Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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На снегоступах по зимнему лесу!

Испытать на себе древнейшее приспособление для передвижения по снегу и узнать о местной жизни

Андрей
Андрей – представитель из Мурманска
Приглашаем на веселую, живописную и уютную прогулку! Вы пройдете на снегоступах по освоенным лесным маршрутам и сопкам, насладитесь чистым северным воздухом и поищете следы зайцев, лис и белок.

А мы угостим вас горячим чаем и печеньем и расскажем о Мурманске и Кольском полуострове.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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На снегоступах по зимнему лесу!
На снегоступах по зимнему лесу!

Что вас ожидает

Северные красоты
Мы заедем за вами на комфортабельном теплом микроавтобусе и отправимся в тихий зимний лес 🌳, где вы сможете почувствовать себя первооткрывателями нетронутых мест. Вы пройдете три километра на снегоступах, посетите поселок Абрам-мыс и посмотрите на Мурманск с другой стороны Кольского залива. Кроме того, отыщете небольшой водопад, полюбуетесь елочками и согреетесь местным ароматным чаем с печеньем.

Необычный новый опыт
Снегоступы — самое древнее приспособление для передвижения по снегу. Они просты в освоении, намного мобильнее лыж, не требуют специальной физической подготовки и легко покоряют любой тип рельефа. Мы покажем, как их правильно крепить и как на них ходить. А также сделаем все, чтобы зимняя прогулка 👣 в окрестностях Мурманска запомнилась вам на всю жизнь.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит взрослым и детям от 6 лет
  • Транспорт, снегоступы, горячий чай и печенье включены в стоимость
  • Обязательно возьмите теплую одежду для активного отдыха
На снегоступах по зимнему лесу!
На снегоступах по зимнему лесу!
На снегоступах по зимнему лесу!
На снегоступах по зимнему лесу!
На снегоступах по зимнему лесу!
На снегоступах по зимнему лесу!
На снегоступах по зимнему лесу!
На снегоступах по зимнему лесу!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Всем привет, меня зовут Андрей! Я гид-фотограф. Приглашаю вас на увлекательные экскурсии по Кольскому краю — подальше от обыденности! Работаю с небольшой командой гидов, на комфортабельном транспорте, приспособленном для любой погоды. Гарантирую безопасность, надёжность и пунктуальность.
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Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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