Андрей проводит ещё 2 экскурсии

Северные красоты Мы заедем за вами на комфортабельном теплом микроавтобусе и отправимся в тихий зимний лес 🌳, где вы сможете почувствовать себя первооткрывателями нетронутых мест. Вы пройдете три километра на снегоступах, посетите поселок Абрам-мыс и посмотрите на Мурманск с другой стороны Кольского залива. Кроме того, отыщете небольшой водопад, полюбуетесь елочками и согреетесь местным ароматным чаем с печеньем.
Необычный новый опыт Снегоступы — самое древнее приспособление для передвижения по снегу. Они просты в освоении, намного мобильнее лыж, не требуют специальной физической подготовки и легко покоряют любой тип рельефа. Мы покажем, как их правильно крепить и как на них ходить. А также сделаем все, чтобы зимняя прогулка 👣 в окрестностях Мурманска запомнилась вам на всю жизнь.
Организационные детали
Экскурсия подходит взрослым и детям от 6 лет
Транспорт, снегоступы, горячий чай и печенье включены в стоимость
Обязательно возьмите теплую одежду для активного отдыха
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет, меня зовут Андрей! Я гид-фотограф. Приглашаю вас на увлекательные экскурсии по Кольскому краю — подальше от обыденности! Работаю с небольшой командой гидов, на комфортабельном транспорте, приспособленном для любой погоды. Гарантирую безопасность, надёжность и пунктуальность.