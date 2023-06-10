Посетить заброшенное село на берегу Баренцева моря и сделать фактурные кадры под низким небом Севера
Почти оставленный людьми, посёлок Дальние Зеленцы — крайняя точка на востоке Мурманского берега, до которой можно доехать на машине. Путешествие к нему — находка для любителей антуражных фото.
Вы увидите «замок» биологов, брошенные баркасы и останки китов, самые северные в мире ветропарк и корозионную станцию. Полюбуетесь тундрой, лесистыми холмами, скалами и озёрами. А сопровождать вас будет фотограф, который поможет грамотно запечатлеть суровую северную красоту.
Вы увидите «замок» биологов, брошенные баркасы и останки китов, самые северные в мире ветропарк и корозионную станцию. Полюбуетесь тундрой, лесистыми холмами, скалами и озёрами. А сопровождать вас будет фотограф, который поможет грамотно запечатлеть суровую северную красоту.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Программа путешествия
- Рано утром мы покинем Мурманск и отправимся по Серебрянскому шоссе в сторону посёлка Туманный.
- По дороге будем останавливаться в живописных фотолокациях, в том числе у крупнейшего за Полярным кругом ветропарка.
- Проедем Серебрянское водохранилище и два каскада одноимённых ГЭС.
- Сделаем небольшую остановку в посёлке Туманный — и в путь к Дальним Зеленцам.
- По дороге будут броды и «каменная» река, которую мы отважно преодолеем. И повсюду — красота заполярных пейзажей, которые нам предстоит запечатлеть.
- Возможно, нам встретятся дикие животные: северный олень, лисы, зайцы. А изредка показывается и медведь.
- В Дальних Зеленцах вы рассмотрите заброшенные здания Мурманского биологического института. А также увидите единственную за Полярным кругом коррозионную станцию, где по сей день проводят исследования.
- На отливе перед вами предстанут затонувшие корабли.
- И конечно, вам откроются необъятные просторы Баренцева моря, за которым простирается Северный Ледовитый океан.
- Также мы проедем до Порчнихи, недостроенной и заброшенной базы советских подводных лодок.
- Погуляем по берегу, где можно встретить останки китов. Особым объектом фотосессий станут прибрежные скалы, отполированные штормами.
- Глубоким вечером отправимся обратно в Мурманск.
🍽 В середине программы сделаем привал и устроим походный обед.
Организационные детали
- Мы будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- В стоимость всё включено: трансфер, питание на маршруте (обед в походных условиях, перекусы), сопровождение профессионального инструктора — специалиста по автотуризму, профессиональная фотосъёмка и обучающие советы по съёмке, получение разрешения и плата за посещение ООПП (особо охраняемый природный памятник)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 86 туристов
Всем привет! Я представляю команду опытных гидов и инструкторов-проводников. В нашей команде только те, кто страстно любит путешествия. Наша цель — открыть для вас суровый край таким, каким видим его мы. Завораживающим, сказочно красивым, необыкновенным. Хотите погрузиться в Северный Ледовитый океан? Увидеть незабываемые пейзажи? Мечтаете пожить в диких местах или забраться в горы? Тогда присоединяйтесь к нам!
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