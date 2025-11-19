Мои заказы

Покорение двух вершин на снегоступах

Взобраться на горы Горелая и Мишукова и познакомиться с природой Мурманска
От города надо отдыхать. И лучше — активно! За этим мы и отправимся в северный лес. Поможем вам освоить снегоступы и прогуляемся по волшебному маршруту среди сосен.

По пути полюбуемся живописными водоёмами, поговорим о природе Кольского края и увидим лесных обитателей — если они захотят встречи с нами.
Описание экскурсии

Мы отправимся из Мурманска в вечнозелёный северный лес (30 мин. от города на авто). Сопки, сосны, ели, много снега и могучие граниты — главные декорации нашей прогулки. Встанем на снегоступы, пройдём простой и понятный мастер-класс по передвижению.

Маршрут 1

  • Отправимся по очень живописному маршруту: он начинается у подножия горы и проходит через множество маленьких сосен. Вас ждут небольшие перепады высоты и подъём в гору на 348 м. На видовой точке увидим ледоколы и северную часть города Мурманска.
  • Узнаем историю ледокольного флота, увидим Кольский фьорд, а если повезёт, то — уникальный военный корабль, стоящий у его берега.
  • Поговорим о пользе прогулок на свежем воздухе, а ещё — об укладе жизни первых жителей Кольского полуострова и о сегодняшних обитателях мурманских лесов.

Маршрут 2

  • Стартуем около горного озера и начинаем подъём.
  • По маршруту среди низкорослого леса вы узнаете историю языческой горы и появления озера в ней.
  • Когда мы покорим вершину, нам откроется прекраснейший вид на несколько городов, самый длинный мост за полярным кругом, а так же южная часть Кольского фьорда.

В конце прогулки выпьем горячий чай с ватрушками и обменяемся впечатлениями.

В летний сезон экскурсия проводится без снегоступов

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кому необходимо активно взаимодействовать с природой, дышать чистым воздухом и отдыхать от урбанистического шума. Возрастная категория — от 7 до 60 лет.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с 1 декабря по 1 мая
  • В стоимость входят: трансфер от точки сбора и обратно на автомобиле Largus Cross 2020 года, услуги гида-инструктора, горячий чай
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Аренда снегоступов — 1000 ₽/чел.
  • Перекус к чаю — берите с собой по желанию

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5000 ₽
Индивидуальный13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кинотеатра «Мурманск»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 859 туристов
Родился и живу в прекрасном городе на берегу Кольского залива Баренцева моря — за полярным кругом! Регулярно провожу экскурсии по Мурманской области и рассказываю всё, что знаю о жизни на этой
читать дальше

холодной земле. Собрал команду единомышленников, которые так же, как и я, любят наш суровый край. Мы каждый год помогаем путешественникам наслаждаться его красотой. Русскую Лапландию невозможно объять за один день, поэтому предлагаю начать прямо сейчас!

Входит в следующие категории Мурманска

