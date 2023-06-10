С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса

Посетить заброшенное село на берегу Баренцева моря и сделать фактурные кадры под низким небом Севера

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Почти оставленный людьми, посёлок Дальние Зеленцы — крайняя точка на востоке Мурманского берега, до которой можно доехать на машине. Путешествие к нему — находка для любителей антуражных фото.

Вы увидите «замок» биологов, брошенные баркасы и останки китов, самые северные в мире ветропарк и корозионную станцию. Полюбуетесь тундрой, лесистыми холмами, скалами и озёрами. А сопровождать вас будет фотограф, который поможет грамотно запечатлеть суровую северную красоту.
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
Ближайшие даты:
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа путешествия

  • Рано утром мы покинем Мурманск и отправимся по Серебрянскому шоссе в сторону посёлка Туманный.
  • По дороге будем останавливаться в живописных фотолокациях, в том числе у крупнейшего за Полярным кругом ветропарка.
  • Проедем Серебрянское водохранилище и два каскада одноимённых ГЭС.
  • Сделаем небольшую остановку в посёлке Туманный — и в путь к Дальним Зеленцам.
  • По дороге будут броды и «каменная» река, которую мы отважно преодолеем. И повсюду — красота заполярных пейзажей, которые нам предстоит запечатлеть.
  • Возможно, нам встретятся дикие животные: северный олень, лисы, зайцы. А изредка показывается и медведь.
  • В Дальних Зеленцах вы рассмотрите заброшенные здания Мурманского биологического института. А также увидите единственную за Полярным кругом коррозионную станцию, где по сей день проводят исследования.
  • На отливе перед вами предстанут затонувшие корабли.
  • И конечно, вам откроются необъятные просторы Баренцева моря, за которым простирается Северный Ледовитый океан.
  • Также мы проедем до Порчнихи, недостроенной и заброшенной базы советских подводных лодок.
  • Погуляем по берегу, где можно встретить останки китов. Особым объектом фотосессий станут прибрежные скалы, отполированные штормами.
  • Глубоким вечером отправимся обратно в Мурманск.

🍽 В середине программы сделаем привал и устроим походный обед.

Организационные детали

  • Мы будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • В стоимость всё включено: трансфер, питание на маршруте (обед в походных условиях, перекусы), сопровождение профессионального инструктора — специалиста по автотуризму, профессиональная фотосъёмка и обучающие советы по съёмке, получение разрешения и плата за посещение ООПП (особо охраняемый природный памятник)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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