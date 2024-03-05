Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Веселая и живописная прогулка на снегоступах по зимнему лесу Мурманска предлагает возможность насладиться чистым северным воздухом и поиском следов лесных животных. Пройдя три километра по освоенным маршрутам, участники посетят поселок Абрам-мыс и увидят Мурманск с другой стороны Кольского залива. В завершение экскурсии предлагается согреться ароматным чаем и печеньем. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 6 лет, включает транспорт и снаряжение

Описание экскурсии

Северные красоты

Мы заедем за вами на комфортабельном теплом микроавтобусе и отправимся в тихий зимний лес, где вы сможете почувствовать себя первооткрывателями нетронутых мест. Вы пройдете три километра на снегоступах, посетите поселок Абрам-мыс и посмотрите на Мурманск с другой стороны Кольского залива. Кроме того, отыщете небольшой водопад, полюбуетесь елочками и согреетесь местным ароматным чаем с печеньем.

Необычный новый опыт

Снегоступы — самое древнее приспособление для передвижения по снегу. Они просты в освоении, намного мобильнее лыж, не требуют специальной физической подготовки и легко покоряют любой тип рельефа. Мы покажем, как их правильно крепить и как на них ходить. А также сделаем все, чтобы зимняя прогулка в окрестностях Мурманска запомнилась вам на всю жизнь.

Организационные детали