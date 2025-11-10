Саамы — потомки древних охотников и оленеводов, живущие на территории России, Норвегии, Финляндии и Швеции.
В этнодеревне в окрестностях Оленегорска вы узнаете, как живут современные кольские саамы и какие традиции соблюдают. Зимой покатаетесь на оленьих упряжках и отведаете северную уху.
Описание экскурсии
Первые упоминания о саамах, или, как их называли раньше, лопарях, встречаются в древнерусских летописях и скандинавских сагах. В суровых условиях Севера они веками занимались оленеводством, рыболовством, охотой и собирательством. Сегодня саамы живут в городах и посёлках, сохраняя при этом свои традиции и культуру.
Саамская деревня
- Мы выедем из Мурманска на юг и через полтора часа окажемся в поселении, где открыли туристический этнокомплекс
- Вы увидите, как живут саамы и как ведут хозяйство
- Прогуляетесь по улицам деревни, осмотрите жилища
- Познакомитесь с традиционными верованиями и обрядами — в некоторых даже сможете поучаствовать
- Услышите древние легенды
- Узнаете, из каких элементов состоят яркие национальные наряды, украшенные северными узорами
- Рассмотрите сувенирную продукцию, выполненную местными
- И конечно, пообщаетесь с оленями — саамы считают их священными животными и верят, что они способны помочь человеку в трудные моменты. Вы сможете покормить оленей и прокатитесь зимой на упряжке
Кроме того,
- Отведаете уху (это включено в стоимость) и по желанию другие национальные блюда (за дополнительную плату)
- Летом здесь можно прокатиться на квадроциклах
Организационные детали
- Зимой важно бронировать экскурсию недели за 3 до даты, билеты в саамскую деревню раскупаются очень быстро
- В стоимость экскурсии включено: трансфер, сопровождение гида, вход в деревню, катание на санях, а также уха и чай
- Поездка проходит на минивэнах: Hyundai Grand Starex, Volvo XC90 и др. Есть детские кресла
- Дополнительные расходы: по желанию корм для животных в деревне и дополнительные блюда в кафе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. В деревне вас будет сопровождать гид-саам, который поможет глубже понять культуру и традиции этого народа
- Это ненастоящая деревня, а возведённая из декораций
ежедневно в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 441 туриста
Привет, дорогие путешественники! Мы лицензированные гиды в Мурманске и настоящие профессионалы своего дела. Наш многолетний опыт и знания помогут вам открыть Кольский полуостров с лучшей стороны.
