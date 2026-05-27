На Севере — свои чудеса.
Мы отправимся исследовать нетронутую природу: вы увидите шумные, мощные водопады, спрятанные среди лесов. Погуляете, подышите воздухом, насладитесь живописными пейзажами. Полюбуетесь видами с набережной Колы и смотровой площадки «Абрам-мыс». И увезёте с собой массу впечатлений!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Отправимся на набережную города Кола и полюбуемся видами на Кольский залив.
Вы увидите водопады на реках Лавна, Малая Лавна, Ура и сфотографируетесь на их фоне.
Посмотрите на Мурманск со смотровой площадки «Абрам-мыс».
Вместе отыщем башню береговой радиолокационной станции в Мишуково.
Поговорим о том, какие реки и озёра есть на полуострове — а также об их обитателях.
Попьём воды из родника (при желании чистую воду можно набрать с собой).
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества участников).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Меридиан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 677 туристов
Мы организуем авторские туры по Кольскому полуострову. Для ваших путешествий мы собрали профессиональных аккредитованных гидов и приобрели комфортабельные автомобили. За время своей работы влюбили в Север уже более 30 000 путешественников — и вы можете стать следующим!
