся впечатлениями.
В летний сезон экскурсия проводится без снегоступов
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кому необходимо активно взаимодействовать с природой, дышать чистым воздухом и отдыхать от урбанистического шума. Возрастная категория — от 7 до 60 лет.
Организационные детали
- Экскурсия проводится с 1 декабря по 1 мая
- В стоимость входят: трансфер от точки сбора и обратно на автомобиле Largus Cross 2020 года, услуги гида-инструктора, горячий чай
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Аренда снегоступов — 1000 ₽/чел.
- Перекус к чаю — берите с собой по желанию
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5000 ₽
|Индивидуальный
|13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кинотеатра «Мурманск»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 859 туристов
Родился и живу в прекрасном городе на берегу Кольского залива Баренцева моря — за полярным кругом! Регулярно провожу экскурсии по Мурманской области и рассказываю всё, что знаю о жизни на этой
