Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Веселая и живописная прогулка на снегоступах по зимнему лесу Мурманска предлагает возможность насладиться чистым северным воздухом и поиском следов лесных животных.
Пройдя три километра по освоенным маршрутам, участники посетят поселок Абрам-мыс и увидят Мурманск с другой стороны Кольского залива. В завершение экскурсии предлагается согреться ароматным чаем и печеньем. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 6 лет, включает транспорт и снаряжение
Пройдя три километра по освоенным маршрутам, участники посетят поселок Абрам-мыс и увидят Мурманск с другой стороны Кольского залива. В завершение экскурсии предлагается согреться ароматным чаем и печеньем. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 6 лет, включает транспорт и снаряжение
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Прогулка по зимнему лесу
- ❄️ Легкость передвижения на снегоступах
- 🦊 Поиск следов животных
- 🍵 Горячий чай и печенье
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Мурманск
- Кольский залив
Описание экскурсии
Северные красоты
Мы заедем за вами на комфортабельном теплом микроавтобусе и отправимся в тихий зимний лес, где вы сможете почувствовать себя первооткрывателями нетронутых мест. Вы пройдете три километра на снегоступах, посетите поселок Абрам-мыс и посмотрите на Мурманск с другой стороны Кольского залива. Кроме того, отыщете небольшой водопад, полюбуетесь елочками и согреетесь местным ароматным чаем с печеньем.
Необычный новый опыт
Снегоступы — самое древнее приспособление для передвижения по снегу. Они просты в освоении, намного мобильнее лыж, не требуют специальной физической подготовки и легко покоряют любой тип рельефа. Мы покажем, как их правильно крепить и как на них ходить. А также сделаем все, чтобы зимняя прогулка в окрестностях Мурманска запомнилась вам на всю жизнь.
Организационные детали
- Экскурсия подходит взрослым и детям от 6 лет
- Транспорт, снегоступы, горячий чай и печенье включены в стоимость
- Обязательно возьмите теплую одежду для активного отдыха
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 566 туристов
Всем привет, меня зовут Андрей! Я гид-фотограф. Приглашаю вас на увлекательные экскурсии по Кольскому краю — подальше от обыденности! Работаю с небольшой командой гидов, на комфортабельном транспорте, приспособленном для любой погоды. Гарантирую безопасность, надёжность и пунктуальность.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Впервые попробовали хождение на снегоступах,восторг ♥️. Организация:выше среднего. Впечатления:виды потрясающие,дух захватывает. И самое главное в этой истории,что наконец-то на нашем пути попался именно Гид,а не человек с машиной.
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А
Ходили вместе с Андреем на снегоступах. Комфортная лёгкая прогулка, красивые виды, чистый воздух. Хорошая организация экскурсии, рекомендую
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В
Потрясающе! Все на фото
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Сегодня у нас был суперский поход по живописному лесу Арктики на снегоступах! В восторге от экскурсии! Андрей, спасибо огромное за яркие эмоции, тёплую дружескую атмосферу, непринуждённый рассказ о здешних местах и отдельное спасибо за имбирный чай с вкусняшками, он был в тему! Фотки с озера и на фоне заснеженных елей просто огонь!!!! Мы под впечатлением! Ещё раз спасибо! 🎉🙏🏽😊
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Всегда интересно пробовать что-то новое! Я давно хотела походить в снегоступах и когда увидела, что есть такие прогулки, то сразу записалась и не прогадала! Понравилось мне абсолютно все: и замечательный снежный лес, и замерзшее озеро и без приключений не обошлось!! А еще, снегоступы оказались такими необычными!!
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В
Восхитительная экскурсия. 10 из 10.
Андрей просто невероятный гид с огромным кругозором и классными идеями.
Снегоступы освоили впервые.
Ощущения просто непередаваемы.
Очень красивая природа. очень классно построен маршрут!
Очень рекомендую экскурсию!
Огромное спасибо Андрею за такие классные эмоции
Андрей просто невероятный гид с огромным кругозором и классными идеями.
Снегоступы освоили впервые.
Ощущения просто непередаваемы.
Очень красивая природа. очень классно построен маршрут!
Очень рекомендую экскурсию!
Огромное спасибо Андрею за такие классные эмоции
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