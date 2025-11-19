От города надо отдыхать. И лучше — активно! За этим мы и отправимся в северный лес. Поможем вам освоить снегоступы и прогуляемся по волшебному маршруту среди сосен. По пути полюбуемся живописными водоёмами, поговорим о природе Кольского края и увидим лесных обитателей — если они захотят встречи с нами.

Описание экскурсии

Мы отправимся из Мурманска в вечнозелёный северный лес (30 мин. от города на авто). Сопки, сосны, ели, много снега и могучие граниты — главные декорации нашей прогулки. Встанем на снегоступы, пройдём простой и понятный мастер-класс по передвижению.

Маршрут 1

Отправимся по очень живописному маршруту: он начинается у подножия горы и проходит через множество маленьких сосен. Вас ждут небольшие перепады высоты и подъём в гору на 348 м. На видовой точке увидим ледоколы и северную часть города Мурманска.

Узнаем историю ледокольного флота, увидим Кольский фьорд, а если повезёт, то — уникальный военный корабль, стоящий у его берега.

Поговорим о пользе прогулок на свежем воздухе, а ещё — об укладе жизни первых жителей Кольского полуострова и о сегодняшних обитателях мурманских лесов.

Маршрут 2

Стартуем около горного озера и начинаем подъём.

По маршруту среди низкорослого леса вы узнаете историю языческой горы и появления озера в ней.

Когда мы покорим вершину, нам откроется прекраснейший вид на несколько городов, самый длинный мост за полярным кругом, а так же южная часть Кольского фьорда.

В конце прогулки выпьем горячий чай с ватрушками и обменяемся впечатлениями.

В летний сезон экскурсия проводится без снегоступов

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кому необходимо активно взаимодействовать с природой, дышать чистым воздухом и отдыхать от урбанистического шума. Возрастная категория — от 7 до 60 лет.

Организационные детали

Экскурсия проводится с 1 декабря по 1 мая

В стоимость входят: трансфер от точки сбора и обратно на автомобиле Largus Cross 2020 года, услуги гида-инструктора, горячий чай

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы