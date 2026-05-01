Кто сказал, что за зимней сказкой нужно ехать далеко? Красивые и несложные маршруты доступны с нами в Мурманске! В одиночку, с детьми или большой компанией вы помчитесь на снегоходе к ледяным озёрам и горе Солнечной, увидите красоту зимнего леса и панораму города с высоты смотровой.
Описание экскурсии
Вы прибудете на базу за 30 минут до начала поездки — для подбора экипировки и инструктажа.
В сопровождении опытного инструктора помчите на двухместных снегоходах Yamaha по снежным покровам. Если вам больше 18 лет, можете сесть за руль.
Наш маршрут:
— гора Солнечная
— панорамная площадка с видом на город
— заснеженные лесные тропы и озёра
Организационные детали
- Наша база располагается в лесу, в 30 мин езды от Мурманска. Здесь есть тёплые домики для переодевания, где также можно попить чай
- Цена указана за снегоход. Предоставляется полная экипировка: комбинезон, шлем, подшлемник, варежки
- Можно с детьми от 7 лет
- В случае сильной непогоды возможны изменения в маршруте или отмена поездки
- Вас будет сопровождать инструктор из нашей команды
ежедневно в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|10 000 ₽
|С трансфером
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На базе в лесу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Профессиональные экскурсии и туры от добрых людей. В 2023 году мы сделали счастливее более 1500 человек! Работаем как в групповом формате, так и в индивидуальном.
Входит в следующие категории Мурманска
