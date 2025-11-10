Саамы — потомки древних охотников и оленеводов, живущие на территории России, Норвегии, Финляндии и Швеции. В этнодеревне в окрестностях Оленегорска вы узнаете, как живут современные кольские саамы и какие традиции соблюдают. Зимой покатаетесь на оленьих упряжках и отведаете северную уху.

Описание экскурсии

Первые упоминания о саамах, или, как их называли раньше, лопарях, встречаются в древнерусских летописях и скандинавских сагах. В суровых условиях Севера они веками занимались оленеводством, рыболовством, охотой и собирательством. Сегодня саамы живут в городах и посёлках, сохраняя при этом свои традиции и культуру.

Саамская деревня

Мы выедем из Мурманска на юг и через полтора часа окажемся в поселении, где открыли туристический этнокомплекс

Вы увидите, как живут саамы и как ведут хозяйство

Прогуляетесь по улицам деревни, осмотрите жилища

Познакомитесь с традиционными верованиями и обрядами — в некоторых даже сможете поучаствовать

Услышите древние легенды

Узнаете, из каких элементов состоят яркие национальные наряды, украшенные северными узорами

Рассмотрите сувенирную продукцию, выполненную местными

И конечно, пообщаетесь с оленями — саамы считают их священными животными и верят, что они способны помочь человеку в трудные моменты. Вы сможете покормить оленей и прокатитесь зимой на упряжке

Кроме того,

Отведаете уху (это включено в стоимость) и по желанию другие национальные блюда (за дополнительную плату)

Летом здесь можно прокатиться на квадроциклах

Организационные детали